Leonardo DiCaprio spune după ce noul său film a apărut în streaming că sălile de cinema riscă să devină relicve ale trecutului

Leonardo DiCaprio este îngrijorat de viitorul mersului la cinema, întrebându-se într-un interviu acordat după apariția noului său film în streaming dacă „oamenii mai au încă apetitul” pentru a vedea lungmetraje în cinematografe. De asemenea, el a meditat asupra posibilității ca acestea să „devină niște silozuri, ca barurile de jazz?”, relatează revista Variety.

„Se schimbă cu o viteză fulgerătoare”, a spus DiCaprio despre industria filmului în interviul acordat ziarului britanic The Times. „Asistăm la o tranziție uriașă. Mai întâi, documentarele au dispărut din cinematografe. Acum, dramele au parte doar de un timp limitat pe ecrane, iar oamenii așteaptă să le vadă pe platformele de streaming. Nu știu”, a explicat el.

DiCaprio a spus însă că, indiferent cum vor evolua lucrurile, el speră ca actorii și regizorii viitorului să aibă șansa de a-și vedea munca proiectată pe marele ecran.

„Sper doar ca suficient de mulți oameni care sunt adevărați vizionari să primească oportunități de a face lucruri unice în viitor, care să fie văzute în cinematografe. Dar asta rămâne de văzut dacă se va întâmpla”, a declarat actorul în vârstă de 51 de ani, care a explicat recent de ce nu intenționează să regizeze vreodată un film.

Variety amintește că DiCaprio, premiat cu Oscar în 2016 pentru westernul dramatic The Revenant, este un apărător ferm al „integrității” în cinematografie. Într-un alt interviu recent el a criticat dur folosirea inteligenței artificială pentru filme, spunând că această tehnologie este „lipsită de umanitate” și, prin urmare, nu poate fi considerată artă în mod autentic.

Noul film al lui Leonardo DiCaprio e în streaming pe HBO Max

Interviul acordat de actor publicației The Times vine după ce noul său film, One Battle After Another (O luptă după alta) a apărut în streaming luna trecută pe platforma HBO Max, în aceeași zi în care în cinematografe a apărut Foc și cenușă, cel de-al treilea film Avatar al lui James Cameron.

One Battle After Another, care a fost lansat în streaming după ce a avut premiera în cinematografe la sfârșitul lui septembrie, îl are pe Leonardo DiCaprio în rolul unui fost revoluționar aflat în fugă și o distribuție de top ce îi include pe Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Wood Harris, Shayna McHayle sau Chase Infiniti.

Deși povestea sa a fost ținută complet secretă până cu câteva luni înainte de lansarea în cinematografe la sfârșitul lui septembrie, numele One Battle After Another a fost pe toate listele întocmite de presa de la Hollywood la începutul lui 2025 privind cele mai așteptate filme ale acestui an.

Pe lângă distribuția impresionantă, criticii erau entuziasmați de faptul că este un film al cineastului american Paul Thomas Anderson, care are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor filme ca Boogie Nights, Magnolia, Inherent Vice, Phantom Thread sau Licorice Pizza. Chiar dacă a tras de fiecare dată lozul scurt, filmul său de epocă There Will Be Blood din 2007 e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

Filmul i-a adus actorului o nouă nominalizare la Globurile de Aur

Lungmetrajul a fost lansat în streaming după ce mai devreme în cursul lunii au fost dezvăluite nominalizările la Globurile de Aur, prima mare gală de premiere a Hollywood din 2026, iar One Battle After Another a primit cele mai multe – 8.

Pe lângă nominalizarea la cel mai bun film de comedie sau musical, acesta a obținut nominalizări pentru cel mai bun regizor, cel mai bun actor (DiCaprio), cea mai bună actriță (Chase Infiniti) și la rol secundar pentru Benicio Del Toro, Sean Penn și Teyana Taylor. A primit, de asemenea, nominalizări pentru scenariul lui Anderson și muzica lui Jonny Greenwood.

Gala Globurilor de Aur din 2026, cea care indică în mulți ani favoriții la Premiile Oscar, va avea loc în data de 11 ianuarie, la ora 20:00 de pe Coasta de Est a SUA, 12 ianuarie ora 03:00 ora României.

Deși adorat de critici, One Battle After Another a avut dificultăți la box office: a încasat peste 200 de milioane de dolari, dar a costat mai mult de 130 de milioane de dolari pentru a fi produs și alte milioane în marketing. În prezent are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 95% din partea criticilor de film și de 85% din partea publicului larg. Pe IMDb are o notă medie de 7,9 / 10 din peste 200.000 de evaluări.