Leonardo DiCaprio a explicat de ce nu vrea să regizeze vreodată un film, la aproape 10 ani după ce a spus că se simte „blestemat”

Deși numeroși actori consacrați au devenit de-a lungul anilor regizori de mare succes, Leonardo DiCaprio și-a reafirmat convingerea că nu va deveni niciodată unul dintre ei, relatează revista Variety.

„Unii oameni m-au întrebat dacă mi-aș dori să regizez”, a spus DiCaprio la evenimentul A Year in TIME organizat de revista omonimă la New York. „Iar eu le-am zis: «Nu mi-aș dori niciodată să regizez». N-aș putea face nici măcar ceva apropiat de ce face Martin Scorsese”, a explicat actorul în vârstă de 51 de ani. „De ce mi-aș dori să fac asta?”, a subliniat el retoric cu privire la posibilitatea de a regiza un film.

Nu e prima oară când DiCaprio vorbește despre acest subiect. Într-un interviu pe care l-a acordat în 2016 revistei Variety el a spus că se simte „blestemat să nu ajung probabil niciodată să lucrez eu însumi ca regizor”, după ce a colaborat cu cineaști precum Scorsese și regizorul filmului The Revenant, Alejandro G. Iñárritu.

The Revenant, o dramă western tulburătoare, a fost filmul care i-a adus lui DiCaprio primul Premiu Oscar din carieră, după o lungă serie de nominalizări.

Numele lui Leonardo DiCaprio apare din nou printre favoriții la Premiul Oscar

Actorul este din nou considerat favorit la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din One Battle After Another, un thriller de acțiune cu tentă comică lansat în cinematografe la sfârșitul lunii septembrie.

Lungmetrajul în regia lui Paul Thomas Anderson a obținut recent cele mai multe nominalizări pentru Globurile de Aur, gala de premieră care precede Oscarurile, inclusiv pentru DiCaprio la categoria „cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical”.

La evenimentul organizat de revista Time la New York, el a urcat pe scenă alături de Scorsese pentru o conversație de 25 de minute. DiCaprio a spus că singurul „regret” pe care îl are în legătură cu colaborarea lor de lungă durată este că nu și-a făcut mai mult timp pentru a observa munca lui Scorsese din spatele camerei.

„Am fost atât de concentrat pe ceea ce făceam eu ca actor”, a spus actorul râzând. „Iei aceste decizii, interpretezi aceste personaje, încerci să pătrunzi cât mai adânc posibil în sufletul lor”, a explicat DiCaprio. „Mi-ar fi plăcut să fiu mult mai mult un voyeur, să privesc ce faci tu în spatele camerei”, i-a spus el legendarului regizor în vârstă de 83 de ani.

Cei doi se află în prezent în faza de pre-producție pentru al șaptelea lor film împreună o adaptare a romanului cu fantome What Happens at Night, realizată pentru Apple Original Films. DiCaprio, care va juca alături de Jennifer Lawrence, a confirmat că filmările sunt programate să înceapă în februarie.