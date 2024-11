Lider USR: CCR trebuie să respingă sesizările privind anularea alegerilor prezidențiale

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a subliniat joi că, în democraţie, alegerile „se decid prin vot, nu la masa verde”, iar Curtea Constituţională ar trebui să respingă solicitările de anulare a rezultatelor din primul tur de scrutin pentru prezidenţiale.

„Alegeri cu nişte rezultate care i-au surprins pe mulţi, şi pe noi. Dar nu există niciun dubiu că ziua alegerilor a fost cea mai corectă din ultimii ani – toate buletinele din urne au reprezentat opţiunea românilor. Ne place sau nu rezultatul, aşa funcţionează democraţia. S-a votat, s-a numărat corect, nimeni nu a contestat procesul electoral de duminică. Da, rămâne o discuţie despre campanie – cum s-au finanţat şi cum au folosit anumiţi competitori electorali platformele sociale. Aici aveam legi şi instituţii care aveau pârghiile să intervină în timpul campaniei”, a scris Moşteanu pe Facebook, citat de Agerpres.

Acesta menţionează că vineri ar trebui să înceapă campania pentru turul 2 şi că o amânare a deciziei după alegerile parlamentare „va arăta o intenţie clară de anulare” a alegerilor, ceea ce ar reprezenta „un atac fără precedent” la statul de drept.

„Orice zi de întârziere ne pune viitorul în pericol! CCR trebuie să respingă sesizările. O amânare a deciziei după alegerile parlamentare sub diverse pretexte (documente de la BEC etc) va arăta o intenţie clară de anulare a alegerilor, un atac fără precedent la statul de drept. Scopul nu scuză mijloacele şi orice nedreptate se întoarce înzecit împotriva sistemului care foloseşte discreţionar puterea pe care o are temporar. O să învingem extremismul la urne pe 1 decembrie la parlamentare şi pe 8 decembrie în turul 2 la prezidenţiale! Sunt mai mulţi români care vor să rămânem în Europa decât cei care sunt manipulaţi că şi Rusia ar fi o alternativă”, a adăugat Moşteanu.

Declarațiile liderului USR vin în contextul în care CCR dezbate, joi, începând cu ora 11.00, solicitările lui Cristian Terheş şi Sebastian Constantin Popescu, candidaţi la alegerile prezidenţiale, de anulare a rezultatelor din primul tur.