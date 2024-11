Într-un moment în care forțele ruse își intensifică atacurile de-a lungul liniei frontului, pierderile de vieți în rândul armatei Moscovei cresc substanțial, scrie Forbes.

Un proaspăt recrut al armatei ruse are o speranță de viață de o lună după ce și-a semnat contractul, spune analistul estonian Artur Rehi.

Speranța de viață brutal de scurtă a noilor soldați ruși nu ar trebui să fie o surpriză. Hotărât să cucerească cât mai mult din Ucraina cât mai repede posibil, Kremlinul aruncă trupe nepregătite împotriva apărării ucrainene în atacuri prost conduse și lipsite de sprijin esențial.

Luna septembrie a fost cea mai sângeroasă de până acum pentru ruși în actualul război. Iar luna octombrie nu a fost cu mult mai blândă. Bilanțul zilnic al rușilor uciși și răniți a depășit frecvent 1.500 în ultimele luni.

The average life expectancy of a Russian assault trooper after signing a contract is from two weeks to a month. The Russian offensive continues and it has made advances in several areas at once. Russian troops have advanced to the areas of Kurakhove, Rozdolne,

