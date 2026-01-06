Liderii europeni fac front comun după ce noile amenințări ale SUA privind Groenlanda au alarmat Danemarca: „NATO a precizat clar”

Lideri ai principalelor puteri europene și-au exprimat marți sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda într-o declarație comună, afirmând că insula arctică aparține poporului său, după interesul reînnoit manifestat de președintele american Donald Trump pentru preluarea teritoriului danez, transmite Reuters.

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda, și nimeni altcineva, pot decide în chestiuni care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în declarația semnată de liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii și Danemarcei.

Liderii europeni au declarat că securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv împreună cu aliații din NATO, inclusiv Statele Unite.

„NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile”, se arată în declarație. „Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține Arctica în siguranță și pentru a descuraja adversarii”.

Trump și-a amintit de Groenlanda după succesul misiunii militare din Venezuela

Președintele american a spus în repetate rânduri că dorește ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei și a revenit duminică asupra acestui subiect, declarând pentru revista The Atlantic: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”.

Trump a descris insula ca fiind „înconjurată de nave rusești și chineze”.

Operațiuna militară americană desfășurată sâmbătă, care a dus la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a reaprins și mai mult îngrijorările în rândul aliaților NATO ai Washingtonului că Groenlanda ar putea fi confruntată cu un scenariu similar.

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, cu o populație de 57.000 de oameni, nu este un membru independent al NATO, dar este acoperită de protecția oferită de alianță prin apartenența Danemarcei la aceasta.

Poziția strategică a insulei, între Europa și America de Nord, o face un punct esențial pentru sistemul american de apărare antirachetă balistică. Bogăția sa minerală este, de asemenea, în concordanță cu ambiția Washingtonului de a reduce dependența de importurile de materiale cruciale din China.

Mette Frederiksen, prim-ministra Danemarcei, l-a îndemnat duminică pe Trump să „înceteze amenințările” privind anexarea Groenlandei, ceea ce ar însemna, în esență, un atac la adresa unui aliat NATO.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat luni că guvernul său caută să consolideze legăturile cu Statele Unite și că cetățenii nu ar trebui să se teamă de o preluare iminentă a insulei de către SUA.

Preluarea Groenlandei, „poziția oficială” a SUA

Îngrijorările s-au intensificat însă după ce Stephen Miller, un consilier de rang înalt al președintelui Donald Trump, a susținut luni seara că nimeni nu va opune rezistență militară dacă Washingtonul va decide să ocupe vasta insulă.

„Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, i-a spus Miller într-un interviu acordat prezentatorului TV Jake Tapper de la CNN, după ce a fost întrebat în mod repetat dacă exclude folosirea forței militare. În vârstă de 40 de ani, Miller este șeful adjunct de cabinet al lui Trump și consilierul său pe probleme de securitate internă, el fiind considerat unul dintre cei mai influenți membri ai administrației de la Casa Albă.

The New York Times notează că noile sale declarații fac parte dintr-o ofensivă vocală a lui Miller, de mult timp un actor extrem de influent în culisele politicilor administrației Trump, menită să justifice „imperialismul american și o viziune asupra unei noi ordini mondiale în care Statele Unite ar putea răsturna liber guverne naționale și ar putea acapara teritorii și resurse străine, atât timp cât acest lucru ar fi în interes național”.

„Trăim într-o lume, în lumea reală, Jake, care este guvernată de forță, care este guvernată de constrângere, care este guvernată de putere”, a spus în interviul de luni seara. „Acestea sunt legile de fier ale lumii încă de la începutul timpului”, a subliniat el.

„Ei bine, haideți să facem un pas înapoi. Președintele a fost clar de luni de zile”, a mai spus Miller. „Știu că tratați acest lucru ca pe o știre de ultimă oră, [dar] președintele a fost clar de luni de zile că Statele Unite ar trebui să fie națiunea care are Groenlanda ca parte a aparatului nostru general de securitate”, a continuat el.

Miller a adăugat: „Aceasta a fost poziția oficială a guvernului SUA încă de la începutul acestei administrații, sincer, mergând înapoi până la administrația Trump anterioară, că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite. Președintele a fost foarte clar în această privință. Aceasta este poziția oficială a guvernului SUA”.