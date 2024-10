LIVE Criza din Orientul Mijlociu: Valuri masive de atacuri aeriene în sudul Beirutului / 26 de morți după bombardarea unei moschei din Gaza / Președintele Israelului, „apel către poporul libanez”

Lovituri masive succesive au lovit suburbiile din sudul Beirutului de sâmbătă seară până la începutul zilei de duminică, au declarat martori oculari pentru Reuters, o serie de explozii generând bubuituri auzite în tot orașul și sclipiri de roșu și alb timp de aproape jumătate de oră, vizibile de la mai mulți kilometri distanță. Atacurile au venit după zile de bombardamente ale Israelului asupra suburbiilor din Beirut considerate bastioane ale grupului armat Hezbollah, în care au fost uciși inclusiv liderul acestuia, Sayyed Hassan Nasrallah, și – posibil – pe potențialul său succesor, Hashem Safieddine, care nu a mai putut fi contactat de vineri, după o lovitură aeriană israeliană în apropierea aeroportului internațional al orașului, care îl viza.

20:00

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, îl va primi miercuri la Pentagon pe omologul său israelian, Yoav Gallant. Cei doi oficiali vor discuta despre „evoluțiile în curs de securitate din Orientul Mijlociu”, a transmis duminică Pentagonul.

Ministrul israelian ar urma să se întâlnească și cu alți înalți oficiali ai administrației Biden.

Va fi a treia vizită a lui Gallant în SUA de la începutul războiului în urmă cu un an, după deplasările din martie și iunie, relatează Times of Israel.

Zboruri anulate de pe aeroporturile din Iran

19:20

Zborurile de pe toate aeroporturile din Iran sunt anulate până luni, la ora locală 06:00, a anunţat presa de stat iraniană, citând un purtător de cuvânt al Organizaţiei Aviaţiei Civile din Iran. Zborurile au fost anulate din cauza restricţiilor operaţionale, a declarat purtătorul de cuvânt citat de presa de stat, fără a oferi detalii suplimentare.

Iranul a pus în aplicare restricţii privind zborurile, marţi, când a lansat rachete spre Israel, atac la care Israelul a promis să răspundă.

18:59

Vicepreședintele american Kamala Harris a fost întrebată dacă SUA au un „aliat cu adevărat apropiat” în premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Cu tot respectul – o întrebare mai bună este dacă există o alianță importantă între poporul american și poporul israelian? Răspunsul la această întrebare este da”.

18:33

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, solicită Guvernului să adopte o lege care să permită demolarea cetățenilor israelieni care comit atacuri teroriste, după atacul armat dintr-o stație de autobuz din Beersheba, scrie The Times of israel.

Autoritățile l-au identificat pe atacator ca fiind Ahmad al-Uqbi, un beduin dintr-un cătun din apropiere, care avea cetățenia israeliană. El a fost ucis de forțele de intervenție, în timpul atacului.

„Suntem în război. Sunt mulți beduini loiali statului, dar sunt unii care nu sunt. Cei care nu sunt loiali ar trebui tratați cu fermitate, inclusiv prin demolarea caselor lor. Fac un apel către premier să adopte astăzi legea pe care am propus-o pentru deportarea familiilor teroriștilor”, a spus Ben Gvir la locul atacului, unde a fost ucisă o tânără care era ofițer de poliție de frontieră.

18:24

Președintele Israelului, către poporul libanez: „Putem crea o structură similară NATO în regiune”

Președintele Israelului, Isaac Herzog, face apel la poporul libanez și iranian să „se ridice” și „să confrunte axa iraniene”, scrie The Times of Israel.

„Dacă ne opunem și vom fi duri împreună, cu siguranță putem spera la un viitor mai bun și putem crea o structură asemănătoare NATO în regiune care blochează radicalismul”, a spus președintele Israelului, într-un mesaj în limba engleză pentru canalul Al Arabiya.

El a evitat să spună cum va răspunde Israelul la atacul cu rachete lansat de Iran săptămâna trecută, spunând că „sunt calculate toate variantele”.

Vorbind cu o zi înainte de marcarea unui an de la atacurile Hamas din 7 octombrie, Herzog a spus că „acest război a fost purtat împotriva noastră de către imperiul răului, de către Iran și împuterniciții săi”.

„Mai avem 101 ostatici în temnițele din Gaza, în suferințe imense. Și ne luptăm în nord și în sud, adică în Gaza și în Liban. Încercăm să schimbăm ecuația și să aducem speranță oamenilor din Orientul Mijlociu”, a declarat președntele Israelului.

17:40

Ambasadorul israelian în Regatul Unit, Tzipi Hotovely, neagă afirmațiile Libanului conform cărora liderul Hezbollah Hassan Nasrallah a acceptat un acord de încetare a focului înainte de asasinarea sa, conform CNN.

„Hassan Nasrallah nu a fost de acord cu nicio încetare a focului, este pur și simplu ridicol”, a declarat Tzipi, duminică, pentru Sky News, adăugând că afirmația „nu are nicio bază în realitate”.

„Să nu vorbim despre bunele intenții ale unei organizații teroriste. Au zero intenții bune”, a spus Tzipi Hotovely.

Diplomatul israelian a comentat astfel declarațiile făcute pentru CNN de ministrul de Externe al Libanului, Abdallah Bou Habib. El a spus Nasrallah ar fi fost de acord cu o încetare a focului de 21 de zile, susținută de SUA, cu câteva zile înainte de a fi asasinat de Israel. AFirmațiile sale au fost susținute de Rami Mortada, ambasadorul Libanului în Marea Britanie.

„Ne-am exprimat acordul cu această schemă care a fost stabilită de SUA, Marea Britanie și alte 15 națiuni. Din păcate… când (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu a ajuns la New York, a respins tot acest plan de pace și încă face asta”, a declarat Mortada pentru CNN, referindu-se la discursul combativ susținut de Netanyahu la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din New York, luna trecută.

17:15

Agenția de presă de stat din Siria scrie că atacul lansat de Israel asupra orașului sirian Homs din centrul țării a lovit trei mașini care transportau materiale sanitare și alte ajutoare, conform The Times of Israel. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Agenția de presă de stat citează un oficial local care a spus că nicio fabrică nu a fost vizată în atac, după ce informațiile anterioare indicau că a fost lovită o fabrică de mașini.

17:00

Hezbollah spune că a lansat duminică mai multe drone asupra unei baze militare israeliene din apropierea orașului Haifa, potrivit Tha Guardian.

Gruparea militantă libaneză susținută de Iran a transmis că luptătorii săi „au lansat un atac aerian cu o escadrilă de drone asupra bazei militare de la sud de Haifa”.

15:51

Un baraj de 25 de rachete și mai multe drone au fost trase din Liban în nordul Israelului, cu puțin timp în urmă, afirmă Armata israeliană.

Potrivit IDF, unele dintre cele 25 de rachete trase în vestul și în Galilea Superioară au fost interceptate de apărarea antiaeriană, în timp ce altele au avut impact în zonă. Separat, mai multe drone au fost interceptate de apărarea aeriană deasupra Galileii de Vest, adaugă IDF.

Atac armat într-o stație de autobuz din sudul Israelului

15:50

O tânără de 25 de ani a murit, iar alte 11 persoane au fost rănite, într-un atac armat care a avut loc într-o stație de autobuz din orașul Beersheba din sudul Israelului, a anunțat poliția israeliană, citată de The Guardian. Polițiștii spun că atacatorul a fost ucis.

Serviciul de ambulanță afirmă că, în total, 11 persoane au fost rănite în atacul terorist din stația de autobuz din Beersheba. Printre victimele transportate la spital se numără o tânără 20 de ani și patru bărbați, tot în vârstă de 20 de ani, toți suferind răni după ce au fost împușcați.

Alte cinci persoane au fost lovite de cioburi de sticlă, în timp ce trei oameni au făcut atacuri de panică.

15:02

Raidurile israeliene au lovit o fabrică de mașini iraniană goală din regiunea centrală a Siriei, Homs, provocând doar pagube materiale, spune Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul în Marea Britanie, conform The Times of Israel.

#BREAKING An explosion heard in a factory in Homs: Syrian media pic.twitter.com/wXnilH3D78 — Guy Elster (@guyelster) October 6, 2024

14:32

Iranul are deja planul de reacție în caz unui atac al Israelului: „Răspunsul pentru orice acțiune a sioniștilor este pe deplin pregătit”.

Teheranul și-a pregătit deja planul de represalii în cazul în care Israelul ar efectua un atac împotriva teritoriului iranian, a anunțat duminică presa locală, citând o sursă militară.

14:28

Armata israeliană face apel la civilii libanezi din 25 de sate și orașe din sudul Libanului să evacueze imediat zona și să se îndrepte spre nord de râul Awali, scrie The Times of israel.

În ultimele zile, IDF a transmis avertismente de evacuare pentru oamenii din zeci de localități din sudul Libanului, inclusiv din cele de la nord de râul Litani.

IDF spune că îi va anunța pe civili când se vor putea întoarce.

Evacuările au loc pe fondul operațiunilor terestre israeliene din sudul Libanului, pe care armata le-a descris drept „raiduri limitate, localizate și țintite”, cu scopul de a distruge infrastructura Hezbollah în zona de graniță.

13:32

IDF spune că a ucis un comandant Hezbollah responsabil pentru un atac cu rachete din ianuarie

Armata israeliană spune că a ucis într-un atac aerian un comandant al Hezbollah din satul Kafr Kila din sudul Libanului, responsabil pentru un atac cu rachete antitanc lansat în ianuarie asupra unei comunități din nordul Israelului, scrie The Times of Israel.

Hacher Ali Tawil este considerat responsabil pentru atacul în care au fost uciși un bărbat de 45 de ani și pe mama acestuia, în vârstă de 76 de ani, în ianuarie, când o rachetă antitanc a lovit casa lor din Kfar Yuval, spune IDF.

12:43

Ministerul Sănătății din Gaza a publicat o actualizare cu privire la numărul de persoane ucise de atacurile israeliene asupra unei școli și a unei moschei care servește drept adăpost în Deir al-Balah, în centrul Gazei, scrie The Guardian. Ultimul bilanț indică 26 de morți și zeci de persoane rănite. Armata israeliană a susținut că a vizat militanții Hamas în lovituri.

12:30

Cel puțin 41.870 de palestinieni au fost uciși în Fâșia Gaza în ofensiva militară a Israelului, începând din 7 octombrie 2023, potrivit ultimelor cifre publicate de Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, scrie The Guardian.

De asemenea, Ministerul Sănătății a raportat că cel puțin 97.166 de persoane au fost rănite.

IDF anticipează posibile atacuri cu rachete din Fâșia Gaza

12:28

Armata israeliană anunță că și-a întărit forțele la granița cu Gaza, deoarece anticipează posibile lansuri de rachete cu rază lungă de acțiune sau alte atacuri din Fâșie, la un an de la masacrul comis de Hamas în Israel, scrie The Times of Israel.

Surse militare israeliene spun că, deși Hamas a fost în mare parte dezmembrat ca organizație militară, agenții săi încă pot lansa atacuri cu rachete.

IDF spune că întărește apărarea atât de-a lungul graniței cu Gaza, cât și în zona Coridorului Netzarim din centrul Fâșiei, unde își menține o prezență semi-permanentă.

„Suntem în alertă intensă pentru zilele următoare. La un nivel ridicat de pregătire, cu acțiuni ofensive”, le-a transmis ofițerilor șeful Comandamentului de Sud, generalul-maior Yaron Finkelman, într-un videoclip distribuit de IDF.

11:33

Premierul libanez Najib Mikati face apel la „presiune asupra Israelului” pentru o încetare a focului, scrie The Times of Israel.

Agenția națională de știri din Liban a raportat o lovitură israeliană la sud de Beirut. Un jurnalist AFP spune că a auzit o explozie uriașă și a văzut coloane de fum care se ridicau deasupra locului loviturii.

10:30

23 din cele 38 de spitale din Gaza sunt acum scoase din funcțiune, pe fondul atacurilor aeriene israeliene care au vizat instituțiile medicale în timpul războiului de aproape un an, scrie The Guardian, care citează Wafa, agenția de presă palestiniană.

08:33

Franţa „este prietenul de neclintit al Israelului”, a afirmat Palatul Elysée, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacţionat cu furie la ideea unui embargo asupra armelor folosite în Fâşia Gaza, propus de Emmanuel Macron, relatează AFP.

Macron s-a exprimat sâmbătă în favoarea opririi livrărilor de arme către Israel, dacă aceste arme sunt folosite în conflictul din Fâşia Gaza .

„Ce ruşine”, a răspuns apoi Netanyahu, ceea ce Palatul Elysée a descris apoi drept „cuvinte excesive şi fără legătură cu prietenia dintre Franţa şi Israel”. (Agerpres)

08:07

Hezbollah a transmis azi-noapte că a respins o „tentativă” de infiltrare a armatei israeliene, care efectuează de mai multe zile incursiuni în sudul Libanului, unde luptă împotriva mișcării pro-iraniene.

Într-un comunicat de presă, mișcarea islamistă libaneză a afirmat că „atunci când o forță de soldați inamici israelieni a încercat să se infiltreze în (…) Blida”, combatanții săi „i-au vizat cu obuze de artilerie și i-au forțat să se retragă”. (AFP)

21 de morți după bombardarea unei moschei din Gaza

07:44

Mii de protestatari au ieșit pe străzi în marile orașe din întreaga lume sâmbătă, cerând să se pună capăt vărsării de sânge în Gaza și în Orientul Mijlociu în contextul în care războiul Israelului în enclava palestiniană se apropie de un an de zile.

Aproximativ 40.000 de manifestanți pro-palestinieni au mărșăluit prin centrul Londrei, în timp ce mii s-au adunat la Paris, Roma, Manila, Cape Town și New York. Demonstrații au avut loc și în apropierea Casei Albe din Washington, protestând față de sprijinul acordat de SUA aliatului său Israel în campaniile militare din Gaza și Liban. (Reuters)

07:38

Apărarea civilă din Gaza a anunțat duminică dimineață că 21 de persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra unei moschei folosite ca adăpost pentru persoane strămutate în Deir al-Balah (centru), armata israeliană spunând că a vizat combatanți ai mișcării palestiniene Hamas.

„Numărul morților a crescut la 21 și există un număr mare de răniți în urma bombardării de către armata (israeliană) a unei moschei care adăpostește persoane strămutate în fața intrării Spitalului Martirilor Al-Aqsa din Deir al-Balah, în centrul Fâșiei Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt al apărării civile, Mahmoud Bassal.

Armata israeliană a explicat într-un comunicat că a „executat o lovitură precisă asupra teroriștilor Hamas care operează într-un centru de comandă și control situat într-o structură care a fost folosită anterior ca moscheea Shuhada al-Aqsa în regiunea Deir al-Balah”. (AFP)

Trupele israeliene sunt „în alertă maximă” înainte de marcarea unui an de la atacurile Hamas (din 7 octombrie) asupra Israelului, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari.

Hezbollah a pierdut contactul cu Hashem Safieddine, posibil succesor al liderului ucis, Hassan Nasrallah. Trei surse libaneze de securitate au declarat pentru Reuters că atacurile lansate vineri de Israel asupra suburbiilor din sudul Beirutului au împiedicat echipele de salvare să caute la locul bombardamentului.

Iranul a transmis din nou sâmbătă că orice atac al Israelului va fi întâmpinat cu o ripostă „și mai puternică”, pe măsură ce tensiunile continuă să crească între cele două țări.

IDF și Agenția de Securitate a Israelului Shin Bet au confirmat că doi comandanți Hamas au fost uciși în atacurile aeriene israeliene lansate sâmbătă în Liban.

Compania Emirates Airlines din Dubai – una dintre cele mai mari din lume – le-a interzis pasagerilor să poarte pagere și walkie-talkie în timpul zborurilor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că președintelui Franței, Emmanuel Macron, care a cerut oprirea livrărilor de arme către Israel, ar trebui să îi fie „rușine”.

