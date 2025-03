LIVE Război în Ucraina, ziua 1123: Kim Jong Un a spus că va continua să ajute Rusia / Cinci oameni au fost uciși de atacurile rusești de peste noapte / Asupra Ucrainei au fost lansate 179 de drone

Kim Jong Un s-a întâlnit cu înaltul consilier pentru securitate rus Serghei Şoigu şi a declarat că Coreea de Nord va continua să sprijine lupta Moscovei pentru a proteja suveranitatea naţională, a transmis sâmbătă agenția de presă nord-coreeană KCNA. Kim și Șoigu au discutat la Phenian modalități de extindere și consolidare a schimburilor și a cooperării dintre Rusia și Coreea de Nord în diferite domenii, inclusiv în domeniul securității, a scris KCNA, fără a da alte detalii.

Rusia a lansat peste noapte 179 de drone Shahed și imitatoare, din trei direcții, dintre care 100 au fost doborâte în sudul, nordul și centrul Ucrainei, au anunțat pe Telegram forțele aeriene ale Kievului.

Un număr de 63 de drone inamice imitatoare s-au pierdut fără consecințe negative, potrivit sursei citate.

Atacul rusesc a afectat regiunile Zaporojie, Harkov, Sumî și Kiev, se mai spune în mesajul de pe Telegram, fără alte detalii.

Ministrul japonez de externe Takeshi Iwaya a insistat sâmbătă, în fața omologilor săi din China și Coreea de Sud, că nu este acceptabil „nicăieri” să se schimbe status quo-ul prin forță, făcând astfel referire la invazia rusă din Ucraina.

„În ceea ce privește situația din Ucraina, am subliniat necesitatea ca cei din comunitatea internațională să se unească pentru a reitera că orice încercare de a schimba unilateral status quo-ul prin forță nu va fi tolerată nicăieri în lume”, a declarat Takeshi Iwaya în urma discuțiilor de la Tokyo cu Wang Yi și Cho Tae-yul, potrivit AFP.

Atacurile rusești au ucis două persoane vineri seară în orașul Zaporojie din sud-estul țării, și alte trei în nordul și estul țării, potrivit oficialilor ucraineni.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a scris pe Telegram că orașul a fost lovit de peste 10 ori, fiind ucise două persoane, iar nouă au fost rănite. Printre răniți se numără un copil de nouă luni și o femeie în stare gravă.

Imaginile postate online au arătat echipe de salvare căutând printre ruine și blocuri și case grav deteriorate.

Russia murdered 3 people in Zaporizhzhia tonight. A 14-year-old girl and her father are gone. A normal family, just like yours. pic.twitter.com/1BvXe5z6GS