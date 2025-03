VIDEO Steve Witkoff, emisarul lui Trump, este optimist înaintea discuţiilor pe tema războiului din Ucraina: „Simt că Putin vrea pace”

Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi-a exprimat optimismul duminică, înaintea discuţiilor cruciale din Arabia Saudită pentru încheierea războiului din Ucraina, afirmând că îl percepe pe preşedintele rus Vladimir Putin ca fiind dornic să pună capăt conflictului care durează de peste trei ani.

„Simt că el vrea pace”, a declarat Steve Witkoff pentru postul american de televiziune Fox News, potrivit Reuters și News.ro.

O delegaţie americană urmează să poarte discuţii duminică, în Arabia Saudită, cu oficiali ucraineni privind o posibilă încetare parţială a focului între Ucraina şi Rusia. Ulterior, luni, oficialii americani şi cei ruşi vor avea o nouă rundă de discuţii, tot în Arabia Saudită.

„Cred că luni, în Arabia Saudită, veţi vedea progrese reale, în special în ceea ce priveşte o încetare a focului în Marea Neagră între navele celor două ţări. De acolo, în mod natural, se poate ajunge la o încetare completă a focului pe front”, a spus Witkoff.

Putin a fost de acord săptămâna trecută să oprească temporar atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, însă a refuzat să susţină o încetare totală a focului pentru 30 de zile, aşa cum spera Donald Trump ca prim pas către un acord de pace durabil. Ucraina a acceptat propunerea de armistiţiu de 30 de zile.

Întrebat despre criticile Occidentului la adresa lui Putin, Witkoff a spus că „există întotdeauna două părţi ale unei poveşti” şi a minimizat îngrijorările aliaţilor NATO din Washington, potrivit cărora un eventual acord ar putea încuraja Rusia să invadeze şi alte state vecine.

„Pur şi simplu nu cred că vrea să cucerească toată Europa. Este o situaţie mult diferită faţă de cea din Al Doilea Război Mondial”, a spus Steve Witkoff.

Question: Do you think there’s a misconception about Putin being a tyrant—someone whose political opponents often disappear or die?



Witkoff: I've never, ever seen a situation where there isn't two sides to a story. It's never black and white and people like to portray. There are… pic.twitter.com/yc75ha0CEc