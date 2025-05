LIVE Război în Ucraina, ziua 1190: Zelenski, primit azi la Berlin / Liderul de la Kiev vrea un summit trilateral cu Putin şi Trump, în timp acuză Rusia că pregătește o ofensivă în nord

Rusia a adunat 50.000 de soldați în apropierea regiunii Sumî, din nordul Ucrainei, a declarat Volodimir Zekenski, care se află miercuri într-o vizită la Berlin. Liderul de la Kiev își dorește ”susţinerea germană a Ucrainei şi eforturile depuse în vederea ajungerii la o încetare a focului”. Recent, preşedintele ucrainean a propus o întâlnire trilaterală cu omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin cu scopul avansării negocierilor de pace.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit miercuri, la Berlin, de către cancelarul Friedrich Merz, potrivit AFP, citată de News.ro.

Vizita priveşte ”susţinerea germană a Ucrainei şi eforturile depuse în vederea ajungerii la o încetare a focului” în Războiul rus din Ucraina, a transmis un purtător de cuvânt al Guvernului german, Stefan Kornelius.

