LIVE Război în Ucraina, ziua 960: Rușii forțează atacuri mecanizate înainte de apariția noroiului de toamnă / Zelenski începe joi un turneu fulger la principalii săi aliați europeni / Rusia afirmă că a doborât 92 de drone peste noapte

Comandamentul militar rus a ordonat probabil forțelor sale să execute un ritm ridicat de atacuri mecanizate în Ucraina pentru a obține progrese tactice semnificative înainte ca noroiul de toamnă să limiteze manevrele cu vehiculele blindate, notează Institutul pentru Studiul Războiului. Condițiile meteorologice nefavorabile luptelor din toamna acestui an și de la începutul iernii 2024-2025 vor complica și limita probabil manevrele mecanizate și ale infanteriei, dar forțele ruse ar putea încerca să mențină presiunea ofensivă constantă în estul Ucrainei în ciuda acestor dificultăți.

Viktoria Roșchina, o jurnalistă ucraineană ținută captivă de Rusia, a murit, a declarat, pe 10 octombrie, la televiziunea națională Petro Yatsenko, purtătorul de cuvânt al organizației ucrainene pentru tratarea prizonierilor de război.

Circumstanțele morții ei sunt încă în curs de confirmare, a spus Yatsenko.

Roșchina a dispărut în august 2023 în timp ce relata din teritoriul ocupat de ruși. Tatăl ei a primit o scrisoare de la Ministerul Apărării al Rusiei în aprilie a anului următor în care confirma că era reținută de autoritățile ruse.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins, pe 10 octombrie, relatările despre soldații nord-coreeni care luptă în Ucraina, spunând reporterilor că este „încă o știre falsă”, potrivit Kyiv Independent.

La începutul lunii octombrie, ministrul sud-coreean al Apărării, Kim Yong-Hyun, le-a spus parlamentarilor că Coreea de Nord intenționează probabil să trimită trupe în Ucraina pentru a lupta alături de Rusia.

Întrebat despre o relatare recentă a presei ucrainene potrivit căreia soldații nord-coreeni au fost uciși și răniți în apropierea orașului Donețk, Kim a spus că este probabil adevărat.

Parlamentul ucrainean a aprobat joi prima creştere substanţială de taxe de la începutul invaziei ruse pentru a finanţa armata care trebuie să facă faţă unui război de uzură cu Rusia şi al cărui final nu se întrevede, relatează Reuters, citată de Agerpres.

În baza proiectului de lege adoptat joi va creşte „impozitul pentru război”, introdus în 2014 după ce Rusia a anexat Crimeea şi este perceput asupra veniturilor, acesta urmând să crească de la 1,5% la 5%. Vor fi de asemenea sporite taxele percepute întreprinzătorilor individuali şi micilor afaceri, va fi introdusă o taxă de 50% asupra profiturilor băncilor şi de 25% asupra profiturilor celorlalte companii financiare.

Președintele Volodimir Zelenski a discutat joi cu noul secretar general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer despre „planul de victorie” propus de acesta și despre posibilitatea ca Ucraina să utilizeze rachete occidentale împotriva țintelor din Rusia, relatează Reuters.

Starmer și Zelenski au declarat amândoi că războiul cu Rusia se află într-un punct critic, iar liderul ucrainean dorește ca Occidentul să ofere sprijin suplimentar pentru a încerca să schimbe echilibrul pe câmpul de luptă.

Zelenski a făcut presiuni pentru ca Statele Unite și Marea Britanie să îi permită să utilizeze rachete cu rază lungă de acțiune donate de aliații săi în interiorul teritoriului rusesc, un aspect despre care Rutte a spus că a fost abordat la întâlnire.

„Am discutat asta astăzi, dar până la urmă depinde de aliații individuali”, a spus Rutte, la finalul discuțiilor.

Rusia a atacat infrastructura portuară a Ucrainei de aproape 60 de ori în ultimele trei luni și intensifică astfel de lovituri, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksi Kuleba, potrivit Reuters.

„Scopul acestor atacuri este de a reduce potențialul nostru de export. Vorbim despre provocarea deliberată a unei crize alimentare în acele părți ale lumii care depind direct de livrările de cereale ucrainene”, a spus el.

Kuleba a adăugat că loviturile au deteriorat sau distrus aproape 300 de instalații de infrastructură portuară și 22 de nave civile.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a acuzat parlamentari ruși din regiunile învecinate Ceceniei că au încercat să comande asasinarea sa și i-a amenințat pe cei responsabili cu o „răzbunare de sânge” dacă nu își demonstrează nevinovăția.

Armata ucraineană a spus că a lovit azi-noapte un depozit de muniții de pe aeroportul Khanskaya din republica rusă Adîgheia. Pe aerodrom se aflau și avioane de luptă Su-34 și Su-27, potrivit sursei citate.

Armata ucraineană a afirmat pe Telegram că lucrează să afle mai multe detalii despre daune după ce a observa un incendiu la acest obiectiv militar.

Clipuri neverificate apărute online au arătat explozii peste noapte în zonă și un nor masiv de fum care se vede încă în timpul zilei.

“Around 1,300 people were evacuated after Ukrainian drones hit the Khanskaya military airfield in Adygea overnight. A fuel and lubricant storage facility was likely destroyed” – CPD head Kovalenko



They’re just being dramatic. The air around the base looks fine pic.twitter.com/XRLxWmORv5