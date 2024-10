LIVE Război în Ucraina, ziua 959: Stare de urgență în Bryansk după ce a fost lovit un mare depozit de muniții / Zelenski a vorbit despre programul ucrainean de rachete avansate / Rușii spun că au doborât 47 de drone azi-noapte

Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina trebuie să aibă în dotare și să folosească rachete avansate și să obțină rezultate mai rapide cu acestea pe câmpul de luptă. „Un accent deosebit este pus pe programul nostru național de rachete în toate elementele sale. În toate realizările Ucrainei în materie de rachete, trebuie să existe mai multe realizări de luptă atât pe front, cât și pe teritoriul rus. Rezultatele sunt necesare mai repede. Și toate activitățile relevante sunt acum în curs de desfășurare”, a declarat Zelenski după ce a avut o întâlnire cu comandanții militari dedicată dezvoltării producției interne de armament.

Summitul din Germania dedicat „planului pentru victorie” al lui Volodimir Zelenski în războiul din Ucraina este acum incert, după ce președintele SUA Joe Biden, care urma să participe la reuniune, a decis să își amâne vizita.

Casa Albă a anunțat marți seara că Biden va rămâne acasă „pentru a supraveghea pregătirile și răspunsul” la uraganul Milton, care ar trebui să ajungă miercuri sau joi dimineață în Florida.

Nu era clar modul în care absența lui Biden va afecta summitul planificat, scrie The Guardian.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1150 soldați, 4 tancuri, 11 alte blindate de luptă, 19 tunuri, 55 diferite vehicule, 12 echipamente speciale.

Un atac cu dronă rusească asupra regiunii Odesa, din sudul Ucrainei, s-a soldat cu cinci persoane rănite și un bloc de apartamente avariat, a anunţat miercuri guvernatorul regiunii, transmite Reuters.

Guvernatorul Oleh Kiper a declarat că atacul a cauzat un incendiu într-o clădire în construcţie, care a afectat ferestrele şi faţada blocului de nouă etaje.

Drone ucrainene au lovit un mare depozit de obuze și rachete din regiunea rusă Bryansk. La depozitul de muniții din Karachev s-au auzit numeroase detonări, exploziile secundare continuă, potrivit Kyiv Post.

Într-un district din regiunea Bryansk a fost declarată miercuri starea de urgență în urma detonării unor materiale explozive, potrivit TASS.

Drones attacked the 67th depot of the Main Missile and Artillery Directorate of the Russian Ministry of Defense in Karachev, Bryansk region, covering an area of approximately 3.5 square kilometers.



Right now, non-stop explosions can be heard as the detonation continues. pic.twitter.com/X3fUD2iGFd