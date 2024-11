VIDEO Kamala Harris, primul discurs după înfrângerea în alegeri: „Nu disperați! Este vremea să ne organizăm și să ne mobilizăm de dragul libertății și dreptății”

Kamala Harris, candidata democrată la alegerile prezidențiale din SUA, a susținut, miercuri după-amiază (în jurul miezului nopții, ora României), discursul prin care a recunoscut public înfrângerea în fața republicanului Donald Trump. Harris a vorbit în fața Universității Howard din Washington, acolo unde susținătorii săi s-au adunat în seara alegerilor în așteptarea rezultatelor.

„Inima mea e plină astăzi de recunoștință pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o. Deznodământul alegerilor nu este ce am dorit, ce am votat sau pentru ce am luptat, dar lumina promisiunii Amercii va continua să strălucească atâta vreme cât vom continua să luptăm”, și-a început Kamala Harris discursul.

Vicepreședinta Americii a mulțumit susținătorilor, familiei, tuturor celor care au contribuit la campania ei și președintelelui Biden, pentru încrederea acordată.

Ea a declarat apoi că a vorbit cu contracandidatul său și l-a felicitat pentru victorie.

„Am adus împreună oameni uniți de iubirea pentru țară, de entuziasm pentru viitorul țării și am făcut-o știind că avem mai mult în comun decât ceea ce ne separă. Trebuie să acceptăm rezultatul, am vorbit cu președintele Trump, l-am felicitat și i-am spus că ne vom angaja într-un transfer pașnic al puterii”, a spus Kamala Harris.

„În națiunea noastră, datorăm loialitate nu unui președinte sau partidului, ci Constituției SUA, loialitate conștiinței noastre și lui Dumnezeu”.

Mesaj pentru tineri: „Uneori lupta durează”

Ea s-a adresat apoi tinerilor prezenți în fața Universității: „E OK să vă simțiți triști și dezamăgiți, dar să știți că o să fie bine”.

„Lupta pentru că țara noastră merită întotdeauna. Când luptăm, câștigăm, dar uneori lupta durează. Asta nu înseamnă că nu vom câștiga. Nu renunțați la a lupta pentru a face lumea un loc mai bun. Nu-i ascultați pe cei care spun că nu veți reuși pentru că nu s-a mai făcut până acum”, a adăugat ea.

„Nu disperați! Este vremea să ne organizăm, să ne mobilizăm de dragul libertății și dreptății”.

„Nu vom renunța la lupta pentru democrație”

„Deși recunosc înfrângerea în aceste alegeri, nu recunosc înfrângerea în lupta care a alimentat această campanie. Nu vom renunța niciodată la lupta pentru democrație și pentru statul de drept”, a spus ea.

Kamala Harris le-a spus celor care se tem că SUA vor intra într-o „zonă întunecată” că, „spre bine nostru”, speră să nu fie cazul. „Dar dacă va fi așa, vă rog să umpleți cerul cu lumina a milioane de stele. Lumina speranței, optimismului și a adevărului”.

„Femeile din America au dreptul să ia decizii asupra propriului corp, nu să facă ce le spune guvernul”, a spus Harris.

„Oricare dintre noi are drepturi fundamentale și libertăți care trebuie respectate și menținute și vom continua să ducem această luptă în cabina de vot, în tribunal și într-o manieră mai calmă, în casele noastre. Folosind tăria noastră pentru a lupta pentru demnitatea pe care fiecare dintre noi o merită”.

„Un istoric a numit odată asta ca un adevăr al istoriei: doar atunci când e suficient de întuneric, poți vedea stelele. Să umplem cerul cu lumina a miliarde de stele, cu lumina optimismului, adevărului și a slujirii. Fie ca Dumnezeu să ne călăuzească către promisiunea extraordinară a SUA. Vă mulțumesc tuturor și Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite!”

Kamala Harris l-a sunat miercuri pe Donald Trump pentru a-l felicita pentru victoria sa în alegerile prezidenţiale americane, a precizat un consilier al candidatei democrate.

Vicepreşedinta SUA, care prin acest apel îşi recunoaşte înfrângerea, i-a vorbit viitorului preşedinte despre importanţa unui transfer paşnic al puterii şi de a fi un preşedinte pentru toţi americanii, a adăugat acest consilier, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

Discursul lui Harris era așteptat în cursul nopții trecute, însă un consilier de-al său a anunțat că acesta va fi amânat, informare care a venit la scurt timp după ce democrata pierduse câteva state-cheie în alegerile din Statele Unite, iar înfrângerea începea să se contureze.

Trump are acum 292 electori, depăşind cu mult pe cei 270 necesari pentru victorie, în timp ce Kamala Harris rămâne cu 224.