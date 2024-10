Locul secret unde Rusia a reînviat un laborator de testare a armelor biologice pentru prima dată de la Războiul Rece

Imaginile din satelit arată renovări și extinderi majore la o instalație militară restricționată de lângă Moscova, care a găzduit cândva un program de arme biologice din Războiul Rece, potrivit Washington Post (WP), scriu The Moscow Times și The Kyiv Independent. Moscova nu a permis accesul experților străini aici.

Atunci când Rusia a atacat Ucraina, a susținut fără dovezi că în țara invadată funcționau biolaboratoare secrete americane și chiar a depus o plângere oficială la Organizația Națiunilor Unite în iunie 2022.

De fapt, cu o lună mai devreme, Rusia începuse să construiască un biolaborator de maximă securitate în instalația militară Sergiev Posad-6, locul unui centru de arme biologice din era sovietică.

WP a analizat imagini din satelit de la firmele Planet Labs și Maxar făcute în mai 2022.

