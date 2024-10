Marcel Ciolacu evită încă o dată să vorbească în limba engleză, dar face „o promisiune” / „Cu engleza mea nu tocmai perfectă am reuşit să bag România în Schengen”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, care este și candidatul formațiunii la funcţia de preşedinte, a fost rugat miercuri seară, în dezbaterea electorală de la Antena 3, să îşi spună numele, pe litere, în limba engleză. Premierul a răspuns că numele său de pronunţă la fel, atât în română, cât şi în engleză, pentru ca apoi să se laude cu reușitele sale, pe plan extern, chiar dacă a recunoscut că nu stăpâneşte foarte bine principala limbă de circulație internațională.

„Ciolacu se spune şi în engleză şi în română”, a afirmat Ciolacu. El a subliniat că a reuşit să se facă, totuşi, înţeles de liderii lumii, atunci când a negociat intrarea României în Schengen sau călătoria în Turcia doar pe baza buletinului, scrie News.ro.

„În primul rând, vă fac o promisiune că pe data de 8 ianuarie o să vin la o emisiune la dumnevoastră, dacă mă invitaţi, şi o să vorbim numai în limba engleză”, a afirmat liderul social-democraților.

„Aşa, cu engleza mea nu tocmai perfectă am reuşit să bag România în Schengen aerian şi maritim, am reuşit să negociez cu preşedintele Aliyev prima oară 1 miliard de metri cubi de gaz pentru Republica Moldova şi pe urmă încă două miliarde, cu preşedintele Erdogan să circulăm doar cu buletinul, cu doamna Meloni chiar dânsa mi-a zis că «vorbeşti acceptabil engleză», cred că a vrut să fie elegantă cu mine, cu doamna Meloni poate pentru prima oară e recunoscută Biserica Ortodoxă şi poate să aibă deuceri, cu Pedro Sanchez să discut dubla cetăţenie a românilor, cu Scholz să discut prima oară un plan de acţiune similar cu un parteneriat strategic cu România, noi nu avem cu Germania, partenerul comercial numărul unu al UE, peste tot, unde am fost să nu mai existe limba moldovenească, doar română”, a continuat Marcel Ciolacu.

El a mai spus că mai are lucruri de rezolvat din poziţia de premier.

„Cu engleza mea am reuşit toate aceste lucruri într-un an şi ceva. Un singur lucru aş vrea să întreb – câte a realizat domnul Iohannis?”, a contraatacat premierul.

„Eu o să mai realizez. Din funcţide prim-ministru, anul acesta, o să închid şi Schengen-ul terestru şi cu vizele pentru SUA şi nu în ultimul rând, pentru prima oară avem la Comisie un vicepeşedinte prin grija mea”, s-a mai lăudat liderul social-democrat.