Mattel își cere scuze după ce a tipărit link-ul unui site pornografic pe ambalajele păpușilor produse pentru a promova filmul „Wicked”

Producătorul american de jucării Mattel a imprimat din greșeală adresa unui site pornografic pe unele dintre cutiile păpușilor pe care le-a scos la vânzare înainte de apariția în cinematografe a filmului „Wicked”, inspirat de povestea „Vrăjitorul din Oz”, relatează BBC și Variety.

Wicked este o adaptare pentru marele ecran a musicalului de pe Broadway cu același nume. El explorează povestea prieteniei și apoi a rivalității celor două personaje care aveau să devină vrăjitoarele din Oz pe care le întâlnește Dorothy în aventurile sale.

Filmul în care cele două roluri principale sunt jucate de Ariana Grande și actrița britanică Cynthia Erivo urmează să apară în cinematografele din România pe 22 noiembrie, concomitent cu lansarea în sălile de cinema din America de Nord.

Înainte de premiera filmului, Mattel, unul dintre cei mai mari producători de jucării din lume, a scos la vânzare mai multe păpuși bazate pe personajele din film, inclusiv cu cele două vrăjitoare jucate de Grande și Erivo. Intenția a fost ca pe ambalaj să fie notat website-ul oficial al filmului, www.wickedmovie.com.

Însă producătorii au trecut din greșeală un alt link, doar cu denumirea filmului, fără „movie” în el. Însă Wicked.com duce către o pagină care îi întreabă pe utilizatori dacă au 18 ani pentru a-l putea accesa.

Website-ul respectiv aparține companiei Wicked Pictures, care se descrie în felul următor pe site:

„Înființată în Canoga Park, California, pe 1 martie 1993, Wicked Pictures a fost formată cu un angajament ferm de a produce filme pornografice de parodie, o decizie pe care compania a respectat-o de la începuturile sale [până în prezent]”.

Site-ul notează de asemenea că Wicked Pictures „continuă să își diversifice și extindă angajamentul față de conținut cinematografic de calitate”, prin filme ca „Black Widow XXX” și „Captain Marvel XXX: O Parodie Axel Braun”.

