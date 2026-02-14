Judecătoarea Raluca Moroșanu, la două luni de la momentul conferinței Curții de Apel București: „E și mai rău acum. Ni se îngreunează munca”

Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a înfruntat conducerea instanței la celebra conferință de presă organizată după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a fost întrebată vineri seară, la TVR Info, dacă la CAB s-a schimbat ceva între timp.

„După această conferință de presă, într-un interviu acordat Recorder, ați spus așa: «Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba nicioadată». Au trecut două luni de atunci. S-a schimbat ceva în acest timp?”, a întrebat-o jurnalista TVR Ramona Avramescu pe judecătoarea Raluca Moroșanu.

„Nu. Sau mai bine zis… s-a schimbat, dar mai degrabă în rău, aș zice. Cel puțin la Curtea de Apel București, pentru că vreau să subliniez că nu pot vorbi decât despre Curtea de Apel București, unde știu exact ce se întâmplă”, a răspuns judecătoarea Raluca Moroșanu.

Judecătoarea a adăugat că nu a văzut „modificări deseobite”, iar judecătorii au acum restricții la baza de date.

„Aș zice că lucrurile nu s-au schimbat în bine, deși s-a lăsat o oarecare tăcere în interiorul, în incinta clădirii, ca să spun așa. Dar altfel nu am văzut modificări deosebite, încă se mai modifică complete… Săptămâna aceasta, luni, ni s-a închis accesul la baza de date ECRIS, la sistemul nostru intern de înregistrare a dosarelor, în sensul în care nu avem acces decât la partea care ține de fiecare secție (…) La fel, li s-a închis accesul și procurorilor”, a spus Raluca Moroșanu.

Raluca Moroșanu a explicat și ce efect are asta în munca magistraților.

„Asta înseamnă că ni se îngreunează munca. Pentru că îmi era foarte simplu să caut direct în calculator. Într-adevăr, există alte software-uri, dar nu găsesc tot ce am nevoie acolo. Ca atare, din punctul meu de vedere, munca ne este ușor îngreunată”, a declarat la judecătoarea Raluca Moroșanu.