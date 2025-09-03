Mesajul scurt și direct al unui fost ministru de externe, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu „asasinul Putin și cel mai feroce dictator al planetei”

Poza de grup de la Beijing, unde Adrian Năstase și Viorica Dăncilă sunt alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un Foto: Profimedia

Prezența la Beijing a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru parada militară grandioasă organizată de China a fost criticată și de Teodor Baconschi, care notează că aceștia au făcut ca România să nu lipsească de la „carnavalul autocraților”.

„Politețuri tandre, la Beijing, între asasinul Putin și cel mai feroce dictator al planetei, Kim Jong Un. Doi foști premieri PSD, A. Năstase și Viorica Dăncilă, au reușit să se bage în poză, pentru ca România să nu lipsească de la carnavalul autocraților”, a scris fostul ministru Externe al României într-un mesaj distribuit pe pagina sa de Facebook.

Poza de grup de la Beijing a stârnit reacții și de la vârful diplomației române. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a declarat actuala șefă a diplomației române, Oana Țoiu.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a acuzat Țoiu, făcând referire la un atac fără precedent al Rusiei la granița cu România.

Năstase și Dăncilă, la Beijing ca persoane private

Oana Țoiu a subliniat că Năstase și Dăncilă s-au dus la evenimentul grandios de la Beijing ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi.

„Probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României”, a spus șefa diplomației române.

Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un au apărut pentru prima oară împreună la marea paradă militară de la Beijing, iar liderul chinez le-a spus zecilor de mii de oameni din piața Tiananmen că lumea are de ales între pace și război.

Evenimentul care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a fost evitat aproape de toți liderii din Vest, dar Putin și Kim – paria în Occident din cauza războiului din Ucraina și a ambițiilor nucleare ale lui Kim – au fost invitați de onoare. Un singur lider din UE a participat la eveniment.