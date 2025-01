Mihai Bendeac, situație bizară în noul an: „Am experimentat cum e să fii mort” | VIDEO

În primele zile ale anului, actorul Mihai Bendeac a povestit experiența pe care trăit-o când a fost în vizită la rudele sale.



„Ieri am avut o experiență destul de ciudată în sensul în care am experimentat ce a experimentat personajul din „Fantoma mea iubită”, dacă știți filmul. Deci am experimentat cum e să fii mort, efectiv”, și-a început actorul povestea pe un ton glumeț.

Mihai Bendeac a explicat că a fost să-și viziteze mătușile și pe bunica sa în prima zi a anului 2025.

„Am intrat în casă destul de gălăgios. Și nimeni nu se uita la mine, efectiv. Și m-am dus până în mijlocul livingului. Eram în fața lor și nu mă vedeau”, a povestit răzând Bendeac.

„A fost absolut dubios!”, a subliniat actorul, care a și filmat momentul.

@jurnalul_unui_burlac Cum te simți când ești mort. 😳😳 PS – Vă doresc un an 2025 legendar! 🥂 Mulțumesc pentru faptul că ați fost zilele astea în număr așa mare și cu inima deschisă la cinema. ❤️ Filmul mai stă un pic pe acolo dacă n-ați apucat încă. Vă pup pe hemogramă! ♬ original sound – Mihai Bendeac

„Aici sunt! Băi!”, reacționează Mihai Bendeac în momentul în care o mătușă a fost surprinsă când povestea la telefon că el este plecat.

În ultimii ani, Mihai Bendeac a lucrat intens la „Căsătoria”, primul lung metraj semnat de el ca regizor, în care joacă alături de Vlad Drăgulin. Potrivit Pagina de Media, Mihai Bendeac se pregăteşte să revină în televiziune în 2025.