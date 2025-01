Andrei Caramitru, despre cine crede că ar trebui propus de coaliție candidat la Cotroceni: „Nu vă enervați. E cinstit, extrem de eficient și nu ar face rău”

Economistul Andrei Caramitru afirmă, după ce Crin Antonescu a anunțat că și-a retras candidatura la prezidențiale, că ministrul Cătălin Predoiu este cel care „dintre toți a demonstrat diplomație, capacitate de execuție și este clar și indubitabil pro-vesfic”.

„Îi știu pe toți, personal. Mai bine sau mai puțin bine. I-am criticat pe toți”, a scris economistul Andrei Caramitru, sâmbătă seară, pe Facebook, după anunțul de retragere din cursa pentru cotroceni făcut de candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu.

„Dintre toți – cel care a demonstrat diplomație, capacitate de execuție și este clar și indubitabil pro-vesfic – în care aș avea încredere să știu ca dacă e Președinte nu va face nici o mizerie din contra. Este Predoiu. Da da. Nu vă enervați. Vă explic”, a mai scris Caramitru.

Economist spune că actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, „ne-a scăpat de MCV, a rezolvat Schengen, a rezolvat și atacul pro-rus până acum (fără el – CG era președinte acum și toți eram sau deja plecați sau ne făceam bagajele în disperare). Deci a demonstrat diplomație și capacitate de a FACE ceva, de a livra chestii importante nu mizilicuri”.

„Știu ca nu e pe nici o listă și probabil nici nu își dorește așa ceva”, mai spune Caramitru. El spune ce crede și despre ceilalți posibil candidați.

Ce spune despre Victor Ponta, Nicușor Dan sau Lasconi

„Știu ca o să spuneți – nu nu – vrem pe altcineva. Păi cine? Ponta, doamne ferește ??? Nicușor – știți ce cred despre el, e mai degrabă înconjurat de pro ruși și nu a demonstrat nu a făcut nimic, în plus nu e susținut de nici un partid – îl va finanța cine – Păun Kgb?”, a scris Andrei Caramitru.

El continuă: „Lasconi – e ok dar e foarte departe de a fi pregătită pentru așa rol. Bolojan – da e opțiune e super ok și absolut respectabil un om bun – dar nu va fi acceptat de aripa KWI din PNL și probabil nici de PSD . Paleologu sau Funeriu – sunt super – i-aș vota fără probleme îmi plac mult – dar nu cred ca vor ajunge să fie și susținuți de PSD/PNL/UDMR deci e fff greu sa ajungă in turul 2, nu vad calea”.

„Și – zic asta în comparație cu Predoiu, care cred ca poate avea susținerea necesară pentru așa ceva și a demonstrat ca poate fi acceptat de sistem (din păcate contează), e pro-vest/anti-rus, cinstit, extrem de eficient și nu ar face rău din contră”, completează el.

Andrei Caramitru, fondator și CEO al Kessel Run Ventures, fost Partner and Managing Director la Boston Consulting Group și Senior Partner la McKinsey & Company și fost consilier economic al fostului președinte USR, Dan Barna, mai scrie că a avut un conflict deschis cu Predoiu la început pe Schengen, astfel că „nu poate fi acuzat” de vreo relație cu acesta.