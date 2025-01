SuperLiga: Dorinel Munteanu, despre plecarea sa de la Oțelul Galați: „Nu am părăsit corabia că am fost laș”

Antrenorul Dorinel Munteanu (56 de ani) a explicat de ce a părăsit echipa Oțelul Galați în această iarnă.

Revenit la club în vara anului 2021, Munteanu a reușit două promovări succesive și a readus Oțelul în SuperLiga.

După un prim sezon bun în primul eșalon, Oțelul s-a confruntat cu probleme financiare și a obținut o singură victorie în ultimele 14 etape din actuala stagiune. Tehnicianul și-a reziliat contractul cu gruparea gălățeană în urmă cu cinci zile.

„Ştiţi cu toţii decizia pe care am luat-o. E foarte greu să descriu aceşti 3 ani şi jumătate în 10 minute, dar aş vrea să fie un semnal de alarmă, nu numai pentru Galaţi, ci pentru toţi oamenii din fotbal, care îşi fac contracte, care îşi dau cuvântul, că eu am venit cu demisia pentru că am cerut drepturile contractuale ca să pot să îmi plătesc jucătorii.

Ne dorim fotbal de performanţă, de înalt nivel, dar jucătorii sa nu fie plătiţi 2-3 luni. Nu mi se pare normal”, a declarat Munteanu, citat de sptfm.ro.

Locul lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică a Oțelului a fost luat de Ovidiu Burcă.

Dorinel Munteanu: „Nu am părăsit corabia că am fost laș”

Antrenorul le-a cerut din nou sponsorilor să-și respecte promisiunile față de clubul gălățean și a dezvăluit că cel mai mult l-a deranjat faptul că jucătorii nu-și primeau salariile la timp.

„Frustrarea mea asta a fost şi vă spun în premieră, nu am părăsit corabia cum s-a vociferat, nu n-am părăsit că am fost laş. Echipa aceasta a fost cu 2 puncte minus faţă de anul trecut, am obţinut un loc super bun pentru o nou promovată, mai sunt 19 etape de jucat.

Demisia mea a fost cu alt scop, dar văd că oamenii nu au primit-o cu intenţii bune. Poate acum, după ce am demisionat, să se respecte contractul şi mai ales pentru un colos ca Liberty, 1 milion de dolari sau cât ne-au promis e un mizilic. Ceea ce mi-am dorit şi am făcut tot timpul a fost să-mi plătesc jucătorul.

Demisia mea a fost pentru întreg fotbalul românesc, obişnuinţa celor care conduc sau care comentează despre fotbal, că ‘Ah, sunt neplătiţi jucătorii de 2 luni’. Două luni sunt foarte mult pentru o familie care se dedică fotbalului.

Nimănui nu-i convine, niciunui muncitor, niciunui jucător şi, mai mult decât atât, unui antrenor care vine zi de zi şi la sfârşit de săptămână trebuie să se prezinte şi să dea rezultate bune. Asta e viaţa, a trecut, clubul s-a reorientat rapid, are antrenor nou. Asta e situaţia”, a mai afirmat tehnicianul.

Oțelul va juca în prima etapă din 2025 cu Petrolul Ploiești, pe teren propriu, pe 18 ianuarie, de la ora 19:30.