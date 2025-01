Începe sezonul premiilor la Hollywood. Filmele considerate favorite la Gala Globurile de Aur, care va avea loc duminică noapte

Hollywood va deschide duminică festivitățile din 2025 pentru cele mai apreciate filme și seriale apărute anul trecut în cinematografe și pe micile ecrane, cu ocazia galei anuale a Globurilor de Aur, unde filme precum Wicked, The Brutalist și Emilia Perez vor concura pentru trofee și atenție înainte de Oscaruri, relatează Reuters.

Timothée Chalamet, Selena Gomez, Ariana Grande și Angelina Jolie se numără printre vedetele care concurează pentru premii de interpretare la ceremonia deschisă cu covorul roșu și care anul acesta va fi găzduită pentru prima dată de comedianta americană Nikki Glaser.

În Statele Unite evenimentul va fi transmis în direct de televiziunea CBS și platforma de streaming Paramount+, în timp ce în România ele vor putea fi urmărite „live” pe Voyo, la ora 03:00 dimineața, având în vedere diferența de fus orar față de SUA.

O atmosferă mai relaxată decât la Oscaruri

Galele Globurilor de Aur din anii trecuți au fost mai relaxate decât cele ale Premiilor Oscar, evenimentul care acordă cele mai prestigioase distincții din industria filmului în luna martie. Cei nominalizați Globurile de Aur la categoriile de film și televiziune obișnuiau să savureze cocktailuri și șampanie la gală, în timp ce gazdele precum Ricky Gervais făceau glume acide despre vedetele din sală și votanți.

Însă gazda de anul acesta a declarat că și-a stabilit câteva limite pentru gală.

„Cu siguranță există glume pe care am vrut să le fac, dar pe care le-am tăiat pentru că sunt prea critice sau prea cinice”, a spus Nikki Glaser într-un interviu acordat Reuters.

„Acesta nu este un roast”, a adăugat ea. „Aceasta este o seară dedicată celebrării, așa că vreau să creez o atmosferă bună, iar cei nominalizați să se simtă mândri de ei înșiși. Nu vreau să se simtă atacați”, a explicat ea.

Lista prezentatorilor include celebrități precum Dwayne Johnson, Elton John, Andrew Garfield și Awkwafina.

Filmele considerate favorite la Globurile de Aur

În ceea ce privește premiile, musicalul în limba spaniolă Emilia Perez și epopeea postbelică The Brutalist conduc nominalizările serii la categoria filme.

The Brutalist îl are în rol principal pe Adrien Brody, interpretând un supraviețuitor din Ungaria al Holocaustului care fuge în Statele Unite pentru a-și urmări visul american. Povestea de 3 ore și jumătate este considerată favorită pentru marele premiu al serii, pentru cel mai bun film de dramă.

Printre concurenți se numără Conclave, un thriller desppre procesul de alegere a unui papă, și două filme în care joacă Chalamet – biografia lui Bob Dylan A Complete Unknown și epopeea S.F. Dune – Part II.

Spre deosebire de Oscaruri, filmele de tip musical și cele de comedie concurează într-o categorie separată la Globurile de Aur. Printre nominalizările la această categorie se numără Wicked, lungmetrajul inspirat de Vrăjitorul din Oz, și comedia romantică întunecată Anora.

Globurile de Aur pot stabili favoriții pentru Premiile Oscar

Câștigarea unui Glob de Aur poate ajuta filmele în drumul către premiile Oscar din martie. Dacă un film sau un actor câștigă un Glob de Aur, „crește probabilitatea ca un membru al academiei de film să se uite la acel proiect”, a declarat pentru Reuters Scott Feinberg, editor senior la The Hollywood Reporter.

Feinberg a prezis că The Brutalist sau Conclave ar putea câștiga premiul pentru cel mai bun film dramatic la Globurile de Aur.

În schimb, la categoria pentru musical/comedie filmul care va ieși învingător este mai greu de prevăzut, deoarece titlurile nominalizate sunt foarte diferite între ele.

Emilia Perez, un thriller muzical, spune povestea unui lord al drogurilor mexican care face tranziția de la a fi bărbat la femeie. Wicked a fost adaptat dintr-un popular spectacol de pe Broadway.

Anora, despre o lucrătoare sexuală care se căsătorește cu fiul unui oligarh rus, este mai degrabă o comedie tradițională, în timp ce The Substance, cu Demi Moore în rolul unei celebrități care caută o fântână a tinereții, este practic un film de groază, spune Feinberg.

Cine votează la Gala Globurilor de Aur

Câștigătorii Globurilor de Aur sunt aleși de 334 de jurnaliști din 85 de țări, specializați în industria divertismentului, comparativ cu aproximativ 9.000 de votanți care selectează Premiile Oscar.

Corpul de votare al Globurilor de Aur a fost extins în ultimii ani, iar organizatorii au instituit reforme după ce au fost criticați pentru lipsă de diversitate și probleme etice.

În categoriile de televiziune, povestea despre un restaurant The Bear are cele mai multe nominalizări la ediția de anul acesta, urmată de comedia misterioasă Only Murders in the Building și epopeea istorică Shogun.