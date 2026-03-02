Numele ministrului Educației, decis în ședința PNL. Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, ales să preia portofoliul

PNL a decis, într-o ședință online de luni seara, să îl susțină pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. Propunerea a venit din partea liderului PNL, premierul României Ilie Bolojan, și a primit susținerea partidului, conform surselor HotNews.

Conform protocolului coaliției de guvernare, portofoliul pentru Educației îi revine liberalilor. În ședința de luni a liberalilor, Ilie Bolojan a mers cu o singură propunere: Mihai Dimian, care din 2024 este rectorul Universităţii din Suceava. El a predat până în 2016 în SUA, la Universitatea Howard din Washington D.C.

Mihai Dimian este licenţiat în matematică şi fizică şi are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA.

Mihai Dimian. Foto: Facebook

Urmează ca Ilie Bolojan să facă propunerea către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze decretul de numire al lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației.

Numirea vine la mai bine de două luni de când fostul ministru, Daniel David, și-a anunțat demisia. Funcția a fost preluată interimar de premierul Ilie Bolojan, însă interimatul acestuia în funcție a expirat în 28 februarie, după cum a relatat HotNews.

Printre numele pe care Ilie Bolojan le-a mai luat în calcul pentru funcția de ministru al Educației în aceste două luni s-au aflat și Marilen Pirtea (rectorul Universității de Vest din Timișoara), precum Luciana Antoci (consiliera premierului în domeniul educației).