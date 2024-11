Mike Tyson, mesaj emoționant după meciul cu Jake Paul: „Aproape am murit. Am câștigat acea luptă”

Legendarul Mike Tyson, 58 de ani, învins de Jake Paul, 27 de ani, la meciul de box, a publicat sâmbătă seară un mesaj pe contul său de X, în care a reamintit de problemele sale medicale.

„Este una dintre acele situaţii în care pierzi, dar tot câştigi. Sunt recunoscător pentru seara trecută. Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată”, a scris Mike Tyson, înainte de a vorbi despre ulcerul pe care medicii i l-au descoperit în vară și care l-a obligat să amâne lupta programată iniţial pentru 20 iulie.

„Aproape am murit în iunie. Am avut opt transfuzii de sânge. Mi-am pierdut jumătate din sânge şi 25 de kilograme în spital şi a trebuit să lupt pentru a-mi recăpăta sănătatea şi pentru a lupta, aşa că am câştigat. Faptul că fiii mei m-au văzut ţinând piept şi terminând opt runde cu un luptător talentat la jumătatea vârstei mele, într-o arenă plină, este o experienţă pe care niciun om nu are dreptul să o ceară. Vă mulţumesc”, a încheiat Mike Tyson.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



