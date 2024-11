SuperLiga: Mihai Bălașa spune cum a fost îndepărtat de Bernd Storck de la Sepsi: „M-a deranjat cum m-a tratat”

Mihai Bălașa (29 de ani), fundașul central al echipei Farul Constanța, s-a declarat deranjat de modul în care antrenorul Bernd Storck (61 de ani) l-a tratat în perioada în care cei doi colaborau la Sepsi Sf. Gheorghe.

Fotbalistul a fost transferat de Sepsi de la Universitatea Craiova în ianuarie 2022. A ajutat echipa să câștige singurele trofee din palmares, însă nu a fost pe placul lui Storck.

Mihai Bălașa, despre relația sa cu Bernd Storck: „Mi-a zis să nu mai vin să mă antrenez”

Tehnicianul german l-a folosit pe Bălașa în doar 4 meciuri (27 de minute), iar din luna martie a hotărât să nu-l mai utilizeze.

„Nu am ce să îmi reproşez atât timp cât am avut acolo doi antrenori cu care am jucat meci de meci, am câştigat două Cupe, două Supercupe. După aceea a venit un antrenor (n.r. Bernd Storck) care a avut alte preferinţe, cam asta a fost.

M-a deranjat cum am fost tratat de el. Discuţia a fost bărbătească, dar perioada când am avut-o a fost ciudată pentru că putea să vină din iarnă. Să nu mă mai antrenez cu echipa pentru că nu are rost, nu o să-mi dea nicio şansă. Nu vii în martie după ce intri în play-off să nu mă mai antrenez cu echipa.

Nu mi-a spus niciodată absolut nimic, asta a fost alegerea lui, a vrut alţi jucători. Nu am avut niciun fel de problemă şi mi-a zis să nu mai vin să mă antrenez. Nu puteam să merg acolo să ma pună separat să dau cu mingea la perete. Nu era ok nici pentru mine şi atunci puteam să fac alte probleme, aşa că a fost mai bine”, a declarat Mihai Bălaşa, citat de orangesport.ro.

În vară, fundașul a ajuns la Farul Constanța și a jucat în 12 partide din SuperLiga. De cealaltă parte, Storck a fost demis de Sepsi pe 5 septembrie, după patru înfrângeri consecutive.