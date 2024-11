VIDEO Rezultat Mike Tyson – Jake Paul. Cine a dominat meciul

Jake Paul, 27 de ani, o celebritate de pe YouTube care a trecut la boxul profesionist, l-a învins pe legendarul Mike Tyson, 58 de ani, prin decizie unanimă, câştigând o luptă între generaţii la categoria grea.

Meciul dintre Paul şi Tyson, în vârstă de 58 de ani a fost transmis în direct pe Netflix şi s-a desfăşurat în faţa unei arene pline la AT&T Stadium din Arlington, Texas.

Un arbitru judecător a acordat un scor de 80-72, iar doi arbitri judecători au considerat că Paul a câştigat cu 79-73.

Jake Paul a dominat meciul, iar Mike Tyson, în runda 8, și-a recunoscut înfrângerea. Cei doi s-au îmbrățișat lung la final.

SPORTSMANSHIP 🤝



Jake Paul and Mike Tyson show respect at the end of their fight 💪 #PaulTyson pic.twitter.com/twqblFngF7