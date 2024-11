Weekend trending în București, 16-17 noiembrie: unde încerci ciocolată Dubai, burgeri cu brânză franțuzească, primul spectacol de teatru imersiv pentru copii din România și Loredana Forever

Din păcate, avem un weekend friguros, dar și cu cer noros. Așa că nu va fi tocmai cea mai plăcută vreme pentru plimbări lungi prin oraș. Este și perioada în care majoritatea evenimentelor, dacă nu chiar toate, se mută la interior. Însă, după o săptămână ploioasă și friguroasă, cu siguranță suntem cu toții căliți, așa că iată care e oferta bucureșteană în materie de going out.

Zexe Braserie (Aviatorilor 65), afacerea lansată de Ana Consulea, Chef cofetar multipremiat, devine Zelateria, după un amplu proces de rebranding inițiat în 2023. Este o schimbare care marchează o nouă etapă în evoluția afacerii. Așa că e de trecut pe aici pentru un mic-dejun, brunch, prânz sau cină, încununate de un desert spectaculos și o cafea bună. Mai ales că misiunea declarată a Zelateriei este clară: hrană echilibrată și responsabilă, doar ingrediente de cea mai bună calitate.

Un alt loc în care-ți mai poți îndulci ziua este și Cofetaria Elizabeth (Sf. Vineri 25). Aici vei găsi cofetărie fină și cafea, dar și sandvișuri bune sau alte gustări sărate. Este și unul dintre locurile care și-a propus să le ofere un răspuns și o alternativă celor care vor să afle și să guste ciocolata Dubai.

Vei găsi în oferta lor Dubai Chocolate Bars: Umplute cu fistic și cataif, învelite în ciocolată belgiană; Croissant Dubai: Pufos și crocant, cu umplutură bogată și delicioasă; Cheesecake Basque Dubai: cu topping bogat de fistic. În plus, este unul dintre locurile nou deschise în oraș, a fost inaugurat abia pe la jumătatea lui octombrie.

Dacă totuși alegi să stai în casă, să-ți încarci bateriile, și vrei să comanzi ceva bun, atunci o poți face de la Frenchies. Este vorba de un loc de unde poți comanda unii dintre cei mai buni burgeri din oraș, mai ales că sunt umpluți cu brânză franțuzească. Așadar este vorba despre niște burgeri gourmet, cum nu se mai fac prin alte locuri din oraș, deci e cu siguranță ceva nou… dacă nu i-ai încercat deja.

Weekendul trecut s-a deschis în oraș și o nouă brutărie artizanală – HUG (Occidentului 8-10). Așa că e de trecut pe aici atunci când ți se face poftă de produse de panificație făcute cum trebuie, cu maia și cu alte ingrediente de calitate. În plus, știi ce se zice, că pâinea bună face o zi ploioasă mai frumoasă.

Evenimente în București

În ceea ce privește evenimentele, la Cinemateca Eforie se desfășoară cea de-a XVI-a ediție a festivalului de filme de comedie „FILM 4 FUN FESTIVAL”. Dintre cele 25 de filme, 20 vor putea fi văzute și online, gratuit și în întreaga lume, pe site-ul festivalului (www.Film4Fun.ro), între 15-17 noiembrie. Aceste 20 de scurtmetraje comice intră în cursă pentru Premiul publicului, stabilit pe baza voturilor spectatorilor care vizionează filmele.

Competiția Film 4 Fun este din nou evaluată de un juriu internațional, care acordă premiile pentru Cel mai bun scurtmetraj, Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu. Juriul de experți al ediției a 16-a a festivalului este compus din trei membri: criticul și curatorul de cinema francez Marie-Pauline Mollaret (L’Avant-Scène Cinéma, Bref, Semaine de la Critique – Festival de Cannes, Annecy International Animated Film Festival, etc.), actrița română Manuela Hărăbor și regizorul croat Stanislav Tomić.

La MINA, Museum of Immersive New Art, are loc în weekend prezintă „Revolta poveștilor” – primul spectacol de teatru imersiv pentru copii din România, în parteneriat cu Teatrul „Stela Popescu”. Prima reprezentație imersivă va avea loc pe 16 noiembrie 2024, de la ora 10:00, în spațiul MINA, unde copiii și părinții sunt invitați să trăiască împreună o aventură în care imaginația ia locul principal.

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste 4 ani, iar durata reprezentației este de 60 de minute, fără pauză. Biletele sunt disponibile pe site-ul minamuseum.com și la recepția MINA, în limita locurilor disponibile. Prețul biletului early bird este de 60 de lei.

Din 15 până în 17 noiembrie curtea interioară a Muzeului Naţional al Ţăranului Român adună la un loc meșteri, artizani, colecționari și producători tradiționali din toate zonele țării la Târg de Brumar. Meșterii populari vor fi prezenți cu ii cusute manual, obiecte din lemn, vitralii, opinci, artă sacră, ceramică, icoane, zgărdane, bijuterii și multe altele. Artizanii vor aduce cu ei obiecte unice croșetate, lucrate din materiale naturale, lână împâslită, bijuterii, marochinărie tradițională, decorațiuni, bijuterii din pietre semiprețioase, jucării, lumânări parfumate, cosmetice naturale, lavandă.

Producătorii îți vor pune la dispoziție flori, fructe din livezi îngrijite cu multă dragoste, ultimele legume de sezon, dulcețuri, zacuști și murături din cămară, preparate tradiționale din carne, brânzeturi, cașuri pâine, produse de cofetărie veche – doboș, albinită, ciocolată de casă, bomboane fondante, baclavale și plăcinte, țuici și palinci, miere și produse apicole. În plus, colecționarii de antichități țărănești te vor încânta cu lăzi de zestre, blidare, furci de tors, unelte din gospodăria țărănească, mobilier țărănesc, ii, fote, catrințe, valnice, marame, ștergare, paftale și podoabe, dar și cu tablouri, cărți vechi și obiecte de colecție.

La fața locului gospodine pricepute din Dâmbovița îți pregătesc sărmăluțe cu carne și mămăliguță, fasole bătută cu glazură de ceapă, bulz delicios cu mămăligă și brânză de burduf, varză călită cu scăricică de porc și lipii proaspete. Intrarea este liberă.

Avem și multe party-uri și concerte în acest weekend, pentru toate gusturile. De exemplu, punkiștii trebuie să meargă la RAM (Regina Elisabeta 37), pentru că acolo va avea loc pe 16 noiembrie un concert al trupelor WALK ALONE, TAKE NO MORE, CAPS LOCK, BRAINWHASHER. Ușile se deschid la 19:30, iar biletul costă 30 de lei.

La celălalt pol îi avem pe fanii Loredanei Groza, care sunt așteptați în ambele seri de weekend la concertele „Loredana Forever” de la Sala Palatului. Artista va susține o serie de concerte eveniment care celebrează 40 de ani de la debutul în muzică, de la prima ei apariție la concursul Steaua fără nume în 1984. De asemenea, acestea marchează și 30 de ani de la primul concert al artistei la Sala Palatului, fiind primul artist român care a cântat pe aceasta scenă după Revoluție. Biletele au prețuri cuprinse între 133 – 400 lei.

Tot pe 16 noiembrie, la Romexpo, de la ora 21:00 până dimineață are loc NOSTALGIA | Imaginarium, un eveniment de tip discoteca anilor ’90 – ’00, unde te poți întâlni cu decorațiuni retro & viitoare, muzeu selfie sau experiențe imersive. „Noi cunoaștem prezentul. Este distractiv să ne jucăm cu trecutul și să încercăm să ghicim cum va arăta viitorul cu imaginația unui copil de șase ani. Adică 6 ani, 6 luni și 10 zile, cum ar spune el. Asta încercăm să facem la NOSTALGIA, o călătorie experimentală, în care avem muzică, dans și zâmbete, toate într-un muzeu retro & viitor”, scriu organizatorii. Un bilet costă 190 lei.

Dacă tot vorbim de nostalgie, la Circul Metropolitan are loc concertul Bere Gratis – „Două Suflete„, tot sâmbătă, de la ora 19:00. Prețul unui bilet este de 93 lei.

De asemenea, la Palatul Bragadiru, tot sâmbătă, are loc concert Chick Corea – Elektric Band by Sorin Zlat. „Aranjamente moderne, solo-uri ce te țin cu sufletul la gură, fuziuni îndrăznețe, energie incredibilă. Un jazz de calibru datorat celor cinci muzicieni plini de spirit ce ni se alătură în seara de 16 noiembrie la Palatul Bragadiru pentru a aduce un tribut legendarei trupe Chick Corea Elektric Band: Sorin Zlat (clape), Răzvan Trifan (saxofon), Liviu Negru (chitară), Seby Yo (bas), Laurențiu Ștefan (tobe). Acest tribut aduce omagiu unuia dintre cei mai influenți muzicieni ai timpurilor noastre, Chick Corea, a cărui creativitate și virtuozitate au redefinit genul muzical”, scriu organizatorii.

Prețul biletelor este de 170 lei.

Teatru & film

Dacă ai chef de o piesă de teatru aparte, atunci poți să mergi la „Misery”, care se joacă la FF Theatre, pe 16 noiembrie, ora 19:00. Este vorba de o piesă de teatru horror.

„Imaginați-vă captivitatea absolută. Paul Sheldon, un scriitor celebru, ajunge într-o cabană izolată după un teribil accident de mașină. Dar salvatoarea lui, Annie Wilkes, nu este o simplă femeie grijulie. Ea este cel mai mare fan al său… și va face orice pentru a-l păstra doar pentru ea. Tensiune explozivă, suspans captivant și o confruntare psihologică de neuitat! Vino să descoperi un thriller care te va ține pe marginea scaunului până la ultima replică”, scriu organizatorii.

Prețul unui bilet este de 70 lei.

Totodată, la Teatrul ACT, în aceeași zi se joacă „Lungs” de Duncan Macmillan, cu Denisa Nicolae și Liviu Romanescu. Într-o perioadă marcată, la nivel global, de anxietate, terorism, stări meteo instabile și vremuri politice nesigure, un cuplu tânăr își dorește un copil. LUNGS este o poveste de dragoste, ușor dezechilibrată, tăios de onestă, amuzantă, tensionată și actuală. Vorbește despre o generație pentru care lipsa siguranței este un mod de a exista.

Textul LUNGS a fost desemnat în anul 2012 „Cel mai bun text contemporan”, Premiile Off West-End și nominalizat la categoria „Cel mai bun text de teatru”, Theatre Awards UK (2012). Prețul unui bilet costă 65 de lei.

În materie de premiere cinematografice, sâmbătă, 16 noiembrie, de la ora 20:00, poți vedea filmul „Trei kilometri până la capătul lumii” într-o proiecție specială în prezența echipei la Elvire Popescu, de la 20:00.

Proiecția va fi urmată de o discuție organizată în parteneriat cu Asociația Accept și Institutul Francez din România despre religie, spiritulitate și comunitatea LGBTQ. Filmul a fost prezentat anul acesta în Competiția Oficială de la Cannes și a fost ales propunerea României la Premiile Oscar 2025.

Pe marile ecrane din lanțurile de cinematografe va urca unul dintre cele mai așteptate blockbustere ale anului „Gladiator II”. După ce patria sa este cucerită de împărații tiranici care conduc acum Roma, Lucius este forțat să intre în Colosseum și trebuie să se întoarcă în trecut pentru a-și găsi puterea de a reda gloria Romei poporului său. Este vorba despre o continuare a mult apreciatului „Gladiator” cu Russell Crowe.

De asemenea, cei pasionați de animații de calitate vor avea ocazia de a vedea pe marile ecrane „Kensuke’s Kingdom”. Acesta spune povestea tânărului Michael, naufragiat pe o insulă îndepărtată, care trebuie să se adapteze la viața în singurătate. Cu timpul, băiatul simte o prezență și realizează că lumea în care a ajuns adăpostește nu doar frumusețe, ci și pericole inimaginabile. O adaptare animată captivantă a unui roman îndrăgit.