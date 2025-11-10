Ministrul PSD al Justiției, critici la Bolojan în scandalul Bogos: „Trebuie să fim foarte atenți”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că nu vrea să comenteze cazul lui Fănel Bogos, afaceristul dus de trezorierul PNL în birou la premier, însă spune că principiul după care trebuie să se ghideze cei care ocupă funcţii publice este că „trebuie să fie foarte atenţi în exerciţiul demnităţii publice sau funcţiei publice pentru a crea, a transmite şi publicului o imagine de integritate care este importantă şi ca formă, şi ca fond”.

Întrebat, duminică seară, la Digi24, dacă consideră corect ca un politician aflat în funcţii publice să primească persoane pe care nu le cunoaşte, dar care sunt aduse de colegi de partid, ministrul Radu Marinescu a răspuns că nu vrea să comenteze acest caz, mai ales că este vorba despre o anchetă judiciară.

„O observație cu titlu principal”

„În general, în exerciţiul unei funcţii publice, trebuie să ai prudenţa şi înţelepciunea de a acţiona strict în limita competenţelor şi, repet, cu prudenţa necesară pentru a nu aduce vreo atingere sau vreo suspiciune asupra exerciţiului legitim, moral şi corect al demnităţii sau funcţiei publice. Dar aceasta este o observaţie pe care o fac cu titlu principal, şi nu mă refer la cazul concret pe care l-aţi amintit”, a afirmat Radu Marinescu.

El a subliniat că orice fel de remarcă a sa ca ministru al Justiţiei despre acest caz care face obiectul unei anchete penale „ar risca cumva să lezeze independenţa actului de justiţie”.

„Încă o dată, însă, spun că trebuie să fim foarte atenţi în exerciţiul demnităţii publice sau funcţiei publice pentru a crea, a transmite şi publicului o imagine de integritate care încă o dată este importantă şi ca formă, şi ca fond. Iar trebuie să existe claritatea şi publicul trebuie să perceapă că demnitatea publică este exercitată cu integritate. Ca o chestiune de principiu”, a mai spus Marinescu, citat de News.ro.

Întrebat dacă au existat colegi din PSD care să îi prezinte oameni care au diverse probleme, Radu Marinescu a răspuns: „În limitele demnităţii publice de ministru al Justiţiei, port discuţii care privesc strict competenţele şi limitele acestei demnităţi şi funcţii publice. Încă o dată, nu pot să cunosc ce anume s-a discutat cu domnul premier dacă vizau aspecte politice care erau în limitele de competenţă politică sau aspecte de altă natură”.

Afaceristul dus de trezorierul PNL în birou la premier

În 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria, premierul i-a primit pe Mihai Barbu, liderul filialei PNL Vaslui, şi pe omul de afaceri Fănel Bogos.



Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.

Potrivit procurorilor, intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, plasat joi sub control judiciar şi cu interdicția de a fi șef filială județeană de partid, adică funcția pe care o avea atunci când a discutat cu Fănel Bogos. Până acum, PNL nu a transmis niciun mesaj.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, în studioul HotNews, despre întâlnirea de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este și trezorierul PNL, şi cu omul de afaceri Fănel Bogos.

HotNews l-a întrebat pe Bolojan dacă poate avea încredere într-un om care imediat ce e numit trezorierul partidului se gândește cum să plănuiască discuții cu oameni de afaceri în biroul premierului.

„Haideți să nu facem o legătură. Când ești pe o funcție publică tot timpul te întâlnești cu oameni. Fiecare răspunde pentru faptele sale. Prin mecanisme interne când am văzut că domnul Barbu e pus sub control judiciar l-am suspendat din toate funcțiile. PNL respectă instituțiile juridice și, pe de altă parte, prezumția de nevinovăție. În această întâlnire solicitată pe motive politice, un om care ar putea candida, în afara de acest lucru nu mi s-a solicitat nimic la această întâlnire. Nu am făcut nimic. Doar mi s-a prezentat un om”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă e uzual să vină la guvern colegi de partid însoțiți de oameni de afaceri, premierul a răspuns:

„Nu este uzual. Săptămânal am întâlniri cu oameni de afaceri. Pot fi situații în care vin președinți de CJ sau primari care pot fi însoțiți. Una e să primești pe cineva care după poate face lucruri care nu sunt la locul lor și alta este să te izolezi”, a spus Bolojan.