Mircea Geoană îi solicită lui Marcel Ciolacu să facă public de unde a obținut informația despre ferma de troli: „Abuz de putere”

Mircea Geoană spune că premierul Ciolacu a comis un abuz în serviciu prin solicitarea sa ca instituțiile statului să să ancheteze o posibilă fermă de troli care acționează în favoarea candidatului independent.

„Acuzațiile grave, lansate de premierul Marcel Ciolacu, la adresa mea și a campaniei mele, reprezintă o minciună evidentă și o încercare brutală de a folosi poziția de prim-ministru pentru a da instrucțiuni instituțiilor statului român într-o acțiune de campanie electorală”, a declarat Mircea Geoană într-un mesaj pe Facebook.

Candidatul spune că ceea ce a făcut premierul „se numește, în termeni simpli, abuz de putere, iar în conformitate cu legea românească se numește abuz în serviciu”.

„Vă adresez, oficial, solicitarea de a face publică sursa politică a informației dumneavoastră, adresa, așa-zisei, ferme de troli, dacă ați instructat oral sau oficial, în scris, instituțiile pe care le-ați menționat, și dacă acest lucru a fost făcut pe baza unor instrucțiuni explicite din partea prim-ministrului sau a lui Marcel Ciolacu, candidatul la Președinția României”, solicită Mircea Geoană.

Ce a spus Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a susținut miercuri că există foarte multe servere pentru ferme de boți într-o clădire din Capitală, care ar lucra pentru campania lui Mircea Geoană. „Nu e toată clădirea, un etaj într-o clădire. Boți și ferme”, a spus Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost întrebat miercuri, înainte de ședința de Guvern, dacă știa despre prezența în România a lui Tal Hanan, un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, despre care Elena Lasconi acuză că s-ar fi întâlnit recent cu Mircea Geoană.

„Nu. Știam că există într-o clădire foarte multe servere pentru ferme de boți. Nu e toată clădirea, un etaj într-o clădire. Boți și ferme”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD susține că nu are informații clare și instituțiile care organizează alegerile ar trebui să verifice legalitatea acestei situații.

„Eu nu am informații clare, am și eu pe surse. Am auzit că există o fermă de troli și am transmis și eu celor care se ocupă”, a precizat Marcel Ciolacu.

Joi, premierul Marcel Ciolacu a declarat că aşteaptă răspunsuri de la toate instituţiile, privind fermele de boţi.

„Am spus foarte clar, nu am solicitat de la serviciile de informaţii. (..) Presupun că, după demersul AEP-ului, sunt cei care sunt patronii şi cei care gestionează social-media, sunt şi ei implicaţi”, a completat Ciolacu. El a precizat că informația i-a parvenit din „din zona politică”.

De unde a plecat scandalul

Candidata USR la Președinție, Elena Lasconi, a publicat, marți seara, pe pagina sa de Facebook, informații legate de „șeful diviziei de hackeri” care ar fi manipulat alegerile din 30 de state și cu care s-ar fi întâlnit Mircea Geoană.

Lasconi a anexat postării și fotografii care ar arăta legăturile fostului președinte al PSD cu acesta. În replică, candidatul independent la președinție susține că nu cunoaște respectiva persoană și că șefa USR ar fi căzut victimă unei intoxicări.