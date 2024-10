Mircea Geoană recurge la o afirmație nedovedită despre jurnalistul Attila Biro pentru a se apăra de acuzația că șeful său de campanie e în afaceri cu un propagandist rus. Jurnalist: „Fake-news grosolan”

Mircea Geoană a susținut despre jurnalistul Attila Biro că „este acuzat în presa din Bulgaria și din alte țări europene că ar face parte din operațiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei”. Aceste acuzații la adresa jurnalistului român au provocat în 2023 reacția unor asociații internaționale ale jurnaliștilor, care au acuzat că se încearcă discreditarea unor jurnaliști, se încalcă protejarea surselor și sunt atacate două publicații care au făcut dezvăluiri despre corupție și mafie. Amintim că Attila Biro, jurnalist la Context.ro, a publicat recent investigația despre legăturile șefului de campanie al lui Geoană cu un propagandist rus.

După publicarea investigației Context.ro, Mircea Geoană a acuzat o tentativă de kompromat și a cerut autorităților române să intervină acuzând că s-a încălcat „o linie roșie de interfață nepermisă a unei puteri străine în democrația țării mele”. Joi, la depunerea semnăturilor pentru candidatura în alegerile prezidențiale, Geoană a reiterat aceste acuzații și a lansat un atac la adresa jurnalistului Attila Biro prin reluarea unor acuzații nedovedite din trecut.

„Aș vrea să spun și câteva vorbe despre un subiect care a izbucnit în presă noastră, generat de o așa-zisă anchetă jurnalistică internațională, sub finanțarea oligarhului Hodorkovski și declanșată de un așa-zis jurnalist de investigații Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria și alte țări europene că ar face parte din operațiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei”, a declarat Mircea Geoană, joi, în legătură cu ancheta Context.ro potrivit căreia un coordonator al campaniei sale este partener de afaceri cu un propagandist rus care a fost în Crimeea de cel puțin 10 ori după anexarea ilegală din 2014.

Replica lui Attila Biro

Într-o reacție pentru Digi24, Attila Biro a arătat că afirmațiile lui Mircea Geoană sunt false, că platforma Context.ro nu este finanțată de Hodorkovski, iar afirmațiile despre implicarea sa în tentativa de asasinat sunt „un fake news grosolan”.

Jurnalistul Attila Biro. Foto: Facebook

„Platforma Context.ro nu este finanțată și nu a fost finanțată de dl Hodorkovski. Sursele noastre de finanțare sunt publice și la vedere. Datele noastre financiare sunt disponibile. Avem ca principal finanțator Comisia Europeană prin granturi în acest moment.

Dl Geoană a reluat o teorie a conspirației și un fake news grosolan care a fost condamnat de rețeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliștii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operațiune, o serie de publicații care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acționează transfrontalier între România și Bulgaria”, a fost declarat Attila Biro, pentru Digi24.ro.

Ce s-a întâmplat în 2023

Aceste afirmații despre implicarea lui Attila Biro în evenimentele din 2023 din Bulgaria au fost puternic criticate de către asociațiile de presă, a relatat ziarul „Libertatea” în urmă cu doi ani. Totul a pornit după ce procurorul-șef Ivan Gheșev a scăpat nevătămat după explozia unui dispozitiv amplasat pe marginea drumului la trecerea mașinii sale oficiale.

După tentativa de asasinat asupra procurorul general Ivan Gheșev, numele omului de afaceri Ovidiu Semenescu a apărut ca fiind implicat în încercarea de asasinare. Semenescu a acuzat o înscenare.

Întrucât Semenescu a vorbit cu jurnaliștii pentru o anchetă la care aceștia lucrau, articolele din mass-media bulgară referitoare la Ovidiu Semenescu au fost ilustrate cu o fotografie în care apar trei jurnaliști: Atanas Ciobanov, Dimitar Stoianov și românul Attila Biro, poză în care se observă sigla organizației de investigații RISE.

Prezența lui Biro în poză a fost comentată de câteva publicații din România ca o asociere la evenimentele din țara vecină. Antena3 a mers mai departe decât presa bulgară și a titrat „Presa bulgară publică numele românului care ar fi încercat să-l asasineze pe procurorul general Ivan Gheșev | Materialul este ilustrat cu imaginea unui jurnalist din România”, în timp ce Flux24 a mers mai departe, acuzându-l pe unul dintre co-fondatorii Context.ro că a luat parte la „caracatița implicată în încercarea de asasinat a procurorului general al Bulgariei”.

Fotografia publicată în presa bulgară.

În replică, Context.ro a subliniat că poza este făcută la traning din Sofia la care Biro a participat alături de colegii de la centrul de jurnalism de investigație Bird.bg

„Întâlnirea era parte dintr-un proiect jurnalistic prin care vrem să investigăm crima organizată și fraudele financiare româno-bulgare. Am convins 15 jurnaliști bulgari să-și dedice două zile în care am făcut schimb de tehnici de investigare, dar am și muncit concret la o investigație, primele rezultate ale acestui workshop fiind serialul EUROFRAUDA ROMÂNO-BULGARĂ. Înainte să începem trainingul, un site bulgăresc a început să ventileze o conspirație bazată pe informații false, inventate cap-coadă”, a relatat Context.ro.

Asociații ale mass-mediei bulgare și internaționale au reacționat imediat după apariția acuzațiilor și au solicitat procuraturii generale să înceteze imediat încercările de a discredita jurnaliștii doar pentru că nu le plac publicațiile lor și să înceteze practica dezvăluirii surselor jurnalistice.

Acestui demers i s-a alăturat și International Press Institute, organizație cu vechime de peste 7 decenii în sfera apărării libertății de exprimare, care a emis un comunicat pe 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. „IPI trage un semnal de alarmă cu privire la ultimul val de presiune exercitată împotriva a două dintre principalele platforme media de investigații din Bulgaria, BIRD.bg și Bivol.bg, în legătură cu recentele lor dezvăluiri despre presupusele crime și corupție”.

Reacția Active Watch

Active Watch, organizație care luptă pentru dreptul la liberă exprimare și libertatea presei, a condamnat afirmațiile lui Mircea Geoană și a transmis că acesta „nu este victima unei acțiuni de kompromat, ci, dimpotrivă, este artizanul unei acțiuni standard de kompromat îndreptată împotriva unor jurnaliști care și-au făcut meseria și au expus fapte care vizează direct echipa de campanie a domnului Geoană”.

Organizația subliniază că investigația Context.ro conține dovezi care „pot fi compromițătoare pentru domnul Geoană”, iar în loc să reacționeze la cele relatate „Geoană și staff-ul său de campanie au ales să atace jurnaliștii, cu scopul de a decredibiliza investigația.”

„Este o situație în care “hoţul strigă hoţii”, domnul Geoană apelând la informaţii false vehiculate de entităţi media dubioase din Bulgaria pentru a contracara faptele documentate şi probate de reputaţi jurnalişti de investigaţie”, a precizat Active Watch.

Organizația cataloghează declarația lui Geoană de joi drept „total inadecvată, jignitoare la adresa jurnaliștilor și inadmisibilă din partea unui candidat la cea mai înaltă funcție a statului”.

„Suntem convinşi că un politician cu asemenea vastă experienţă politică cunoaşte foarte bine care este rolul presei într-o societate democratică. Cerem domnului Geoană să îl şi respecte”, concluzionează Active Watch.