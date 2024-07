Moartea unui spion comunist sau trecutul care nu ne lasă in pace

Vladimir Putin a fost ofițer KGB. Generalul securist Mihai Caraman a fost decorat de KGB pentru rolul sau in subminarea NATO. Caraman a fost relansat in ianuarie 1990 de către tandemul Iliescu–Roman. Petre Roman a studiat la Toulouse cand Caraman conducea spionajul românesc in Franța. In primii doi ani ai regimului Iliescu, Caraman a fost la cârma Serviciului de Informații Externe. A fost schimbat sub presiune occidentală.

Caraman a încetat acum din viața, dar Partida Rusă, brațul propagandistic al putinismului local, ii continuă si azi opera antinationala. Vedeți cine îl jelește si îl ridica in slavi. “Suveranisii” lui Felix si alte asemenea cozi de topor. Aceiași indivizi care ar dori resatelitizarea României de către Imperiul Rus. Caraman nu a servit România independentă, ci România totalitară, membră a Tratatului de la Varșovia., adică al unei organizatii politico-militare concepută si dirijata de Moscova. Acesta este adevărul istoric, nefardat si neretusat.

Știm, in fond, foarte puțin din biografia megaspionului comunist, sovieto-român, Mihai Caraman. A dus cu el in mormânt nenumărate taine. A intrat in securitate (informații externe) încă din 1950. A fost la Paris, sub acoperire diplomatică, între 1958 si 1969. In prima faza, subordonat colonelului Eugen Szabo, „acoperit” sub numele Pascu. A avut in subordine un grup de cel puțin 12 securiști. Spun securiști pentru ca trebuie sa ripostam legendei că Securitatea externă ar fi fost una „profesionista”, spre deosebire de cea internă, specializata in terorizarea populației. Nici vorba. Erau „ramurile” aceleiași instituții ilegitime si criminală. Citeste intregul articol pe Contributors.ro