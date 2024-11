VIDEO Reacție în urale a primei doamne a Braziliei: „Fuck you, Elon Musk!”. Cum a răspuns miliardarul american

Rosangela „Janja” da Silva, prima doamnă a Braziliei, l-a insultat pe Elon Musk, sâmbătă, cu două zile înainte de summitul G20 de la Rio de Janeiro, relatează lefigaro.fr, conform News.ro.

Într-un discurs improvizat la un atelier privind dezinformarea în timpul G20 Social, un forum care reuneşte activişti şi reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai societăţii civile, „Janja” a făcut apel la reglementarea reţelelor sociale.

La un moment dat, aparent deranjată de un zgomot, îşi întrerupe discursul, ridică privirea şi apoi începe să râdă. „Cred că este Elon Musk”, spune ea, ridicându-se în picioare. „Nici mie nu mi-e frică de tine. Fuck you, Elon Musk!”, exclamă ea în aplauze şi urale.

