Momentul în care Adele întrerupe un concert și izbucnește în plâns când o vede pe Celine Dion în public. VIDEO

Scenele emoționante s-au derulat sâmbătă seară, în timpul unui concert susținut de Adele la Colosseum al Caesars Palace Hotel din Las Vegas. În timp ce cânta „When We Were Young”, artista de 36 de ani a văzut-o în public pe Celine Dion.

Arista britanică izbucnește în lacrimi și își întrerupe pentru scurt timp concertul pentru a merge spre loja unde se afla Celine, potrivit Deadline.com.

Cele două superstaruri vizibil emoționate se îmbrățișează. Momentul surprins la concert a fost publicat de un fan pe X.

Adele bursts into tears after seeing Celine Dion attending her Vegas residency.



