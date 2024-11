Motivul pentru care Jamie Oliver și-a retras controversata carte de pe rafturi. Celebrul chef „îşi cere iertare din toată inima”

Jamie Oliver dă autografe pe exemplare ale cărții sale, „Billy and the Epic Escape”, în timpul unei vizite la Great Bradfords Junior School, în Braintree, Essex, 23 mai 2024. Sursa foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Celebrul bucătar britanic Jamie Oliver retrage de la vânzare cartea sa pentru copii, în urma criticilor aduse de aborigenii din Australia, care l-au acuzat că este „lipsit de respect” faţă de istoria comunităţii lor, scrie duminică The Guardian.

Acţiunea cărţii pentru copii „Billy and the Epic Escape”, o operă de ficţiune, se desfăşoară în principal în Anglia, dar trece rapid şi prin Australia, unde personajul negativ al cărţii răpeşte o fetiţă aborigenă din familia ei adoptivă, potrivit AFP și Agerpres.

Această întâmplare din carte a suscitat critici puternice din parte comunităţii aborigenilor din Australia.

Un grup de autori indigeni şi insulari din Strâmtoarea Torres a catalogat lucrarea ca „lipsită de respect” şi contribuind la „ştergerea, banalizarea şi stereotipizarea oamenilor şi experienţelor Primelor Naţiuni”, termen care desemnează primii locuitori de pe teritoriul Australiei.

Acest colectiv a solicitat scoaterea cărţii de la vânzare.

„Billy and the Epic Escape” va fi retrasă din „toate ţările unde deţine drepturi”, inclusiv din Regatul Unit şi Australia, a afirmat duminică pentru The Guardian editura care a publicat cartea, Penguin Random House UK.

Mii de aborigeni şi rezidenţi ai insulelor din Strâmtoarea Torres au fost luaţi din comunităţile lor şi plasaţi în familii adoptive în numele unei politici a guvernului australian care a continuat până în anii 1970.

Aceşti copii sunt cunoscuţi sub denumirea „generaţia furată”.

Jamie Oliver, care se află în Australia pentru promovarea unei noi cărţi de bucate, a declarat că este „devastat” de ofensarea acestor comunităţi şi „îşi cere iertare din toată inima”, potrivit The Guardian.

„Nu a fost niciodată intenţia mea de a interpreta greşit această problemă profundă şi dureroasă”, a adăugat bucătarul, care are 11 milioane de abonaţi pe Instagram, confirmând scoaterea cărţii de la vânzare.

The Guardian notează că mai mulţi termeni indigeni sunt utilizaţi eronat.

„Este clar că standardele noastre de publicare nu au fost corespunzătoare”, a recunoscut Penguin Random House UK, într-un comunicat.

Cartea „Billy and the Epic Escape” era încă disponibilă pentru a fi comandată online duminică, precizează AFP.

Jamie Oliver, care a devenit celebru în 1999 ca urmare a emisiunii „The Naked Chef”, a participat la numeroase emisiuni televizate, a publicat mai multe cărţi şi a devenit o personalitate foarte urmărită pe reţelele de socializare.