Netflix a ieșit la vânătoare de francize după ce a pierdut afacerea deceniului

După ce a pierdut războiul licitațiilor purtat cu Paramount Skydance pentru achiziționarea portofoliului uriaș al Warner Bros de personaje și povești, Netflix schimbă macazul și caută francize noi capabile să definească cultura populară, relatează Reuters.

Bela Bajaria, directoarea pentru creație de la Netflix, a declarat că platforma de streaming va continua să investească în idei originale și să colaboreze cu studiouri consacrate precum MGM și Warner Bros, în încercarea de a produce filme și seriale care să reziste ani la rând, în aceeași linie cu „Stranger Things”, „Wednesday” și „Bridgerton”.

„Pentru mine, acesta este obiectivul constant”, a spus Bajaria într-un interviu acordat Reuters.

Totuși, tentativa eșuată de a cumpăra celebrul studio cinematografic Warner Bros și televiziunea HBO a scos în evidență o vulnerabilitate a Netflix, al cărui catalog de filme și seriale originale nu se întinde în timp pe mai mult de aproximativ un deceniu, în comparație cu peste un secol de povești și personaje deținute de Warner Bros, Walt Disney și Universal Pictures.

Netflix era dispusă să facă cel mai mare pariu din istoria sa, de 82,7 de miliarde de dolari, pentru a-și consolida cinemateca și a-și extinde portofoliul de proprietăți intelectuală cu titluri precum „Harry Potter” și „Game of Thrones”.

Ar fi fost una dintre cele mai mari tranzacții din istoria media, dar Paramount Skydance a licitat în cele din urmă și mai mult. Spre comparație, pentru a cumpăra în 2022 legendarul studio Metro-Goldwyn-Mayer, Amazon a plătit 8,5 miliarde de dolari, de aproape 10 ori mai puțin decât oferta Netflix pentru studiul Warner Bros, HBO și platforma de streaming HBO Max, toate deținute de conglomeratul mai larg Warner Bros Discovery.

Interviuri cu 16 actuali și foști directori Netflix, lideri din industrie și agenți conturează imaginea unui gigant al streamingului a cărui strategie de a produce conținut pentru toată lumea și de a deservi simultan multiple tipuri de public diferă de construirea unui univers de tipul celui creat de Taylor Sheridan pentru Paramount, cu numeroase spin-off-uri ale serialului „Yellowstone”, care beneficiază de o audiență deja fidelizată.

De ce sunt francizele importante pentru marile studiouri de la Hollywood

Francizele pot fi extrem de valoroase pentru companiile de divertisment, deoarece reprezintă investiții cu risc mai redus și pot genera venituri suplimentare din vânzarea de produse derivate și din experiențe fizice pentru public. Poveștile și personajele cunoscute ies mai ușor în evidență într-un peisaj media fragmentat, captând atenția spectatorilor într-o perioadă dominată de numeroase distrageri.

Netflix și-a anunțat prima achiziție majoră – editura de benzi desenate Millarworld – cu o zi înainte ca Disney să informeze investitorii, în august 2017, că își va retrage filmele de pe platforma de streaming pentru a crea un serviciu rival, denumit ulterior Disney+.

„Stranger Things” a fost un succes incontestabil, generând un serial derivat, o piesă de teatru și o gamă largă de produse comerciale. Netflix indică și alte exemple, precum filmul de acțiune și aventură „Extraction”, cu Chris Hemsworth în rol principal, care a dus la o continuare și la un al treilea film aflat în producție, precum și la un serial cu apreciatul actor francez Omar Sy. Show-ul său de întâlniri „Love Is Blind”, difuzat de mult timp, a fost adaptat pentru multiple piețe globale, inclusiv versiuni realizate în Brazilia, Franța și Japonia.

Pe parcursul construirii propriilor francize au existat și eșecuri costisitoare, precum acordul estimat la 700 de milioane de dolari pentru achiziționarea drepturilor asupra catalogului de povești ale scriitorului britanic Roald Dahl, care include titluri îndrăgite pentru copii precum „Charlie și fabrica de ciocolată”. Investiția nu a generat încă un succes major în cinci ani, deși Netflix va încerca din nou anul acesta.

Platforma pregătește un reality show inspirat de Willy Wonka, intitulat „Golden Ticket”, în care concurenții încearcă să supraviețuiască unor jocuri și tentații într-un decor cu un râu de ciocolată.

Netflix încearcă să valorifice mai multe povești și personaje cunoscute

Printre lansările viitoare pregătite de Netflix se numără deja povești și personaje consacrate, inclusiv un serial live-action „Scooby-Doo” și un film „Narnia”, bazat pe cărțile lui C.S. Lewis și regizat de Greta Gerwig.

Filmul „The Electric State” de anul trecut oferă un exemplu de eșec costisitor, care ilustrează riscurile inerente încercării de a lansa un univers cinematografic amplu, de tipul celui creat de Marvel.

Netflix i-a atras pe Joe și Anthony Russo, frații din spatele succesului răsunător al filmelor „Avengers” produse de Disney și ai „Extraction”, pentru a adapta apreciatul roman grafic omonim și i-a adus la bord pentru lungmetraj pe Millie Bobby Brown, vedeta din „Stranger Things”, alături de Chris Pratt, un alt star de la Hollywood.

Criticii au desființat însă filmul care a costat 320 de milioane de dolari, iar planurile de a valorifica mai pe larg producția – inclusiv cu un posibil serial spin-off și continuări – nu s-au materializat, au declarat două surse pentru Reuters.

Bela Bajaria afirmă că „multe persoane produc filme mari, bazate pe proprietate intelectuală, care nu funcționează” și că „activăm în industria filmului și a televiziunii, așa că unele lucruri funcționează, altele nu”.