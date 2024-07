Nicolae Ciucă mai explică o dată de ce vrea să candideze la președinția României: „Sunt oarecum obligat prin angajamentul luat în faţa BPN” / Cum răspunde după ce a fost ironizat de Ciolacu

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat marți seară că şi-a asumat în faţa colegilor săi de partid, încă din noiembrie, când a avut loc la Sinaia Biroul Politic Naţional (BPN) al PNL, o candidatură din partea formaţiunii pentru funcţia de preşedinte al României și a adăugat că nu a mers special la Washington pentru a face acest anunț, informează News.ro.

„Am luat această decizie – şi în calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal – să candidez. Sunt oarecum obligat prin angajamentul pe care l-am luat în faţa Biroului Politic Naţional cu ceva timp în urmă, atunci când, la Sinaia, am anunţat că vom avea o abordare prin care să punem în practică moto-ul «Prin noi înşine». Colegii mei din Birou m-au întrebat: «domnul preşedinte, ne cereţi să facem ceea ce trebuie să facem, dumneavoastră vă angajaţi să candidaţi?» Şi le-am răspuns că «da, candidez». Acum reiterez acest angajament luat în faţa Biroului Politic Naţional”, a declarat Ciucă, într-o emisiune la Digi24.

El a precizat că în perioada următoare va merge în filialele formațiunii va avea discuţii cu activul de partid, iar formalizarea deciziei sale de a candida va avea loc la Consiliul Naţional al PNL.

Ciucă a mărturisit că „nu mai este nimeni în partid” care să vrea să candideze pentru funcţia supremă în stat, adăugând că, în opinia sa, este „un gest de respect” faţă de activul de partid formalizarea acestei decizii.

„Dacă doar asta e critica, e foarte bine!”

Liderul PNL a ţinut să sublinieze că nu a dorit să facă din Statele Unite anunţul, explicând că a fost întrebat, în unul dintre cele trei interviuri televizate, dacă va candida şi a considerat „că este normal şi firesc” să răspundă la întrebarea adresată de moderatorul postului Antena 3.

„Nu am anunţat la Washington, nu m-am dus acolo pentru un asemenea anunţ, dar dacă asta este critica – că am văzut că mi s-a reproşat că am anunţat acolo – atunci, dacă doar asta este, e foarte bine!”, a adăugat Ciucă, în acest context.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ironizat, anterior în cursul zilei de marți, anunţul lui Nicolae Ciucă privind candidatura la alegerile prezidenţiale.

Întrebat când va face anunţul privind eventuala sa candidatură la prezidenţiale, Ciolacu a răspuns: „Cu certitudine nu când mă duc la Washington. Când am văzut prima oară am crezut că s-a înscris la conferinţa democraţilor în acest pentru înlocuirea preşedintelui Biden. Dacă va fi nevoie de acest anunţ, o să-l fac cu certitudine în România”.

Liderul social-democrat a fost întrebat și despre posibilitatea ca preşedintele Klaus Iohannis să fie premier, după alegerile din toamnă, şi a afirmat: „N-am probleme, poate să fie, dar trebuie să câştige alegerile”.

Chestionat despre un eventual tandem Nicolae Ciucă, preşedinte – Klaus Iohannis, premier, Ciolacu a spus: „N-aţi vrea să-i întrebaţi pe ei? Mă abţin cu greu, mă abţin cu greu. (…) Da, da, închipuirea performanţei”.