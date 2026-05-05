Nicușor Dan s-a trezit pe cap cu o orchestră – Reacţie rapidă după căderea Guvernului Bolojan

Profesorul de ştiinţe politice Cristian Pîrvulescu spune, într-un dialog cu HotNews, că pe români îi aşteaptă o nouă criză, în care liderii politici vor fi nevoiţi să formeze o nouă coaliţie de guvernare din membrii unei „orchestre disfuncţionale”, în care preşedintele României va trebui să fie dirijor. Pîrvulescu explică şi felul în care au votat partidele politice.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis, marţi, după ce moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR a trecut în Parlament. „Moțiunea a trecut cu 281 de voturi și doar 4 împotrivă. Scorul nu este al democrației – este al disfuncției instituționale”, spune Cristian Pîrvulescu, într-o declaraţie pentru HotNews.

Cristian Pîrvulescu este profesor de ştiinţe politice la SNSPA şi una dintre vocile constante ale analizei sferei politice din România. Pentru el, scorul moțiunii nu este doar o cifră parlamentară, ci simptomul unei crize mai adânci.

„O majoritate atât de zdrobitoare, construită din interese radical divergente, confirmă exact teza crizei endemice: instituțiile parlamentare nu mai funcționează ca spațiu al negocierii politice, ci ca instrument al destabilizării conjuncturale”, crede Cristian Pîrvulescu.

„AUR urmează logica apelor tulburi. PSD are o altă ambiţie declarată”

El remarcă faptul că partidele care au ales să voteze moţiunea de cenzură au făcut-o din raţiuni diferite şi vorbeşte despre opţiunile la vot ale celorlalte formaţiuni din Parlament: „AUR și PSD au votat amândouă pentru moțiune, dar din perspective ireconciliabile. AUR urmează logica apelor tulburi – criza instituțională prelungită este mediul său natural de creștere”.

„PSD calculează altfel: schimbarea premierului și reconfigurarea regulilor de funcționare ale coaliției, cu ambiția declarată a unei coaliții pro-europene. Maghiarii și minoritățile au votat probabil solidar cu moțiunea. PNL și USR nu au votat deloc – o abținere care nu este neutralitate, ci o formă de abandon instituțional”, crede Pîrvulescu.

Profesorul de ştiinţe politice avertizează că moţiunea nu închide criza politică, ci deschide o nouă etapă: formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern. „Paradoxul este că o moțiune de cenzură câștigată cu o asemenea majoritate nu rezolvă criza – o mută. Criza politică endemică se transformă acum în criză de guvernare: cine construiește majoritatea, pe ce bază și cu ce cost pentru coerența pro-europeană a României. Iar președintele Nicușor Dan devine, exact cum anticipam, dirijorul unei orchestre disfuncționale”, mai spune Cristian Pîrvulescu.