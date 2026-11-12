Nicușor Dan spune că votul procuroarei generale, dat în CSM împotriva investigării unei posibile ingerințe comise chiar de ea, nu e conflict de interese, ci „exercitarea unei competențe”

Despre acest caz, șeful statului refuzase să îi răspundă în urmă cu două seri jurnalistului de investigație Ovidiu Vanghele, pe care l-a anunțat în schimb că îi va interzice accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni.

Aflat la Dublin, joi seară, Nicușor Dan a susținut o conferință de presă cu jurnaliștii care l-au însoțit la summitul Comunității Politice Europene. Iar reporterul HotNews Laurențiu Ungureanu i-a cerut președintelui, încă o dată, să exprime poziția sa privind cazul procurorului general.

„Nu e conflict de interese”

„După incidentul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, o întrebare tot rămâne. Doamna procuror general, Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție pe 8 aprilie, a votat în Secția de Procurori a CSM, din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară pentru a cerceta o presupusă ingerință comisă chiar de dânsa. Deci, dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Dumneavoastră cum interpretați situația aceasta?”, a fost întrebarea jurnalistului HotNews în conferința de presă organizată de Nicușor Dan după summitul cu liderii europeni.

Șeful statului a răspuns că votul din CSM al procurorului general Cristina Chiriac a fost „o exercitare a unei competențe stabilită de o lege specială, anume legea de funcționare a CSM-ului. În fine, cred că se numește Legea de organizare a sistemului judiciar. Așa cum alți membri ai CSM au votat ani la rând în situații similare”.

Întrebat dacă, din punctul său de vedere, această situație reprezintă un conflict de interese, președintele Dan a răspuns că „Nu, pentru că este o lege specială care reglementează o situație foarte restrânsă a unui număr foarte restrâns de persoane”.

Pe acest subiect l-a chestionat pe șeful statului, în conferința de presă de marți seară de la Cotroceni, și jurnalistul Ovidiu Vanghele, care a publicat o anchetă despre acest caz pe Centrul de Investigaţii Media.

„Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dvs în funcţie în 8 aprilie, a votat acum o lună – o lună şi jumătate, în secţia pentru procurori a CSM din care face parte – e membru de drept acolo – împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru ca Inspecţia Judiciară să cerceteze o ingerinţă în actul de justiţie – o aparentă ingerinţă, până la o decizie definitivă – comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiţiei pe care o propuneaţi cetăţenilor români în campanie acum un an şi jumătate?”, a fost întrebarea adresată de Ovidiu Vanghele lui Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan nu i-a răspuns însă la întrebare, dar l-a anunțat în schimb pe jurnalist că nu mai are voie la Palatul Cotroceni.

„Faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, i-a transmis șeful statului lui Ovidiu Vanghele.

Atitudinea preşedintelui a provocat reacţii vehemente pe reţelele sociale, atât din partea altor jurnalişti, cât şi din partea politicienilor.