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Nicușor Dan și Cristina Chiriac. Foto: Profimedia, Inquam Photos / Mălina Norocea. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Nicușor Dan spune că votul procuroarei generale, dat în CSM împotriva investigării unei posibile ingerințe comise chiar de ea, nu e conflict de interese, ci „exercitarea unei competențe”

Laurențiu Ungureanu, Viorela Marin
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Președintele Nicușor Dan a răspuns joi seară întrebării HotNews referitoare la votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Secţiei pentru procurori a CSM, într-o cauză care o viza direct.