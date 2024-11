Premiile Grammy 2025. Beyonce și-a bătut recordul și a obținut 11 nominalizări / Lista nominalizărilor

Nominalizările pentru premiile Grammy din industria muzicală au fost anunțate vineri. Beyonce a strâns cele mai multe nominalizări, nu mai puțin de 11, pentru albumul său „Cowboy Carter”, un omagiu adus rădăcinilor afro-americane ale muzicii country, relatează Reuters și News.ro. Este un record personal pentru Beyonce în ceea ce privește nominalizările.

Potrivit Variety, este un record pentru Beyonce care a depășit astfel cele 10 nominalizări pe care le-a primit în 2009.

Beyoncé se va confrunta cu un alt mega-star al muzicii americane, Taylor Swift, în special la categoria „Cel mai bun album”, precum şi cu noile staruri pop Charli XCX, Chappell Roan şi Sabrina Carpenter.

Post Malone a primit, de asemenea, primele sale nominalizări la categoriile country în acest an, după ce şi-a lansat albumul de debut „F-1 Trillion” în august. Acesta este nominalizat la categoria album country, iar „I Had Some Help”, colaborarea sa cu Morgan Wallen, este nominalizată la categoria Cântec country şi Duo/grup country. Acestea sunt primele nominalizări la Grammy ale lui Wallen.

Malone se află imediat după Beyoncé, cu şapte nominalizări, la egalitate cu Billie Eilish, Kendrick Lamar şi Charli XCX, care a obţinut primele sale nominalizări ca artist solo.

Taylor Swift şi Sabrina Carpenter şi Chappell Roan, nominalizate pentru prima dată, se laudă cu câte şase nominalizări.

Anul trecut, femeile artiste au dominat categoriile majore. Anul acesta, acest lucru continuă oarecum, dar tendinţa principală pare să fie o variaţie de gen, notează News.ro.

La categoria Albumul anului, alături de „Cowboy Carter” se află albumul new age, alt-jazz „New Blue Sun” al lui André 3000 şi „Djesse Vol. 4” al multi-instrumentistului Jacob Collier. Vedetele pop în ascensiune Carpenter şi Roan completează lista, cu „Short n’ Sweet” şi „The Rise and Fall of a Midwest Princess”, precum şi „The Tortured Poets Department” a lui Swift, „Hit Me Hard and Soft” a lui Eilish şi „BRAT” a lui Charli XCX .

Eilish este singura artistă ale cărei prime trei albume au fost nominalizate pentru Albumul anului.

Anul trecut, Swift a câştigat premiul pentru Albumul anului cu piesa „Midnights”, doborând recordul pentru cele mai multe victorii în această categorie, cu patru. Anul acesta, ea devine prima femeie din istorie cu şapte nominalizări în carieră la această categorie.

Mai jos este lista nominalizărilor la principalele categorii la Premiile Grammy 2025:

Înregistrarea anului

„Now And Then” – The Beatles

„TEXAS HOLD ‘EM” – Beyoncé

„Espresso” – Sabrina Carpenter

„360” – Charli xcx

„BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish

„Not Like Us” – Kendrick Lamar

„Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

„Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone

Albumul anului

New Blue Sun – André 3000

COWBOY CARTER – Beyoncé

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

BRAT – Charli xcx

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

Chappell Roan The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Taylor Swift

Melodia anului

„A Bar Song (Tipsy)” – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

„BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish) „Die With A Smile” – Dernst „D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars)

„Fortnight” – Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone)

„Good Luck, Babe!” – Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan) „Not Like Us” – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

„Please Please Please” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

„TEXAS HOLD ‘EM” – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Cel mai bun artist nou

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Cel mai bun album pop vocal

Short n’ Sweet — Sabrina Carpenter

HIT ME HARD AND SOFT — Billie Eilish

eternal sunshine — Ariana Grande

Chappell Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess — Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT — Taylor Swift

Cel mai bun performace rap

„Enough (Miami)” – Cardi B

„When The Sun Shines Again” – Common & Pete Rock Featuring Posdnuos

„NISSAN ALTIMA” – Doechii

„Houdini” – Eminem

„Like That” – Future, Metro Boomin, & Kendrick Lamar

„Yeah Glo!” – GloRilla

„Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cel mai bun album rock

„Beautiful People (Stay High)” – Dan Auerbach, Patrick Carney, Beck Hansen & Daniel Nakamura, songwriters (The Black Keys)

„Broken Man” – Annie Clark, songwriter (St. Vincent)

„Dark Matter” – Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready, Eddie Vedder & Andrew Watt, songwriters (Pearl Jam)

„Dilemma” – Billie Joe Armstrong, Tré Cool & Mike Dirnt, songwriters (Green Day)

„Gift Horse” – Jon Beavis, Mark Bowen, Adam Devonshire, Lee Kiernan & Joe Talbot, songwriters (IDLES)

Cel mai bun album country al anului

COWBOY CARTER – Beyoncé

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Întreaga listă a nominalizărilor poate fi consultată pe pagina Grammy Awards.

Premiile Grammy 2025 vor fi difuzate în 2 februarie, în direct pe CBS şi Paramount+, de la Crypto.com Arena din Los Angeles.