Nou în streaming: „Hamnet”, filmul apreciat care a câștigat un Oscar major în acest an

Oferta platformelor de streaming disponibile în România s-a îmbogățit acum cu „Hamnet”, filmul despre tragedia care a marcat viața dramaturgului William Shakespeare și a soției sale. Acesta poate fi văzut acum pe platforma SkyShowtime.

Filmul îl prezintă pe tânărul Shakespeare, interpretat de actorul irlandez Paul Mescal (cunoscut pentru rolul principal din „Gladiatorul II”), îndrăgostindu-se de Agnes în timp ce preda limba latină pentru a plăti datoriile tatălui său.

Drama, văzută în principal prin ochii lui Agnes, se concentrează asupra vieții lor împreună și asupra durerii provocate de moartea lui Hamnet, fiul lor în vârstă de 11 ani, care îl conduce pe Shakespeare la scrierea piesei „Hamlet”.

Rolul lui Agnes este jucat de actrița irlandeză Jessie Buckley, cunoscută publicului larg după ce a interpretat-o pe soția pompierului Vasili Ignatenko în popularul serial HBO „Cernobîl”.

„Hamnet” este regizat de cineasta chineză Chloé Zhao, care în 2021 a câștigat atât Premiul Oscar, cât și Globul de Aur și Premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor grație lungmetrajului său „Nomadland”.

Premiile importante câștigate de filmul „Hamnet”

La Gala Globurilor de Aur, cea care deschide anual sezonul de premiere a industriei cinematografice, „Hamnet” a fost recompensat pe 11 ianuarie cu unul dintre cele mai râvnite premii, cel pentru cel mai bun lungmetraj de dramă. Jessie Buckley a câștigat de asemenea Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o dramă.

La gala Premiilor BAFTA decernate de industria cinematografică britanică, „Hamnet” a obținut un număr record de nominalizări pentru orice lungmetraj regizat vreodată de o femeie (11). În condițiile în care gala din 2026 a fost marcată de mai multe surprize majore, acesta și-a adjudecat în cele din urmă două premii: pentru cel mai bun film britanic și cea mai bună actriță într-un rol principal pentru Buckley.

La Premiile Oscar care încununează circuitul de premiere al industriei cinematografice, „Hamnet” a primit 8 nominalizări și a triumfat din nou la categoria care pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Jessie Buckley, Michael B. Jordan și Amy Madigan, cu Premiile Oscar cucerite pe 15 martie 2026, FOTO: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Triumf rar la Oscarurile din 2026

Buckley, în vârstă de 36 de ani, s-a alăturat astfel unui club exclusivist de actrițe care și-au adjudecat toate cele 3 premii majore ale industriei cinematografice grație unui singur film.

Printre celelalte care au reușit acest lucru de-a lungul anilor s-au numărat Helen Miren, Meryl Streep, Nicole Kidman, Jodie Foster, Kate Winslet sau Julianne Moore.

Triumful lui Buckley la Oscarurile din 2026 a însemnat totodată că „Hamnet” a reușit să își adjudece o statuetă la o categorie majoră în condițiile în care aproape toate au fost obținute anul acesta de thrillerul de dramă „One Battle After Another” și filmul de groază „Sinners”.

Singurul lungmetraj în afară de „Hamnet” care a reușit să se „strecoare” printre „One Battle After Another” și „Sinners” la gala Premiilor Oscar de anul acesta a fost filmul de groază „Weapons”. Acesta, care poate fi văzut în streaming pe HBO Max, i-a adus actriței veterane Amy Madigan Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar.

„Hamnet” a fost de asemenea un succes comercial, având încasări totale de 109 milioane de dolari în condițiile în care bugetul său de producție este estimat la 30-35 de milioane.