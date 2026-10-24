Nou în streaming: Thrillerul de Oscar care i-a adus un mic omagiu unei campioane a României

La jumătate de an după ce a apărut în cinematografe și având în palmares o nominalizare surprinzătoare la Premiul Oscar, filmul „Agentul secret” (The Secret Agent) va putea fi văzut și în streaming de spectatorii din România.

„Agentul secret”, un thriller politic în limba braziliană, a intrat în streaming pe HBO Max în data de 23 octombrie.

„Brazilia, 1977. Marcelo (n.r. jucat de actorul Wagner Moura), un expert în tehnologie trecut de 40 de ani, trăiește ca un fugar. În plină săptămână de Carnaval, ajunge la Recife cu speranța de a-și regăsi fiul și de a găsi liniștea pe care o caută de ani de zile. Dar orașul pulsează de violență și neliniște, iar culorile, muzica și agitația carnavalului ascund o lume în care pericolul pândește la fiecare colț”, notează descrierea pentru „Agentul secret” publicată de Cinemagia.ro.

„Între dorința de a se reconecta cu familia și realitatea dură a Braziliei anilor ’70, Marcelo devine un ‘agent’ prins fără voie într-o rețea de tensiuni politice, sociale și personale. O poveste despre supraviețuire și memorie, într-o epocă în care adevărul era adesea ascuns în umbre”, adaugă aceasta.

De ce i-a adus un film din Brazilia un omagiu Nadiei Comăneci

După cum scria HotNews în momentul premierei filmului „Agentul secret” în sălile de cinema în februarie, lungmetrajul în regia cineastului brazilian Kleber Mendonça Filho rezervă o surpriză publicului român: un omagiu subtil adus Nadiei Comăneci.

Regizorul Kleber Mendonça Filho a explicat într-un interviu acordat site-ului Like5 în luna mai a anului trecut de ce a dorit să includă o fotografie a Nadiei Comăneci în lungmetrajul său și de ce alege să includă mici „muzee” cu fotografii în producțiile sale.

„Consider că cinema-ul este un document. Când faci un film, acesta devine un document. Fie că e un film prost sau bun, rămâne un document care ar putea fi foarte interesant peste 70 de ani pentru că vezi lucruri care nu mai există. Așadar, când intri într-un muzeu, e ca și cum te-ai uita la cronologia vieții. Personajul Sebastiana are un mic muzeu în casa ei, cu fotografii și documente. Mi se pare frumos și semnificativ în multe sensuri”, a spus regizorul brazilian în vârstă de 57 de ani.

„Iar fotografiile alese pot impresiona și dacă nu știi pe cine reprezintă. Mi-o amintesc pe Nadia Comăneci pentru că era un fenomen mondial în 1976 și la finalul anilor ’70. Era ca Messi. Și i-am spus scenografului: știi ce ar trebui să avem aici? O fotografie cu Nadia Comăneci și mama lui Sebastiano. Fără niciun comentariu legat de Nadia pentru că dacă nu știi cine e, vei avea o problemă. Dar poți învăța cu filmul, poți deschide internetul și poți descoperi lucruri”, a subliniat el.

Portretul Nadiei Comăneci într-o scenă din filmul „Agentul secret”, FOTO: Independența Film

Filmul ce poate fi văzut acum în streaming a câștigat Globul de Aur și a fost nominalizat la Premiul Oscar

Lungmetrajul în limba braziliană a fost pe larg apreciat de criticii de film, având în prezent din partea acestora o rată a aprobării aproape perfectă, de 98% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

„Agentul secret” a fost prezentat în premieră anul trecut la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor, premiul pentru cel mai bun actor (acordat lui Wagner Moura) și Premiul FIRESCI, acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film.

În luna ianuarie a acestui an, „Agentul secret” a câștigat Premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină la gala Globurilor de Aur, în timp ce Wagner Moura a devenit primul actor brazilian premiat vreodată cu Globul de Aur. El a fost ales cel mai bun actor într-un film de dramă.

Succesul în circuitul cinematografic i-a adus și o nominalizare surpriză la ediția de anul acesta a Premiilor Oscar, unde a concurat nu doar la Oscarul pentru cel mai bun film străin, ci și la cel pentru cel mai bun film. Moura a fost de asemenea nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, iar „Agentul secret” a primit o nominalizare și pentru cel mai bun casting.

Wagner Moura cu Globul de Aur câștigat în ianuarie 2026, FOTO: Kevin Sullivan / Zuma Press / Profimedia

Alte două filme premiate cu Oscar anul acesta sunt în streaming pe HBO Max

În cele din urmă, premiile Oscar au mers însă la alte producții la gala dominată pe 3 martie de „O bătălie după alta” (One Battle After Another), thrillerul politic al lui Thomas Paul Anderson cu Leonardo DiCaprio în rolul unui rebel ce fuge de autorități.

Filmul respectiv poate fi văzut de asemenea pe HBO Max, la fel ca „Valoare sentimentală” (Sentimental Value), drama lui Joachim Trier care a luat fața „Agentului secret” și a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 2026.

„Valoare sentimentală” o are în unul dintre rolurile principale pe actrița norvegiană Renate Reinsve, colega de platou al lui Sebastian Stan atât pentru filmul „Un om diferit” (A Different Man), care i-a adus actorului român primul Glob de Aur din carieră, cât și pentru „Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu care a triumfat la Cannes și este considerat un favorit pentru nominalizările la Premiile Oscar de anul viitor.

„Sinners”, lungmetrajul de groază care a câștigat patru Premii Oscaru la gala de anul acesta, poate fi vizionat în prezent pe Netflix. „Sinners” poate fi închiriat de asemenea contracost, în format digital, pe platforma Amazon Prime Video.