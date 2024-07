Noul film „Despicable Me” a atras valuri de spectatori în cinematografele din întreaga lume și creează o situație atipică la box office

Filmul „Despicable Me 4” a avut un debut puternic la box office, FOTO: Then Chih Wey / Xinhua News / Profimedia

„Despicable Me 4”, cel mai recent film al francizei de animație despre un răufăcător care renunță la planurile de dominaţie mondială pentru o viaţă de familie, a obținut încasări impresionante la nivel mondial și a urcat pe prima poziție a clasamentului box office într-o situație mai puțin obișnuită, relatează revista Variety, citată de News.ro.



Al patrulea film Despicable Me a obținut încasări de 122,6 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare şi 75 de milioane de dolari în timpul weekendului. Filmul a fost lansat miercuri, ceea ce i-a permis să profite de sărbătoarea de 4 iulie, când Statele Unite își sărbătoresc independența.

La nivel internaţional, filmul a obţinut 106,9 milioane de dolari de pe 73 de pieţe, ajungând astfel la încasări totale la nivel global de 229,5 milioane de dolari.

Produs de studiourile studiourile Universal şi Illumination, Despicable Me 4 are un buget de producţie de 100 de milioane de dolari iar încasările de până acum indică un succes financiar important, chiar și când sunt luate în considerare costurile cu promovarea și distribuirea la nivel internațional.

Două filme de animație sunt pe primele două poziții în clasamentul box office

Filmele de animație de la Pixar şi Disney, principalii rivali ai Illumination, costă în mod obişnuit 200 de milioane de dolari.

Unul dintre aceste filme ale Disney şi Pixar, Inside Out 2, a continuat să fie un succes la box office, obţinând încasări de 30 de milioane de dolari şi clasându-se pe locul al doilea în clasament și ducând la o situație atipică în care primele două poziții din top sunt ocupate ambele de lungmetraje de animație, nu „live-action”.

Inside Out 2, un film despre viaţa emoţională a unei adolescente, este cel mai mare succes al anului, câştigând 533,8 milioane de dolari pe piaţa internă din Statele Unite şi 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial (a depăşit Minions pentru a deveni a cincea animaţie cu cele mai mari încasări din istorie).

La începutul lunii iulie el a devenit primul film lansat în 2024 care a depășit pragul de încasări de un miliard de dolari, o performanță remarcabilă în contextul în care numeroase lungmetraje îndelung așteptate, ca de exemplu noul film Mad Max al regizorului George Miller, au dezamăgit sau au avut încasări de-a dreptul catastrofale.

În ceea ce privește Despicable Me 4, acesta continuă seria de succese pentru Illumination, studio care a produs alte filme de animație populare precum The Secret Life of Pets, Sing şi The Super Mario Bros. Movie, devenind unul dintre cele mai de încredere branduri din domeniul cinematografic.

Cea mai recentă aventură Despicable Me îl readuce pe Steve Carell în rolul lui Gru şi îi prezintă pe Will Ferrell (în rolul unui răufăcător francez numit Maxime Le Mal) şi Sofia Vergara (partenera lui Maxime). Dar Minionii sunt cele care au cucerit inimile copiilor, devenind o mascotă pentru Illumination.

Câștigători și pierzători la box office

Filmul Paramount A Quiet Place: Day One a câştigat 21 de milioane de dolari în weekend şi s-a clasat pe locul al treilea, aducând încasările interne ale prequel-ului horror la 94,4 milioane de dolari.

De asemenea, MaXXXine de la studioul independent A24, un horror-thriller despre un ucigaş care ţinteşte starlete, care se desfăşoară în Hollywood-ul anilor 1980, a debutat cu 6,7 milioane de dolari, clasându-se pe locul al patrulea.

Filmul Sony Bad Boys: Ride or Die, cel mai recent exerciţiu de glume, pirotehnie şi distrugere de vehicule al lui Will Smith şi Martin Lawrence, a completat top 5. Filmul a câştigat 6,5 milioane de dolari, ajungând la un total de 177,4 milioane de dolari pe piaţa internă și peste 360 de milioane de dolari la nivel internațional.

Ride or Die, al patrulea film Bad Boys, ocupă poziția a șasea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări în 2024.

În schimb, westernul costisitor al lui Kevin Costner, Horizon: An American Saga – Chapter 1, pare să se îndrepte spre un eşec dureros.

Filmul, un proiect de 100 de milioane de dolari pentru care Costner şi-a investit o parte considerabilă din averea proprie, a obținut încasări de 5,5 milioane de dolari în weekend, ajungând la un total dezastruos de 22,2 milioane de dolari.

Un al doilea episod din ceea ce se doreşte a fi o serie de patru filme este programat să fie lansat în august, în timp ce al treilea film Horizon este deja în curs de producție.

