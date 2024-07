Novak Djokovic, în semifinale la Wimbledon 2024 fără să joace

Novak Djokovic a făcut pasul spre semifinalele de la Wimbledon 2024 fără să fie nevoit să joace, sârbul profitând de abandonul de ultim moment al lui Alex de Minaur.

Australianul a avut un ghinion teribil, el accidentându-se chiar la mingea de meci pe care a fructificat-o contra francezului Arthur Fils, în optimi.

Aici poți vedea momentul în care Alex de Minaur s-a accidentat

A reminder: De Minaur got injured on *match point*. Such bad luck… pic.twitter.com/tyHLvsOx5H