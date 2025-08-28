„Nu vă descurajați!”. Ambasada Bangladeshului reacționează după agresarea livratorului în București. Mulțumiri către autorități și mesaje pentru români și pentru muncitorii din Bangladesh aflați în România

Ambasada Bangladeshului a oferit HotNews o primă reacție după incidentul de marți, în care un livrator din această țară a fost lovit în București de un tânăr ce a fost mai apoi imobilizat de poliție și arestat pentru 30 de zile. Diplomații mulțumesc autorităților, românilor și amintesc că muncitorii din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești.

În mesajul transmis joi HotNews, ambasada Bangladeshului la București mulțumește președintelui Nicușor Dan pentru poziția adoptată, în vreme ce transmite aprecieri poliției pentru intervenția rapidă.

Ambasada mulțumește de asemenea autorităților și poporului pentru sprijinul acordat victimei și amintește că muncitorii din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești.

„Ambasada Bangladeshului la București transmite sincere mulțumiri Președintelui României pentru declarația sa oportună și principială prin care a condamnat agresiunea asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță”, spune mesajul ambasadei.

„Bangladesh și România au relații bilaterale excelente, susținute de o cooperare de lungă durată în domeniul educației, comerțului, mobilității forței de muncă și schimburilor culturale. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești, servind în același timp ca o punte vitală în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat între cele două țări”, mai spune misiunea diplomatică a statului asiatic.

„Ambasada apreciază sincer intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român aflat în afara serviciului, care l-a imobilizat pe agresor și a asigurat arestarea acestuia. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și poporului român pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor cetățenilor din Bangladesh aflați în România, în general”, mai precizează mesajul.

Ambasada are de asemenea un mesaj și pentru muncitorii din Bangladesh aflați în România.

„Ambasada sfătuiește lucrătorii din Bangladesh aflați în România să nu se descurajeze din cauza acestui incident izolat și le cere să își continue munca cu încredere. Ambasada rămâne la dispoziția lor în orice moment și îi încurajează să se adreseze Ambasadei fără ezitare în cazul în care au nevoie de asistență sau sprijin”, spune mesajul.

Muncitor din Bangladesh, lovit de un tânăr care i-a strigat că e „invadator”

Marți seară, un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei, strigându-i, în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul a filmat momentul, dar a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber. Arestat preventiv pentru 30 de zile, tânărul este acuzat de lovire din motive rasiale și xenofobe.

Incidentul a stârnit reacții puternice. „Acesta este un comportament fascist. Absolut și 100% fascist”, a scris activistul Radu Hossu. „Noi, care știm ce înseamnă umilința pe pământ străin, acum ne purtăm ca niște animale cu cei care vin să muncească aici”, a transmis, la rândul său, comediantul Andrei Ciobanu.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”

Mesajul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a condamnat joi incidentul.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, spune Nicuşor Dan, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.



Nicușor Dan mai spune că actele de „violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre”.

De asemenea, șeful statului transmite că acest caz ar trebui să fie tratat de autorități cu maximă seriozitate, „ca o infracțiune motivată de ură” și îl felicită pe polițistul care a intervenit marți seara, când pleca de la Secția de Poliție.

„Știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să-ți cauți șansa departe de țară și de familie”

În mesaj, președintele amintește și de milioanele de români care sunt plecați în străinătate: „Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie”.

„Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, încheie Nicușor Dan.