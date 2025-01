Cântăreața britanică Marianne Faithfull a murit la vârsta de 78 de ani

Cântăreața și actrița Marianne Faithfull, care a împlinit 78 de ani luna trecută, a murit, joi, 12 ianuarie, la Londra. Anunțul a fost făcut de purtătorul ei de cuvânt, citat de BBC.

„Cu mare tristețe anunțăm moartea cântăreței, compozitoarei și actriței Marianne Faithfull. Marianne a murit în pace, azi, la Londra, în compania familiei sale iubitoare. Ne va fi dor de ea”, se arată într-un comunicat.

Cântăreața a avut mai multe probleme de sănătate, inclusiv bulimie, cancer la sân și emfizem cauzat de zeci de ani în care a fumat. În 2020, a contactat virusul Covid-19 și a fost internată în spital pentru 22 de zile. Un an mai târziu, în 2021, Marianne Faithfull și-a lansat al 21-lea album, „She Walks in Beauty”.

Născută în Hampstead, în decembrie 1946, Faithfull a fost cunoscută pentru hituri precum „As Tears Go By” sau „The Ballad of Lucky”, și pentru rolurile sale în filme, inclusiv „The Girl On A Motorcycle” din 1968.

Între 1966 și 1970, Faithfull a avut o relație cu liderul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, inspirând piese precum „Wild Horses” și ”You Can’t Always Get What You Want”. După despărțire, artista a avut probleme cu dependența de droguri și a rămas fără casă..Ea a trăit o perioadă pe străzile din SoHo.

În ultimii ani de viață, a colaborat cu compozitori precum PJ Harvey și Nick Cave, care au spus despre ea că a fost o „sursă de inspirație”. Alte persoane cu care a colaborat au fost David Bowie, Lou Reed, Jarvis Cocker, Damon Albarn, Emmylou Harris și cu trupa rock Metallica.