O celebră franciză de film s-a întors cu un nou titlu după 13 ani și e un succes instant

Studioul Paramount a venit în sălile de cinema un nou film „Scary Movie” iar succesul său din weekendul de debut arată de ce Hollywood insistă, uneori în mod agasant, cu francize, în loc să mizeze pe lungmetraje originale, arată Variety.

„Scary Movie 6”, care a ajuns în sălile de cinema la 13 ani după anteriorul titlu al francizei de comedie ce parodiază filmele de groază, a dominat box office-ul nord-american, cu încasări de 55 de milioane de dolari în primele trei zile de la lansare.

Al șaselea film a stabilit chiar un record de încasări pentru franciză, însă comparațiile de genul sunt uneori imperfecte, iar asta se aplică și în cazul de față. Anteriorul record aparținea filmului „Scary Movie 4”, cu încasări de 49,8 milioane de dolari în weekendul de debut, însă acesta a apărut în sălile de cinema în 2006. De atunci, inflația a dus la scumpirea semnificativă a biletelor atât în cinematografele nord-americane, cât și în restul lumii.

Cert este că noul „Scary Movie” a mai obținut alte 50 de milioane de dolari în restul lumii, pentru un total global de 105,5 milioane de dolari. Având în vedere că a fost produs cu doar 30 de milioane, este deja un succes financiar major pentru compania Paramount Global și studioul Miramax din portofoliul său, care a produs toate filmele „Scary Movie”.

Noul film „Scary Movie” le-a adus înapoi pe Anna Faris și Regina Hall

„Este un debut excepțional pentru continuarea unei comedii aflate atât de târziu în cadrul seriei sale”, a declarat pentru Variety David A. Gross, editorul buletinului informativ despre box office FranchiseRe.

„Este, de asemenea, o revenire uriașă după ce ultimul film din serie, lansat în 2013, a eșuat după excluderea Annei Faris și a Reginei Hall”, a subliniat el.

Faris și Hall, ale căror personaje, Cindy și Brenda, nu au mai apărut în franciză de la filmul „Scary Movie 4” din 2006, au revenit în noul lungmetraj. Regina Hall a revenit în franciză după interpretarea sa apreciată din thrillerul politic „One Battle After Another”, marele câștigător al Premiilor Oscar de anul acesta.

Însă „Scary Movie 6” dă dovadă de ironie de sine, satirizând însăși ideea de continuări, relansări, „remake”-uri, „prequel”-uri, „spin-off”-uri și „povești de origine” – adică tocmai tipul de filme pe care Hollywood a mizat din ce în ce mai mult în ultimii ani.

Iar scenariștii pentru „Scary Movie 6” nu au dus lipsă de filme horror pe care să le parodieze, având în vedere că ultimul capitol al seriei a apărut cu mai bine de un deceniu în urmă. Printre țintele noii producții se numără „Get Out”, „Weapons”, „M3GAN”, „Longlegs” și „Scream”.

Regina Hall alături de Teyana Taylor (centru) și ceilalți actori din filmul „One Battle After Another” la Oscarurile din 2026, FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Debut mai puțin spectaculos la box office pentru noul film al studioului Amazon MGM

Noul film „Scary Movie” a luat fața cu ușurință celuilalt lungmetraj major lansat vinerea trecută, aventura science-fiction de tip „sabie și planetă” produsă de Amazon MGM. „Masters of the Universe” a debutat pe locul al doilea la box office-ul nord-american, cu încasări modeste de 29,3 milioane de dolari. La box office-ul internațional a obținut doar 25 de milioane de dolari, ajungând la un debut global de 54 de milioane de dolari.

Este un început dezamăgitor pentru o producție care a costat aproape 200 de milioane de dolari, fără a include bugetul de marketing. Filmul va trebui să dea dovadă de o anduranță considerabilă în cinematografe pentru a-și justifica costurile, având în vedere că proprietarii sălilor de cinema păstrează aproximativ 50% din încasările provenite din vânzarea biletelor.

Lungmetrajul este bazat pe figurina de acțiune He-Man produsă de Mattel și reprezintă al doilea film lansat în cinematografe în parteneriat cu compania producătoare de jucării, după „Barbie”. Comparația între încasările celor două nu e una de natură care să ajute „Masters of the Universe”, având în vedere că „Barbie” a fost filmul cu cele mai mari venituri obținute în 2023.

Desigur, studioul Amazon MGM va afirma, ca întotdeauna, că noul său titlu își va justifica prețul după ce va intra în streaming pe Amazon Prime Video.

„Masters of the Universe” urmărește povestea prințului Adam, care învață să își accepte adevărata identitate, aceea a atotputernicului He-Man, după ce puterea din lumea Eternia este preluată în mod brutal de maleficul Skeletor.

Filmul de groază „Backrooms”, liderul precedent al box office-ului, a coborât acum pe poziția a treia, după ce vânzările de bilete au scăzut cu 70% în al doilea weekend de rulare.

Deoarece filmul a avut un debut peste orice așteptări, chiar și o scădere abruptă s-a tradus prin încasări în continuare excelente, de 25,9 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood.

Cu 135 de milioane de dolari în America de Nord și 212,6 milioane de dolari la nivel global până în prezent, „Backrooms” este cel mai mare succes din istoria studioului A24, depășind filmul „Marty Supreme” de anul trecut (191 de milioane de dolari).

A24 s-a remarcat în ultimii ani după ce a produs sau distribuit titluri precum „The Whale”, filmul care i-a adus lui Brendan Fraser primul Premiu Oscar din carieră în 2023; „Civil War”, lungmetrajul ce s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe în 2024; „A Different Man”, titlul care i-a adus lui Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră anul trecut; „Queer”, apreciatul film cu Daniel Craig într-un rol inedit după ce a renunțat la cel al lui James Bond; „The Brutalist”, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră, de asemenea, anul trecut.