Olaf Scholz promite că sprijinul militar pentru Ucraina va continua / Ce se întâmplă cu sistemele IRIS-T SLM, unele dintre cele mai râvnite arme antiaeriene

Germania nu va slăbi sprijinul său militar pentru Ucraina, a afirmat miercuri cancelarul federal Olaf Scholz, încercând să risipească temerile că Berlinul ar putea dezamăgi Kievul, pe fondul unei restrângeri a bugetului intern și al informațiilor din mass-media privind înghețarea noului ajutor militar german, informează Reuters.

„Sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu va înceta. Am luat măsuri, am încheiat acorduri (în domeniul apărării, n.r.) și am asigurat finanțarea în timp util, astfel încât Ucraina să poată continua să se bazeze pe noi pe deplin în viitor”, a declarat Scholz.

Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării au scăzut la jumătatea lunii august, după ce ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) a scris că Ministerul german de Finanțe nu va aproba cereri suplimentare de ajutor militar pentru Ucraina din cauza constrângerilor bugetare.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a calificat ulterior acest articol drept „incorect” și a reiterat sprijinul Berlinului pentru Ucraina „atât timp cât va fi necesar”.

Scholz a vorbit la o bază militară din apropierea orașului Todendorf din nordul țării, unde primul sistem german de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune IRIS-T SLM a fost declarat operațional.

Chiar înainte ca Luftwaffe (aviația militară germană) să primească prima sa unitate, Germania a finanțat mai multe sisteme IRIS-T SLM destinate Ucrainei, unde acestea sunt utilizate în principal pentru a apăra Kievul de atacurile cu rachete rusești, devenind una dintre cele mai râvnite donații occidentale de arme.

Până în prezent, Germania a furnizat Kievului patru din totalul de 12 unități IRIS-T SLM promise, alte două sisteme urmând să fie livrate până la sfârșitul anului.

„În Ucraina, (sistemele) IRIS-T au doborât până acum peste 250 de rachete, drone și rachete de croazieră și au salvat nenumărate vieți, cu o rată impresionantă de lovire de 95% sau chiar mai mare”, a precizat miercuri Scholz.

Având o rază de acțiune de aproximativ 40 de kilometri și o vizibilitate la 360 de grade, sistemul construit de producătorul german de armament Diehl a fost utilizat pentru a doborî rachete de croazieră – pregătite de Rusia pentru a ataca centrale electrice – și alte aparate de atac, inclusiv dronele kamikaze Shahed, fabricate în Iran.

