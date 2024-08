Paul Stănescu, despre un eventual eșec al lui Ciolacu la prezidențiale: „Poate să rămână în continuare”. Ce spune despre viitorul alianței cu PNL

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a apreciat sâmbătă că premierul Marcel Ciolacu poate să rămână liderul partidului, indiferent de rezultatul obţinut la alegerile prezidenţiale, informează Agerpres. Pe de altă parte, s-a arătat încrezător că Marcel Ciolacu are şanse să câştige cursa pentru Cotroceni, indiferent de contracandidatul pe care îl va avea în turul al doilea.

„Vedem ce se întâmplă după, dar eu cred că Marcel Ciolacu – dacă mă întrebaţi pe mine, că sunt subiectiv – cred că Marcel Ciolacu, indiferent de rezultat, poate să rămână în continuare preşedintele PSD, pentru că momentul la care Marcel Ciolacu a preluat PSD a fost unul foarte greu. Eram aproape în disoluţie”, a spus el, într-o declaraţie de presă susţinută înaintea Congresului PSD.

Paul Stănescu a apreciat că PSD şi PNL trebuie să menţină coaliţia de guvernare, în contextul global actual.

„Ne dorim ca în continuare să fim în coaliţie cu PNL, pentru că ce se întâmplă astăzi pe mapamond… sunt lucruri grave, foarte grave. (…) Nu cred că PNL se va retrage de la guvernare. Nu cred acest lucru”, a mai spus acesta.

Totodată, Stănescu a precizat că nu agreează o rotaţie a premierilor într-o eventuală nouă guvernare PSD-PNL. „Sper să nu mai ajungem acolo. Cred că trebuie continuitate. Cred că un prim-ministru trebuie să fie minimum patru ani, ca să poată să aibă un program, să dezvolte România. Nu cred că rotirile astea sunt bune. A fost o situaţie excepţională”, a adăugat el.

Un alt lider social-democrat, Vasile Dîncu, s-a arătat optimist în ce privește șansele lui Marcel Ciolacu pentru turul II al alegerilor prezidențiale.

„Pentru prima dată, simulările de turul doi, oricum am face, arată că stânga are un procent mult mai mare. Nu mă iau după sondaje, sigur că sondajele sunt fotografii de moment, dar este pentru prima dată când vedem o mişcare spre stânga. Pe de altă parte, este pentru prima dată când între stânga şi dreapta nu a existat o opoziţie continuă şi o polarizare foarte puternică pentru că noi am acceptat să intrăm la guvernare într-un moment greu pentru dreapta românească”, a afirmat sociologul Vasile Dîncu, citat de News.ro.

Congresul PSD pentru alegerea conducerii formaţiunii şi desemnarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale se desfăşoară sâmbătă, la Centrul Expoziţional Romexpo.