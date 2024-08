VIDEO Congresul PSD – Marcel Ciolacu, reconfirmat președinte PSD. Are susținea partidului pentru prezidențiale / Atacuri la PNL, Băsescu și Iohannis / Ciolacu: Este nevoie de o alternativă la un președinte turnător și un președinte absent

Social-democrații s-au reunit astăzi într-un congres convocat pentru a stabili candidatul PSD la alegerile prezidențiale de la finalul anului și pentru a alege conducerea partidului. Congresul a fost unul fără emoții pentru premierul Marcel Ciolacu, care a fost reconfirmat în funcția de președinte PSD și a fost desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale.

13:31

Congresul PSD s-a încheiat.

Marcel Ciolacu, după încheierea Congresului PSD, 2024. Foto: Laurențiu Ungureanu

13:26

Marcel Ciolacu a urcat pe scenă imediat după anunțarea rezultatelor votului.

„Acest partid are viitor, are viitor cu oameni de calitate. Am mai avut congrese reușite și câștigători la congrese. De fapt, adevărata muncă din acest moment începe. Adevărata implicare acum începe”, a spus Ciolacu.

„Vă promit că tot ceea ce am spus astăzi am să mă țin de cuvânt, la fel cum m-am ținut de cuvânt în toată această perioadă. Mihai, Sorin, trimiteți-mă la Cotroceni, fiindcă altfel va fi greu să scăpați de mine”, a spus Ciolacu cu referire la Mihai Tudose și Sorin Grindeanu.

13:25

Rezultatul votului de la congresul PSD este următorul:

pentru conducerea partidului: 2.264 voturi, dintre care 2.253 pentru, contra 6, abțineri 5.

pentru ca Ciolacu să fie susținut de PSD pentru prezidențiale: 2.257 de voturi pentru, contra 4 și abțineri 3.

13:21

Votul s-a încheiat. Urmează să fie anunțate rezultatele. Cel care va anunța rezultatul alegerilor interne din PSD va fi Alfred Simonis.

13:14

Votul pentru echipa lui Marcel Ciolacu și pentru ca acesta să fie candidatul la prezidențiale al PSD a început.

13:10

Acum se prezintă membrilor PSD procedura secretă de vot pentru congres. Votul se va desfășura pe telefon, printr-un cod QR.

13:04

Elisabeta Lipă a urcat acum pe scena congresului PSD.

„Sportul, ca și politica, înseamnă multe sacrificii. Voturile oamenilor sunt la fel de strălucitoare ca o medalie olimpică atunci când sunt obținute într-o competiție electorală în care cel mai bun câștigă”, a spus ea.

Ea a vorbit și despre rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Paris. Elisabeta Lipă a spus că este „deosebit de onorată” să facă parte din echipa de conducere a lui Marcel Ciolacu. Ea va fi astăzi votată să fie vicepreședintă PSD în domeniul sportiv.

„Intru în această competiție politică pentru că știu că doar prin implicare putem schimba ceva în bine. Avem nevoie de legi care să încurajeze tinerii să facă mișcare, care să stimuleze marea performanță. Am găsit toată susținerea la premierul Ciolacu. Știe că sunt o persoană incomodă, dar dacă m-a dat afată pe ușă, ceea ce nu s-a întâmplat, am găsit o portiță să intru pe geam. De fiecare dată când am fost într-o situație de criză a ajutat sportul românesc. Sunt sigură că după ce va ajunge președinte al României va proceda la fel”, a spus Lipă.

Paul Stănescu: „Nu avem general să ne conducă, dar avem o armată puternică”

12:56

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a fost prezentat drept „cel care a ținut acest partid împreună”. El este ultimul vorbitor înainte de votul pentru Marcel Ciolacu.

„Nu avem general să ne conducă, dar avem o armată puternică care ne va ajuta să câștigăm alegerile prezidențiale”, a spus Stănescu la începutul discursului său.

El a spus că România are nevoie de PSD la guvernare și în următorii patru ani.

„Știu sigur că Marcel Ciolacu nu va lua instituția prezidențială pe persoană fizică, pentru că nu a făcut asta nici cu partidul”, a declarat secretarul general al PSD.

El a spus că PSD trebuie să se mobilizeze după congres pentru ca Ciolacu să câștige alegerile.

12:44

Florin Jianu, care candidează pentru funcția de vicepreședinte pe Antreprenoriat, IMM-uri și Mediul de Afaceri, a spus că vrea să facă 3 lucruri în politică împreună cu PSD: să sprijine antreprenorii, să limiteze birocrația și ca toate deciziile să fie luate cu consultările specialiștilor.

„Toate aceste lucruri nu le putem face decât împreună cu dumneavoastră, cu românii, împreună cu președintele României, Marcel Ciolacu”, a spus el.

12:37

Șeful Blocului Național Sindical Dumitru Costin a atacat foștii președinți ai României și l-a lăudat pe Marcel Ciolacu.

„A demonstrat bun simț în politică. Cred că e nevoie de mai mult bun simț în politică, de aceea te-am încurajat să candidezi, Marcel Ciolacu. Ești un bun negociator, știi să faci compromisuri rezonabile și ai tăria să îndrepți greșelile pe care le faci. Ai aproape toate ingredientele necesare pentru a fi președintele României. Am spus aproape toate, pentru că nimeni nu e perfect. Marcel Ciolacu are nevoie de o campanie politică decentă! Renunțați la evenimente faraonice cum i-ați făcut lui Victor Ponta. Este mai simplu decât îl concepeți și mult mai complex în interior”, a spus Dumitru Costin.

12:29

„Viitorul comisar european”, după cum a fost prezentant, Victor Negrescu a urcat pe scenă și a spus că PSD trebuie să rămână un partid deschis.

„Sunt membru PSD de la 18 ani. Ce am văzut în ultimii 4 ani, e un motiv de mândire (…). Suntem tare mândri că suntem PSD-iști”, a spus Negrescu, care a adăugat că acum PSD poate trimite un comisar european la Bruxelles.

Despre legea pensiilor: „O reformă pe care partidele de dreapta i-au blocat-o”

12:24

Pe scenă a urcat ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu, care a fost prezentată drept „cea care are grijă de părinții și bunicii noștri”.

„Cum ar fi dacă am avea un președinte care să înțeleagă că dezvoltarea economică nu înseamnă doar cifre pe hârtie? Cum ar fi dacă am avea un președinte care să apere cu adevărat interesele României pe plan internațional, care să ne unească pe toți, dincolo de diferențe politice, culturale sau sociale? Cred că am găsit președintele”, a spus Bucura-Oprescu.

„Marcel Ciolacu a reușit să tempereze divergențele venite de la colegii noștri de coaliție”, a adăugat ea.

Ea a vorbit și despre noua lege a pensiilor.

„Chiar în aceste zile încheiem cea mai mare reformă a sistemului de pensii din România. Simțim nevoia de echitate, iar cei care muncim și contribum la fel să avem aceeași pensie indiferent de momentul ieșirii la pensie. Este o reformă asumată și făcută de PSD. Cea mai importantă reformă a Guvernului Ciolacu.

Este o reformă care continuă ce a început Lia Olguța Vasilescu, o reformă pe care partidele de dreapta i-au blocat-o. Mulțumesc lui Marcel Ciolacu și PSD pentru sprijinul oferit pentru ca noua lege a pensiilor să devină realitate. Cei care acum atacă au vrut să îi condamne pe pensionari la sărăcie. Iată că în pofida tuturor criticilor au reușit această mare victorie pentru fiecare pensionar”

12:07

Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a spus că în anul 2020 la conducerea PSD au ajuns „oameni normali, cărora le pasă de PSD și de România”.

„Încercați să vă gândiți cum ar fi arătat România cu Orban și cu Cîțu în spate. Cum ar fi depășit românii perioada de criză energetică, creată de niște nenorociți care n-au avut în cap decât să crească profiturile unor companii? Marcel Ciolacu și PSD și-au asumat să găsească soluții ca românii să poată depăși aceste momente”, a adăugat el.

„Băsescu și Iohannis, unul circ și altul nepăsare față de cetățeni. Ciolacu este un om care a plecat de jos, dintr-o familie normală”, a spus Radu Moldovan.

„Acum 5 ani de zile nu prea aveam mulți curaj să zicem că suntem din PSD”

11:59

Pe scenă a urcat acum Ionuț Pucheanu, primarul din Galați.

„Acum 5 ani de zile nu prea aveam mulți curaj să zicem că suntem din PSD. Marcel Ciolacu trebuie să continue ca președinte al acestui partid, pentru că ne-a adus pe toți la aceeași masă”, a spus el.

„Ce am învățat de la foși președinți ai României: câte cuburi de gheață se pun regulamentar într-un pahar de whisky și ce destinații turistice mai sunt în trend”, a spus Pucheanu.

11:56

După aproximativ o oră, Marcel Ciolacu și-a încheiat discursul. Acum la congres este prezentant un mesaj video al lui Stefan Lofven, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PSE), din care PSD face parte.

„Sunt convins că o să câștigi alegerile și o să aduci prosperitate în România. Poți conta pe suportul total al PSE pentru campania ta”, a spus Stefan Lofven.

11:08

Membrii PSD din sală s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe Marcel Ciolacu în momentul în care acesta a urcat pe scenă.

Congres PSD. Foto: Laurențiu Ungureanu

Ciolacu a vorbit despre trecutul PSD, când a fost ales președinte.

„Ne pierdusem încrederea în noi. Acela a fost momentul de cotitură. Nu aveam multe variante. Una de nenceput, de a ne da bătuți. Am ales calea grea, calea luptei. Am reușit să recâștigăm încrederea oamenilor. Am reformat partidul și l-am dus la guvernare. Acesta este adevărul și trebuie să fim mândri de acest lucru”, a spus președintele PSD.

El a vorbit despre un proiect prezidențial de „reînnoire națională”.

„Este momentul să fac un pas în față și să spun cu toată încrederea: da, voi candida și voi câștiga președinția României”, a spus Ciolacu, moment în care cei din sală l-au aplaudat.

„România merită un președinte pentru toți”, a adăugat Marcel Ciolacu.

„Observ agitația unora, care au trecut de la „prin noi înșine” dar cu PSD, la tot felul de amenințări la adresa noastră”

Principalele declarații ale lui Marcel Ciolacu:

Românii nu au cunoscut alt model de președinte. Între un președinte turnător și un președinte absent. Să nu ne mirăm că mulți tineri aleg extremismul. În loc să îi blamăm superior, vă rog să le dăm alternativa corectă. În ultimii 20 de ani, disprețul față de oameni au fost accidente ale istoriei. Instituția prezidențială nu e malaxor de tocat vieți și nici agenție turistică. Avem nevoie de un președinte care să facă politică de stat, iar paltonul prezidențial nu mai trebuie aruncat pe spinarea oamenilor.

„Românilor li s-a promis o Românie educată și au primit un sistem de educație eșuat. Adevărul este că onestitatea față de cetățeni a lipsit de la tribuna prezidențială. Am avut președinți cărora nu le-a păsat de oameni. După 20 de ani, România are nevoie de un președinte echilibrat. Un președinte trebuie să accepte că puterea trebuie împărțită, nu acaparată de un singur om sau un singur partid.

România are nevoie de un președinte care să unească. După 20 de ani, România are nevoie de un președinte cu suflet, căruia să îi pese de toți românii. Nu trebuie un președinte care împarte românii, între buni și răi, între tineri și bătrâni, între de dreapta și de stânga, între săraci și bogați. Toți românii trebuie respectați.

Familia, munca și credința au fost călăuzele mele în viață. M-am născut într-o familie obișnuită din Buzău (…). Tata mi-a spus că trebuie să fiu întotdeauna corect. De la mama am învățat ce înseamnă echilibrul și cumpătarea. Ei îi datorez cei 7 ani de acasă: să nu minți, să îi respecți pe ceilalți, să fii echilibrat, să nu aluneci dintr-o extremă în alta.

Această țară trebuei să-și regăsească respectul între generații.

Pentru mine, libertatea este una dintre valorile fundamentale. Susțin cu toată tăria, liberitatea de expresie, economică, religioasă și sexuală. Dar nu cred în libertatea de a distruge fibra acestei națiuni. Cei care batjocoresc familia sunt cei care trăiesc fără căpătâi.

Nu sunt un om perfect, sunt un om normal, nu vreau să par altfel de cum sunt. Atunci când am greșit mi-am asumat acest lucru și am încercat să repar. Muncesc eu cu mine zilnic să evoluez ca om, astfel încât să devin președintele pe care românii și-l doresc. Un președinte pentru toți”.

Ciolacu a vorbit și despre PNL:

„Observ agitația unora, care au trecut de la „prin noi înșine” dar cu PSD, la tot felul de amenințări la adresa noastră. Vă rog să ingorați acest circ. Noi am fost mereu responsabili. Am fost adultul din încăpere. Trebuie să ne continuăm să ne comportăm responsabil.

Întotdeauna oamenii s-au uitat la PSD pentru stabilitate și echilibru. Am găsit soluții la problemele create de alte partide. Am intrat la guvernare cu o economie aflată în prăpastie, cu o pandemie gestionată în bătaie de joc, cu salarii și pensii înghețate. Acesta este adevărul.

„Nu voi fi niciodată de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu”

Obiectivele lui Ciolacu:

Prima direcție strategică va fi industria, reindustrializarea țării. România trebuie să devină în 10 ani unul dintre principalele hub-uri tehnologice și industriale din Europa. Aceasta trebuie să fie planul nostru de țară: industrie, producție, export.

Primul obiectiv este readucerea la viață a marilor uzine de metalurgie, siderurgie și petrochimie cu ajutorul capitalului privat. Avem nevoie de oțel românesc, de alte materiale de construcție, pentru a construi autostrăzi și locuințe cu produse românești. Trebuie să investim masiv în industria chimică. Importăm îngrășăminte agricole de 3 miliarde de euro în fiecare an, în loc să le producem în țară.

Vreau un parteneriat real cu sectorul farmaceutic pentru a investi masiv în fabricile de medicamente. Vorbim de un program național de sprijin pentru marea industrie, în valoare de 5 miliarde de lei. Nu trebuie să ne îndatorăm pentru asta. Vom lua o parte din bani din vânzarea certificatelor de emisii cu efect de seră care revin României.

O nouă politică de stat pentru marile proiecte. Pachete de ajutor de stat pentru investiții.

Creșterea unor generații de specialiști prin sistemul de învățământ tehnologic. Școala trebuie să ne pregătească tinerii pentru a-și găsi un loc de muncă bine plătit.

O nouă mentalitate orientată către inovare. Trebuie să investim în energie curată. Asta înseamnă automat și o reducere a cheltuielilor oamenilor și statutlui. 0 costuri pentru spitale și școli

Trebuie să dezvoltăm serviciile medicale, trebuie să ne gândim serios la turism.

Vreau să fiu clar: susțin protejarea spațiilor verzi.

Ciolacu spune că nu va fi niciodată de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Voi fi garantul independenței naționale, dar nu voi fi niciodată de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Avem nevoie de o armată de profesioniști. La fel cum avem nevoie de echipamente moderne. Alocarea a 2,5% din PIB pentru Apărare va continua și pe viitor.

În domeniul politicii externe, îmi doresc însă o abordare mai ambițioasă care să fie caracterizată prin pragmatism și urmărirea obiectivelor naționale în parteneriat cu aliații noștri din Uniunea Europeană și NATO. România nu mai poate fi spectator în propriile sale relații externe. România este un stat mare, doar președinții din ultimii 20 de ani au fost mici.

Am demonstrat că se poate atunci când acționezi strategic și ai un plan.

Despre Schengen:

De 13 ani, România ciocănea la ușa Schengen și nu ne auzea nimeni. Guvernul pe care îl conduc a reușit să deschidă această ușă. După ani întregi de promisiuni, lucrurile au început să se miște. Și vă spun acum: până la sfârșitul anului, vom avea o aderare completă la Schengen. În 2026, România va intra și în OCDE!

„A susține Ucraina înseamnă a asigura pacea României”

El a vorbit și despre susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar și despre Republica Moldova. El și-a exprimat susținerea pentru Maia Sandu.

Împreună cu statele membre NATO trebuie să ținem Rusia cât mai departe de România. A susține Ucraina înseamnă a asigura pacea României. Este cineva din sală care își dorește să fie vecin cu Rusia? Nu! De aceea, vom continua să sprijinim ferm independența și suveranitatea Ucrainei.

România a făcut un efort financiar, logistic și uman extraordinar. Trebuie să participăm la reconstrucția Ucrainei, atunci când războiul va lua sfârșit. Portul Constanța trebuie să fie principalul hub logistic al acestei reconstrucții.

În continuare, voi acorda o atenție specială relației noastre cu Republica Moldova. Voi sprijini activ parcursul european al Republicii Moldova. O voi sprijini pe Maia Sandu și Guvernul de la Chișinău pentru că sunt singura garanție că această țară își va păstra orientarea pro-europeană.

Consider, de asemenea, ca a venit timpul ca România sa își îndeplinească rolul și în Balcanii de Vest. Serbia – cu o comunitate românească importantă, Bosnia și Herțegovina sau Albania sunt state care au o deschidere uriașă față de România. În ultimii 10 ani am ocolit această regiune. Vom întări atât prezența economică românească în zonă, cât și prezența politică și diplomatică.

Voi proteja în continuare drepturile minorităților românești care trăiesc în statele vecine și nu numai. Eliminarea așa-zisei limbi moldovenești și accesul la școală în limba română pentru românii din Ucraina au fost doar începutul.

El a vorbit din nou despre foștii președinți ai României.

Vreme de 20 de ani, președinții pe care i-a avut România au fost aliații celor care au. Și i-au ignorat complet pe cei care nu au. Intru în această cursă prezidențială convins că statul român, de la președinte la ultimul funcționar public, trebuie reformat astfel încât să aibă grijă de toți.

Și poate mai mult de cei care au mai mare nevoie de sprijin: tinerii care se luptă cu drogurile, mamele singure, bolnavii cronici, bunicii pensionari sau persoanele cu dizabilități. A fi de stânga sau de dreapta este secundar atunci când vine vorba de problemele care ne afectează pe toți. Degeaba dăm bani, dacă nu cerem performanță. Degeaba dăm legi, dacă nu le respectă nimeni sau dacă acestea sunt prost făcute și nu se pot aplica.

Acum este timpul să venim cu un proiect care să unească toți românii. Și asta nu se poate face decât în jurul intereselor comune.

„Să le dăm românilor președintele pe care îl merită după 20 de ani! Un președinte pentru toți”, a spus Marcel Ciolacu în final.

10:51

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 care candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte al PSD, a spus că el crede că partidul va obține în acest an „cea mai importantă victorie din ultimii 20 de ani”.

„Sunt onorat de propunerea de a lucra alături de el (n.red.: Ciolacu). Pentru colegii din tânăra generație, am acest mesaj de suflet: voi veți continua ceea ce PSD a reușit. Securitatea și prosperitatea de azi se bazează pe ceea ce a făcut PSD după 1989. Cu Marcel Ciolacu președinte, românii vor trece liberi granițele Schengen, fără să mai stea la cozi”, a spus Băluță.

Atacuri la adresa lui Klaus Iohannis și PNL

10:45

Este rândul lui Mihai Tudose să urce pe scenă, el candidează pentru a fi președinte al Consiliului Național al PSD.

Și-a început discursul cu atacuri la adresa PNL.

„În sală este și viitorul președinte al României. Cu modestie, asta e”, a spus Tudose.

10:37

Sorin Grindeanu a urcat acum pe scenă. El este prim-vicepreședinte PSD și candidează pentru un nou mandat.

El a spus că PSD este cel mai matur și performant partid din România.

„Actualul PSD a demonstrat că este cea mai bună soluție pentru români”, a spus Grindeanu, adăugând că partidul are nevoie de continuitate.

„Să aducem pe pământ armatele de ostași galbeni. Se pretind un fel de roi de albine, care dau miere, dar de fapt nu fac decât să stea cu mâinile în buzunarele altora. Cel mai bine se pricep să fure munca altora. Sunt de fapt niște viespi care-și fac cuibuil în casele altora. Așa ziși ostași care vor să ne facă să credem că sunt providențiali, apostolici și scriitori de succes. În realitate, sunt niște impostori, specialiști în poltici parazitare. Ca orice parazit, încearcă să-și ucidă gazda care i-a ținut în viață. Ei vor să găsească prin tumbe politice un alt organism pe care să îl paraziteze. Le transmit că disperarea de a supraviețui că saltul lor poate fi și în gol”, a spus Grindeanu cu referire la PNL.

10:17

Pe scenă a urcat Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților.

„Noi nu mai suntem așa cum eram. Nu mai avem aceleași abordări arogante din trecut. Dar trebuie să-i convingem și pe oameni de asta”, a spus Simonis.

El i-a atacat pe Klaus Iohannis, fără a-l numi concret, și pe Rareș Bogdan, pe care l-a numit „Balerinul Rareș”.

Alfred Simonis, discurs la congresul PSD. Foto: Laurențiu Ungureanu

10:09

Congresul PSD a început. Marcel Ciolacu face un tur al sălii unde se desfășoara congresul și îi salută, însoțit de alți membri din conducerea partidului, pe cei prezenți în sală.

După acest moment, se intonează Imnul României.

Liderii PSD, la intonarea imnului României. Foto: Laurențiu Ungureanu

10:00

Alegerea noii conduceri a PSD și a candidatului pentru alegerile prezidențiale se află pe ultimele locuri pe Ordinea de Zi a congresului de astăzi.

Moțiunea cu care candidează echipa lui Ciolacu se numește „Aici pentru români”, conform informațiilor publicate de partid.

Lista de conducere cu care candidează Marcel Ciolacu:

Ion Marcel Ciolacu – Președinte

Sorin Mihai Grindeanu – Prim-vicepreședinte

Daniel Băluță- Prim-vicepreședinte

Florin Nicolae Jianu – Vicepreședinte – Antreprenoriat, IMM-uri și Mediul de Afaceri

Lia Olguța Vasilescu – Vicepreședinte – Muncă și Protecție Socială

Gheorghe Șoldan – Vicepreședinte – Dezvoltare Regională și Locală

Gabriel Valer Zetea – Vicepreședinte – Administrație și Infrastructură

Vasile Dîncu – Vicepreședinte – Afaceri Europene

Victoria Stoiciu – Vicepreședinte – Relația cu ONG-uri și Dialog Civic

Mihnea Costoiu – Vicepreședinte – Educație și Cercetare

Elisabeta Lipă – Vicepreședinte – Sport

Marian Neacșu – Vicepreședinte – Regiunea București-Ilfov

Dumitrița Gliga – Vicepreședinte – Regiunea Centru

Corneliu Ștefan – Vicepreședinte – Regiunea Sud

Ionuț Florin Pucheanu – Vicepreședinte – Regiunea Sud-Est

Iulian Claudiu Manda – Vicepreședinte – Regiunea Sud-Vest

Laurențiu Nistor – Vicepreședinte – Regiunea Vest

Emil Radu Moldovan – Vicepreședinte – Regiunea Nord-Vest

Adrian Dragoș Benea – Vicepreședinte – Regiunea Nord-Est

Paul Stănescu – Secretar General

Mihai Tudose – Președinte Consiliul Național

09:39

Liderii PSD au început să ajungă la Pavilionul B de la Romexpo. De la ora 10:00 este programată începerea Congresului.

Primul care va urca pe scenă pentru a ține un discurs va fi Sorin Grindeanu, care candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte în partid, alături de primarul de la Sectorul 4, Daniel Băluță.

Congres PSD 2024. Foto: Cristian Andrei

–

Congresul PSD va avea loc de la ora 10.00 la Pavilionul B de la Romexpo.

Congres PSD la Romexpo. Foto: Cristian Andrei

Pentru noua conducere a PSD, votul va fi dat pe o moțiune cu o singură listă de candidați, care va fi confirmată prin vot de către membrii de partid.

Congresul este unul la termen. Precedentul a avut loc în 22 august 2020, când Marcel Ciolacu a fost confirmat în fruntea formațiunii, alături de echipa de conducere.

Ciolacu, unic candidat pentru a fi nominalizarea PSD la alegerile prezidențiale

Premierul Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura la președinție marți, cu un videoclip postat pe Facebook, spunând că a luat decizia „după ce s-a consultat cu românii”.

„Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Românii au nevoie de siguranţa că muncind pot avea un trai mai bun. Ţara are nevoie de un preşedinte căruia îi pasă de toţi românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat preşedinţia PSD într-un moment foarte dificil şi, împreună cu colegii mei, am reuşit să recâștigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Şi am reuşit, alături de colegii mei din Guvern, să punem lucrurile în ordine”, spune premierul Ciolacu în videoclipul de prezentare.

Înainte, Marcel Ciolacu și-a informat colegii din PSD că va candida la alegerile prezidențiale și le-a cerut sprijinul pentru confirmarea candidaturii la Congresul PSD de sâmbătă, 24 august.

Coaliția de guvernare a decis ca cele două tururi ale prezidențialelor să fie organizate pe 24 noiembrie și 8 decembrie, iar alegerile parlamentare să fie pe 1 decembrie. Decizia a venit după multe săptămâni de neînțelegeri în care PSD a militat pentru luna septembrie, în timp ce liberalii au cerut alegeri la termen, în noiembrie.

Cine face parte din echipa cu care Marcel Ciolacu candidează pentru un nou mandat la şefia PSD

Fără niciun contracandidat, la Congresul de sâmbătă Marcel Ciolacu ar urma să fie confirmat pentru un nou mandat de președinte al PSD. El se află în această funcție de la Congresul PSD din 22 august 2020, dar a condus formațiunea interimar din noiembrie 2019, când Viorica Dăncilă a demisionat ca urmare a pierderii alegerilor prezidențiale.

Față de vechea structură, la Congres vor fi validate 4 noi funcții vicepreședinte. În total, vor fi 8 vicepreședinți pe domenii, 8 în zona regiunilor, 2 prim-vicepreședinți, președintele, secretarul general și președintele Consiliului Național.

Gabriela Firea nu se va mai regăsi în conducerea centrală a social-democrațiilor, potrivit surselor HotNews.ro. Pentru pozițiile de prim-vicepreședinți, numărul 2 în partid, vor candida Sorin Grindeanu și Daniel Băluță. Grindeanu este prim-vicepreședinte în mandatul actual al lui Ciolacu, alături de Gabriela Firea.

Paul Stănescu va rămâne secretar general al PSD, fiind singurul candidat al social-democraților pentru această poziție.

O schimbare va fi la șefia Consiliului Național al PSD, unde europarlamentarul Mihai Tudose candidează acum pentru postul ocupat până în prezent de Vasile Dîncu.

Un nume nou în conducerea PSD va fi cel al lui Florin Jianu. Fost ministru pentru Mediul de Afaceri, el a anunțat vineri pe Facebook că se retrage de la conducerea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România pentru că a fost invitat de PSD Sector 1 să ocupe funcția de vicepreședinte a formațiunii la nivel național.

Pe lista de vicepreşedinţi din echipa cu care Marcel Ciolacu candidează sâmbătă pentru un nou mandat de președinte se află: Florin Jianu, pentru domeniul Antreprenoriat, IMM-uri şi Mediul de Afaceri, Lia Olguţa Vasilescu, pentru Muncă şi Protecţie Socială, Gheorghe Şoldan, pentru Dezvoltare Regională şi Locală, Gabriel Zetea, vicepreşedinte pentru Administraţie şi Infrastructură. Vasile Dîncu, actualul preşedinte al Consiliului Naţional, ar urma să deţină funcţia de vicepreşedinte pe domeniul Afaceri Europene.

Victoria Stoiciu candidează pentru pozițiade vicepreşedinte pe relaţia cu ONG-urile şi dialog social, MIhnea Costoiu, vicepreşedinte pe Educaţie, Elisabeta Lipă, vicepreşedinte pe Sport, Marian Neacşu, vicepreşedinte pe regiunea Bucureşti-Ilfov, Dumitriţa Glica, vicepreşedinte pe Centru şi Corneliu Ştefan, vicepreşedinte pe Sud. Ionuţ Pucheanu, primarul din Galaţi, candidează pentru vicepreşedinte pe Sud-Est, iar Claudiu Manda, vicepreşedinte pe Sud-Vest, în timp ce Laurenţiu Nistor va fi vicepreşedinte pe Vest, în echipa lui Marcel Ciolacu. Emil Moldovan ar urma să fie vicepreşedinte pe Nord-Vest, iar Dragoş Benea, pe Nord-Est.

Conform Statutlui PSD (art 46), reprezentarea femeilor trebui să fie de cel puțin 30% „în organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile”. Lista lui Ciolacu, așa cum a fost prezentată până acum, nu respectă acest criteriu. Pe listă sunt doar patru femei.

Votul prin telefon

Congresul de astăzi aduce o noutate pentru social-democrați. Votul va fi unul digital, mai rapid. Reprezentanții PSD vor vota cu ajutorul telefonului după ce vor scana un cod QR. Astfel, rezultatul votului va fi cunoscut în 15 minute.

Congresele PSD

Structurile naţionale de conducere ale PSD s-au reunit, din 1990 şi până astăzi, sub forma Conferinţelor Naţionale, a Convenţiilor Naţionale sau a Congreselor.

Potrivit statutului PSD, „congresul este forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat, se constituie din delegaţi aleşi de Conferinţele organizaţiilor judeţene și a municipiului Bucureşti, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut şi se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Politic Național al PSD”.

Congresul PSD are următoarele atribuţii:

(1) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;

(2) Alege sau revocă Moțiunea cuprinzând structura și componența conducerii naționale a partidului și Programul Politic pentru următorul exercițiu, an, ciclu electoral.

(a) Structura echipei de conducere din cadrul moțiunii cuprinde următoarele funcții:

președinte, 2 prim-vicepreședinți, 4 vicepreședinți pe domenii de activitate, 8 vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare, secretar general și președintele Consiliului Național; componența nominală a echipei de conducere se alege prin votul secret al delegaților la Congres.

(b) Programul Politic al PSD se elaborează de către echipa de conducere din cadrul Moțiunii și reprezintă documentul programatic care conține principalele direcții de conduită și acțiune ale partidului pentru un exercițiu, an sau ciclu electoral și se adoptă odată cu alegerea echipei de conducere în cadrul Congresului.

(c) Regulamentul privind depunerea Moțiunii se aprobă de Consiliul Politic Național.

(3) Adoptă sau modifică Programul de Guvernare al partidului.

(4) Desemnează candidatul susţinut de PSD la funcţia de Preşedinte al României.

(5) Validează candidatul PSD la funcţia de Prim-ministru, la propunerea Consiliului Politic Național.

(6) Soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Politic Național, precum şi contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de Etică, Integritate și Arbitraj şi ale Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern.

(7) Adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes naţional.

(8) Hotărăşte dizolvarea partidului.

(9) Hotărârile și documentele adoptate sunt opozabile membrilor de la momentul aprobării lor prin vot în condițiile prevederilor prezentului articol.