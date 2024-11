Plecat de 40 de ani în SUA, fiul disidentului Gheorghe Ursu vorbește despre românii din America care l-au votat pe Trump: „Ajungi în țara aia, o duci bine, nu mai vrei să vină nimeni ca să-ți ia locul”

Andrei Ursu, fiul disidentului politic Gheorghe Ursu, care a fost torturat și ucis în 1985 în beciurile Securității, crede că rezultatul alegerii lui Donald Trump președinte al SUA reprezintă un risc major pentru libertate și îi găsește lui Trump asemănări cu Putin, Hitler și chiar și Ceaușescu. Într-o discuție cu jurnalistul Eugen Istodor, el își explică de ce unii românii din SUA l-au votat pe republican, care promite prigoana imigranților, în condițiile în care ei, la rândul lor, au fost în această postură.

Andrei Ursu este membru fondator al Fundației „Gheorghe Ursu”. După ce Securitatea i-a omorât tatăl, Andrei Ursu a plecat în America, în 1985. Din 1990 a deschis procesul aflării adevărului uciderii tatălui său. Andrei Ursu este omul care știe ce înseamnă Libertatea. De la tatăl său și din America.

Andrei Ursu. Foto: Agerpres

„Trump și Putin și-au dat mâna”

– Vremuri tulburi vin în SUA.

– Eu cred că urmează vremuri cu un risc mare. Riscul de a tăia ajutoarele pentru Ucraina, ceea ce înseamnă că abandonăm Ucraina. Și s-o dăm pe mâna lui Putin. E plin de semne în acest sens.

Putin și Trump și-au dat mâna la Reykjavik, mai de mult. În ultimul timp, au vorbit de șapte ori la telefon. Cei doi au o relație directă. Trump a avut afaceri în Rusia. Există cercetări la nivelul Congresului American cu date că Trump a fost favorizat în timpul alegerilor din 2016 de către trolii lui Putin.

Congresul American a luat măsura de a penaliza Rusia pentru uciderea unor dizidenți, pentru uciderea unor jurnaliști ruși. Trump și republicanii lui s-au opus. Cei doi funcționează pe sistemul „tu mă ajuți, eu te ajut, o mână spălă pe alta și amândoi suntem curați”.

„Pacea” lui Putin

– Andrei Ursu, vine unul și spune că vrea Pace! Ce e rău? Dumneavoastră așteptați o sentință dreaptă de 30 de ani în România și mulți spun care sentință, uite s-a judecat, ce mai vrea Andrei Ursu?

– Să păstrăm proporțiile totuși, dar ecuația e aceeași. Când auzi pe unul că vrea Pacea, sau că dom’le s-a rezolvat avem sentință, ce mai vrea ăla… e clar că e un mistificator. Ce pace e aia în care îi acorzi dreptate dictatorului? Care-i logica păcii ăsteia? Putin a fost atacat, el trebuie să-i lase în pace pe ucraineni? Ori o asemenea pace încalcă orice bun simț, orice rațiune.

Se încalcă „cu pace” ordinea internațională, justiția, dreptatea. Europa s-a chinuit după cel de-Al Doilea Război Mondial să impună aceste principii. Atacul lui Putin în Ucraina este complet ilegal, tu, „prin pace”, nu faci decât să acreditezi ilegalitatea, să spui nu au fost atrocități ale armatei ruse.

Pacea lui Trump? E pacea în termenii lui Putin. Este o situație inacceptabilă și poate deveni un precedent. Intrăm într-o zodie a dictatorului care poate face orice are chef.

– Se șterg granițele. Da, între minciună și adevăr.

– În România sunt mulți care se aliniază „păcii” lui Trump. Pacea lui Trump e o domnie a terorii. Hitler, cu un discurs similar, și-a impus Puterea. Trebuie să ne punem întrebări. Până la urmă ieri a fost ales comandatul suprem al forțelor armate ale celei mai puternice țări din lume și cu cel mai important arsenal nuclear, nu?

„America n-a sărăcit”

– Cică ați sărăcit, domnule Ursu, în America. Ați sărăcit că mâncați pisici și nici McDo nu vă mai permiteți.

– E altă mistificare a realității. O minciună! Nu rezultă nicio disperare din toate datele, statisticile economice. Această disperare că americanii sunt cerșetori în propria țară este o uriașă, uriașă mistificare.

Statisticile arată că rata de șomaj e foarte redusă, ceva de genul 4%. E drept că au scăzut salariile muncitorilor americani în general, dar asta nu din cauza guvernării, ci datorită automatizării exportului din industria americană, dar ăsta e trendul din anii 1980.

Multe lucruri se produc în afara SUA, dar nu de ieri, de azi. Și Trump președinte a avut aceeași problemă și nu a rezolvat-o. Cum s-o rezolvi? Să închizi granițele, nu? A fost dezvoltarea firească a unei piețe globalizate, în care se produce ieftin și se fac venituri mari. Globalizarea e vis și creație americană, dacă nu mă înșel. Trump însuși a profitat de aceste mecanisme. Visul ăsta acum a devenit coșmar.

America n-a sărăcit. Și Trump și-a sărăcit cetățenii, putem spune. Au crescut foarte mult joburile în IT, în servicii, în asigurări, în finanțe. Dar America a rămas o forță financiară, o forță economică uriașă și încă o dată rata șomajului este foarte scăzută.

Deci nu se pune problema de sărăcire, ci de mistificare. Nu există nicio forță malefică la mijloc. Standardul de viață nu a scăzut, s-a redresat economia americană după COVID. Nu spun neapărat că Biden a fost un geniu economic, dar a ascultat de niște economiști versați, pricepuți.

„Trump a creat un dușman convenabil, același dușman convenabil care în 1933 în Germania a creat holocaustul”

– Ce-a creat atunci Trump?

– Acum Trump a creat niște sperietori, niște dușmani artificiali, „imigranții ne-au luat joburile” și asta a repetat-o la nesfârșit. Nu consider că cei care sunt cu Trump sunt spălați pe creier. Atenție! Asta e interesant. Sunt oameni cărora li s-a băgat frica în sân. Cum? Migranții nu doar iau joburi, ci îți violează și ucid nevasta și fiica.

Deci, Trump apasă pe niște lucruri cu valență viscerală. I-a făcut pe foarte mulți oameni să se sperie de aceste fantoșe, de aceste păpuși otrăvite ale imaginarului. A creat un dușman convenabil, este același dușman convenabil care în 1933 în Germania a creat holocaustul. Dușmanul atunci era evreul. Doar că atunci nemții trecuseră printr-o criză economică majoră, acum nici vorbă de așa ceva.

– De ce prinde la americani acest scenariu?

– Trump repetă obsesia pierderii statutului de cea mai mare putere a lumii. Trump folosește „magic” un limbaj al dezastrului, al calamității, al urgenței. Nicolae Ceaușescu și el vorbea la fel.

La Timișoara începând din 15-16 noiembrie decembrie 89 erau „agenturile străine”, erau străinii. Deci, ce voiau? Voiau să ne fure țara, să ne distrugă identitatea națională. Păi, același discurs îl folosește și Trump astăzi. Trump are aceleași teme fasciste, „ne murdăresc sângele nației”, „vin și fac copii”, ne invadează și ne distrug.

Sunt niște mesaje viscerale, cum spuneam, sunt bine alese și spuse cu multă nonșalanță. Există o reverberație viscerală, terorizează și creează frica. Americanii nu erau foarte naționaliști. Eu trăiesc acolo de 40 de ani și am umblat prin toată țară, am observat că exista foarte multă toleranță. Acum toleranța asta nu mai există.

Susținători ai lui Trump în noaptea alegerilor, pe 5 noiembrie 2024, în Miami, Florida. Foto: / Alamy / Alamy / Profimedia

„Frica se întâlnește cu nemulțumirea”

– Există o foarte multă suspiciune acum pe stradă, o intoleranță indusă?

– Americanul vede pericole, frica se întâlnește cu nemulțumirea, ți se spune: „ți-ar viola fiica”. Dacă luăm criminalitatea imigranților, pe statistici, nici vorbă de o asemenea nebunie. Cele mai multe găști criminale sunt tot ale americanilor.

Mexicanii în mod special sunt oameni familiști, foarte muncitori și dispuși să ia orice job. Americanii nu fac astfel de joburi, nu vor, refuză pur și simplu. Conspiraționiștii, cei care au atacat Casa Albă, lansează bazaconii ieftine. Trump le amplifică. Se fură copiii? Se mănâncă pisici? Totul e fals.

– Da, dar e discursul fals al învingătorului.

– Da, Vance, vicepreședintele lui, a propagat dezinformări oribile. Statele Unite au un lider care nu are studii politice, el e un businessman, un bișnițar cum se spune în România. E un șmecheraș – a luat ieftin, a vândut scump.

Banii cumpără orice rațiune, spune modelul lui de om, cu bani pot face orice. Și alături de această gândire fără vreo limită, fără morală se aliniază mulți. Își văd un model de reușită în viață.

„Fantomele” țin loc de gândire politică, minciuna, ignorarea dovezilor este acțiunea lor. Să nu uităm că Trump folosește un limbaj comun astăzi mișcărilor suveraniste din multe europene. Să nu uităm ascensiunea extremiștilor în Franța, în Germania, nu oriunde. Niște aberații care au fost preluate de niște lideri extremă dreapta, antisistem, antivaccin și pro-Putin. Până la urmă, uite toate s-au aliniat și combinat letal.

Narațiunea cu LGBT, „copiată” de la Putin

– Trump și Putin! S-au aliniat geniile rele.

– Tu ai văzut ce a speculat Trump în ultimele zile? Narațiunea cu LGBT. Chestie care a apărut în discursul lui Putin acum vreun an. „Occidentul ne invadează cu homosexualii lui”. Altă chestie viscerală, nu? Îmi strică familia. Vor ca familia, scutul de protecție principal, să nu mai fie. Trump pare că a furat de la Putin. Este o migrație a discursului putinist către restul Europei, către America.

– Este contagiune.

– Mai gravă este contagiunea persoanelor privind discursul învingătorului de acum încolo. Trump are Putere cum n-a avut niciodată. La primul mandat Trump avea parte chiar din interiorul republicanilor de voci critice. Acum, aceste voci au intrat în surdină. Trump a câștigat, are Putere. E o luptă pentru aliniere acum.

Limbajul fascistoid creează clivaje uriașe, polarizează societatea. Americanii au văzut că merge așa, înseamnă că de acum încolo așa va merge. Trump are putere de decizie. Iar aceste decizii ale Puterii vor avea putere de model în toată America. Deja a spus că-l pune pe Kennedy, șeful departamentului de sănătate. Păi, Kennedy este un antivaccinist. N-are absolut nicio pregătire, e pe dinafară. A fost găsit cu niște minciuni ridicole. E efectiv noaptea minții!

„Elon Musk a lăsat liber discursul care incită la ură”

– S-a născut o stea: Musk! Ce ce în capul lui?

– Are un ego uriaș, dar și un talent pentru business. Și a cumpărat Twitter, și are putere prin sateliții lui. Dar să nu uităm că Musk a tăiat toate acele mijloace de verificare a informațiilor de pe Twitter. A lăsat liber discursul care incită la ură.

Acest limbaj pe Twitter a creat 6 ianuarie, când sub îndrumarea lui Trump a fost luat cu asalt Congresul și au fost omorâți oameni. Unii dintre participanți fac pușcărie acum pentru acțiunile lor criminale. Au murit oameni pe 6 ianuarie! Ei bine, Trump a scăpat. S-a considerat că nu e bine să se creeze un erou și să fie influențate alegerile.

– Musk?

– Păi, suferă de Putere. Vrea și mai multă Putere. Ce face cu ea? Influențează instituții, oameni, schimbă legislația în favoarea sa. Să ne uităm la Ungaria unui om ca Viktor Orban. Are putere, schimbă legi, schimbă oameni, are această satisfacție a Puterii. Schimbă realitatea în favoarea sa. Și prea puțină lume i se opune.

Să ne aducem aminte, Trump a fost condamnat pentru niște încălcări ale legii foarte clare. Evident, el a favorizat, a îndemnat Revolta împotriva Casei Albe. Ori el și-a pus un om în Justiție, atât a putut să-și pună în primul mandat. A fost destul că să fie absolvit acum.

Comparația cu discursul lui Ceaușescu

– Deci: bani sunt în America, dar dorințele sunt mereu mai mari. Așa că se accentuează pe demența dorinței. Frici sunt, dar ele sunt amplificate prin accente viscerale.

– Trump este Salvatorul nației. Ceaușescu era Salvatorul, nu? Trump a urlat că va veni Epoca de Aur? Ceaușescu și el propaga Epoca de Aur. Eu mă uit la românii care au votat cu Trump. Fraților, nu vă sună cumva? Nu vă dă de gândit?

– De ce uită?

– Nu uită! Dar spun: eu sunt aici. De ce să-mi uzurpe mie alții locul? Am un restaurant românesc. De ce să mai vină altul să facă un restaurant românesc? Mai bine să se închidă granițele! E sindrom. Ajungi în țara aia, o duci bine, o duci mult mai bine decât în țara de origine. Și nu mai vrei să vină nimeni ca să-ți ia locul.

– Ați făcut practic în discuția noastră un inventar al limbajului urii, dar și un inventar al dictatorilor. Hitler, Putin, Ceaușescu.

– Suntem într-o asemenea ecuația a discursului public. Populism, ură. Să nu neglijăm China. Cea mai mare țară și ca putere economică. Avem un lider autoritar care a alunecat către dictatură.

„Deportarea imigranților care astăzi muncesc pe rupte e aberantă”

– Unde-i libertatea?

– Eu nu pot să spun în această clipă că nu ai voie și ți-e frică să spui ceva în America. Nu, nu există așa ceva. Dar tendințele autoritare, autoritariste ale lui Trump și discursul urii pe care l-a promovat îmi dă fiori, sincer. Și nu cred că e om rațional care să nu facă aceste asemănări de discurs.

Iată, cei care au votat, au votat contra propriul lor interes din cauza fantomelor de care vorbeam. Au votat minoritățile pentru Trump. Trump a spus că se va răzbuna pur și simplu. Plutește în aer acuma un pay-back cum se spune, o posibilitate ca prin legislația pe care o va impune să se întoarcă împotriva propriilor dușmani, dar și a propriilor votanți.

Marea durere este iată nu numai faptul că se vor alinia mulți Puterii, ci și că răzbunarea nu va ierta pe nimeni. Va instala noi membri în Curtea Supremă și prigoana va fi posibilă. Vrea deportări, vrea legislați anti-gay. Economiștii au spus că numai această măsură va duce la o recesiune economică.

Deportarea imigranților care astăzi muncesc pe rupte e aberantă. Americanii „nativi” nu vor aceste joburi. Nu va conveni asta niciunui business lider. Universitățile, jurnaliștii mainstream și elitele intelectuale sunt puse la zid cu toții. Au pierdut alegerile.

„Am crezut în Statele Unite”

– Ați trăit 40 de ani în America. Priviți America în oglinda tânărului de atunci.

– Am o mare doză de rușine. Am crezut în Statele Unite. Am ajuns în Statele Unite în 1986, a fost o salvare pentru mine și pentru familia mea. Am ajuns acolo, după ce tata fusese ucis de Ceaușescu în 1985. Acolo, era Rai. N-am vrut să plec din România, dar nu era altă soluție.

Ajungând acolo am descoperit o țară cu adevărat liberă. Așa o consider în continuare. E o țară a libertății în principiu și există o anumită toleranță și pentru imigranți, o anumită bunăvoință și o libertate de a te afirma. Dacă muncești, dacă studiezi, găsești un job bun și poți să lucrezi într-un domeniu pe care ți l-ai ales. Pe de altă parte, evident, în toți aceștia, trăind acolo, am ajuns să realizez, să înțeleg conflictele și problemele. Există mare inechitate socială, economică în Statele Unite. Și este un imens regresprin Trump. Ai întrebat ce simt? E rușine? Țara libertăților în care cred este atât de scindată, atât de plină de ură și fantome.