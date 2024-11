Regizorul filmelor „Dune” îl contrazice pe Quentin Tarantino, care a spus că a mai văzut „povestea aceea”

Denis Villeneuve, regizorul noilor filme „Dune”, a fost întrebat despre declarațiile lui Quentin Tarantino potrivit cărora lungmetrajele sale bazate pe romanele lui Frank Herbert sunt doar „remake-uri” și a insistat că acesta nu are dreptate, deși este de acord cu el într-o privință, relatează revista Variety.

„Am văzut de câteva ori Dune [al lui Lynch]. Nu am nevoie să văd iar povestea aceea. Nu am nevoie să văd viermi de mirodenie (n.r. ‘spice’, în original). Nu am nevoie să văd un film care spune cuvântul ‘mirodenie’ atât de dramatic”, a afirmat Quentin Tarantino într-un episod recent al podcastului găzduit de scriitorul american Bret Easton Ellis.

Tarantino a făcut comentariul după ce gazda l-a întrebat pe regizorul în vârstă de 61 de ani dacă crede că noul film Dune: Part Two al regizorului canadian Denis Villeneuve este cel mai bun lungmetraj apărut în 2024, cum sugerează recenziile criticilor de film.

„Sunt unul după altele, acest remake după acel remake. Oamenii mă întreabă: ‘Ai văzut Dune? Ai văzut Ripley? Ai văzut Shogun?’ Iar eu mă gândesc nu, nu, nu, nu. Există 6 sau 7 cărți Ripley. Dacă faci din nou una [pentru televiziune], de ce o faci tot pe aceea care a mai fost făcută deja de două ori? Am văzut povestea aceea de două ori înainte și nu mi-a prea plăcut niciuna din versiuni, așa că nu sunt interesat în mod real să o văd a treia oară. Dacă ai face alta dintre povești, asta ar fi suficient de interesant să îi dau o șansă”.

Tarantino a subliniat că nu are nimic împotriva lui Denis Villeneuve, dar că pur și simplu nu este interesat să vadă din nou un film sau serial cu a cărui poveste este deja familiar.

De noul serial Shogun, care a stabilit un record pentru istoria televiziunii la ultima gală a Premiilor Emmy, a spus că nu a fost curios fiindcă a văzut seria din anii 1980, cu Richard Chamberlain și legenda cinematografiei japoneze Toshiro Mifune.

Regizorul filmelor „Dune” a dat un răspuns împăciuitor afirmațiilor lui Tarantino

Comentariile lui Tarantino s-au viralizat pe rețelele de socializare în condițiile în care cineastul premiat cu Oscar pentru Pulp Fiction și Django Unchained a luat la țintă practic unele dintre cele mai populare filme și seriale apărute în ultima perioadă.

Villeneuve a fost întrebat despre ele la un eveniment de tip „Întrebări și răspunsuri” (Q&A) organizat pentru studenții de la Școala de Cinema a Universității Concordia din Montreal, care i-a acordat un doctorat onorific în Arte Frumoase în luna iunie a acestui an.

„Nu îmi pasă”, a răspuns Villeneuve, moment în care „toată încăperea a izbucnit în râsete”, după cum relatează publicația locală Montreal Gazette. Apoi și-a explicat poziția:

„Este adevărat. Sunt de acord cu el și nu îmi place această idee de a recicla și aduce înapoi idei vechi. Dar unde nu sunt de acord cu el e că ceea ce am făcut eu a fost un ‘remake’. Este o adaptare a cărții. Eu o văd ca ceva original”.

„Dar noi suntem ființe umane foarte diferite”, a adăugat el împăciuitor.

Denis Villeneuve a explicat că a vrut ca filmele sale să fie mai apropiate de cărțile lui Frank Herbert

Villeneuve dezvăluise în luna februarie, cu o lună ca Dune: Part Two să apară în cinematografe, că pentru al doilea film a decis să urmeze un cadru temporal puțin diferit față de cel din romanele sci-fi scrise de Frank Herbert. Mai exact, povestea din Dune: Part Two începe imediat după încheierea primului său lungmetraj din 2021, lăsând astfel la o parte saltul în viitor din roman.

Villeneuve a explicat într-un interviu acordat Reuters că este de părere că această secvență a evenimentelor pe care a ales-o este mai apropiată de modul în care apreciatul scriitor american de sci-fi s-a gândit că va fi primită cartea Dune originală din 1965.

„Când Frank Herbert a scris cartea și după ce ea a apărut, el a fost dezamăgit de modul în care oamenii au perceput personajul lui Paul. El a simțit că oamenii l-au privit pe Paul ca pe un erou iar pentru el Paul a fost un antierou, el era o figură întunecată, era un pericol”, a declarat regizorul canadian pentru Reuters.

Villeneuve a afirmat de asemenea că Herbert a dorit ca Dune să fie o poveste care să avertizeze asupra pericolului reprezentat de liderii carismatici și că modul în care cititorii au interpretat personajul l-a făcut în cele din urmă să scrie și romanul Mântuitorul Dunei, pentru a corecta percepția greșită asupra lui Paul formată din prima carte.

„Prin urmare, când am scris [scenariul pentru] adaptare m-am asigurat că sunt mai apropiat de intențiile inițiale ale lui Frank Herbert”, a explicat pentru Reuters regizorul în vârstă de 57 de ani.

Ambele filme ale lui Villeneuve pot fi văzute acum în streaming pe platforma Max, lansată mai devreme în cursul acestui an pentru a înlocui acum defuncta HBO Max. Dune: Profeția, un serial prolog raportat la filmele canadianului, va fi lansat tot pe Max în data de 18 noiembrie.

